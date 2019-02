Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Februar 2019

» rbb24: Sexuell infiziert and the City

Dating-Apps und eine Reihe von Berliner Partys ermöglichen schnellen Sex. Die Folge: mehrere sexuell übertragbare Infektionen sind in Berlin auf dem Vormarsch – bei Männern und Frauen aller Orientierungen.

» VICE über Albrecht Becker: Wie dieser Tattoo-Pionier die Nazis überlebte und zum Body-Positivity-Symbol wurde

2"enn Albrecht Becker jetzt zu einem Tom of Finland der schwulen Fotografie werden sollte, dann wird er es leider nicht mehr erleben. 2002 starb er, aber es gibt ein paar wenige Interviews, seine Autobiografie und Zeitzeugenberichte, die erzählen, wer er war: ein Typ, der sagt, er habe gern gelitten, und dabei so lächelt, dass man ihn am liebsten umarmen würde."

» Berliner Morgenpost: Zwei verfolgte Lesben kämpfen in Berlin um Asyl

Die Frauen fürchten Verfolgung in den Heimatländern. Die Behörden glauben nicht, dass sie lesbisch sind. Zwei Kirchen gewähren Asyl.

» infosperber: Der Tanz der SVP mit den christlichen Schwulen-Hetzern

Der Churer Bischof Vitus Huonder und die Piusbrüder hetzen gegen die Homosexuellen und bereiten damit den Humus für die SVP.

» Rhein Neckar Zeitung zum Homo-Streit in Heidelberg: Würzner nimmt Erichson ins Gebet

Oberbürgermeister Eckart Würzner hat in einem persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) klar gemacht, dass er dessen Kritik an Teilen des Gemeinderats für "nicht angemessen" hält.

» Schweizer Illustrierte: Verpasse ich was, wenn ich nicht mit Frauen schlafe?

SI-online-Blogger Onur Ogul hatte noch nie was mit Frauen. Um ihn herum erzählen jedoch immer mehr von ihren bisexuellen Erfahrungen. Er fragt sich, ob das zu einem vollkommenen Leben dazugehört.

» Tagesspiegel: Kinder homosexueller Eltern lernen genauso gut

Eine Studie aus den USA zeigt: Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern lernen genauso gut wie die mit Hetero-Eltern. Nachlassende Diskriminierung hilft.

» Deutsche Welle über Linn da Quebrada: Transsexueller Widerstand aus Brasilien

Die afrobrasilianische Performerin gilt als "verrückte schwarze Königin der Favelas". Eine energische Aktivistin in einem Land, das nach rechts gerückt ist. Jetzt ist sie in Berlin zu Gast – mit universeller Message.

» SRF: Gegen den Mainstream-Porno

Ein Festival in der Berner Reitschule beleuchtet das Thema Pornographie aus anderen Blickwinkeln.

» Tagesspiegel über queeren Singer-Songwriter Adir Jan: Der Brückenbauerbarde

Der Kreuzberger Singer-Songwriter Adr Jan verbindet kurdische Traditionen mit queeren Texten. Jetzt erscheint sein Debütalbum "Leyla" und er spielt im SO36.

» Allgemeine Zeitung über Talk mit OB Michael Ebling und Johannes Kram: Diskussion über Homophobie

OB Michael Ebling und Blogger Johannes Kram diskutierten bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung über die Diskriminierung von Homosexuellen in unserer Gesellschaft.

31. Januar 2019

» katholisch.de: Streit über Transgender-Taufen bei den Anglikanern

Beschwerdebrief von über 2.000 Geistlichen unterzeichnet

» Blick: Outing-Nachhilfe für Anja Zeidler von "Berufslesbe"

Anja Zeidler verrät in einem Video, dass sie sich zu Männern und Frauen hingezogen fühlt. Von Anna Rosenwasser, Geschäftsführerin der Lesben-Organisation Schweiz (LOS), gibts Schelte für eine ihrer Äusserungen.

» Deutschlandfunk über Netflix-Serie "Pose": Ergreifendes Transgender-Drama

Die für zwei Golden Globes nominierte US-Serie Pose" wagt ein thematisches Experiment: Sie zeigt New York im Jahr 1986 – zwischen der luxuriösen sowie korrupten Business-Welt des Trump-Towers und der LGBT-Subkultur in den Kellern der Bronx. Zwei gegensätzliche Welten – und doch nicht so verschieden.

» SiegT-Blog: Warum der Ärger über Gabalier und Polunin richtig ist, aber möglicherweise auch die Ursachen verfehlt

Gabalier, Polunin, WDR 5 – die faschistoid-homophobe Selbstverständlichkeit feiert neue Urstände in Kultur und Medien und wird bagatellisiert. Aber wie damit umgehen, fragt Rainer Hörmann.

» katholisch.de: Auch Münsteraner Regens sagt: Homosexuelle können Priester werden

Der Priesterausbilder des Erzbistums Paderborn machte den Anfang. Jetzt meldet sich auch der Vorsitzende der Deutschen Regentenkonferenz, Hartmut Niehues, zu Wort: Ja, Homosexuelle könnten Priester werden. Der Vatikan müsse sich erklären.

» ze.tt: Warum Kramp-Karrenbauers Position zur Ehe für alle nicht nur daneben, sondern sogar gefährlich ist

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt die Ehe für alle weiterhin persönlich ab und setzt Homosexualität zum wiederholten Mal mit Inzest und Polygamie in Verbindung. Unser Autor fragt: Warum so unbelehrbar? Ein Kommentar

» k.at: Auf einen Kaffee mit einem schwulen Pfarrer

In der evangelischen Kirche wird noch über die Frage, ob homosexuelle Paare getraut werden dürfen, diskutiert. Für den niederösterreichischen Superintendenten Lars Müller-Marienburg ist die Antwort klar.

» Jüdische Allgemeine über LGBTQ-Richtlinien des britischen Oberrabiners: Nächstenliebe statt Mobbing

Ephraim Mirvis, der Oberrabbiner von Großbritannien und dem Commonwealth, hat einen Bericht verabschiedet, den manche für eine Revolution halten.

» Schweizer Illustrierte über Anja Zeidler: "Ich hatte schon mehrmals was mit Frauen"

Outing im Youtube-Video! Model und Influencerin Anja Zeidler spricht offen über ihre sexuellen Abenteuer mit Frauen. Ob sie nun wirklich bisexuell ist oder nicht, darüber zerbricht sie sich selbst noch den Kopf.