Ausgewählter Artikel:

» (02.02.2019) Freie Presse über lesbisches Ehepaar: Zwei Frauen und ihre ganz persönliche Geschichte

Seit 1. Oktober 2017 können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Zuvor gab es für Schwule und Lesben nur die Möglichkeit einer eingetragene Lebenspartnerschaft. Doch wie wird das neue Gesetz in Annaberg-Buchholz angenommen? "Freie Presse" hat eines der Ehepaare getroffen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Februar 2019

» SiegT-Blog zu einem Gabalier-Artikel: Zu sexy um homophob zu sein?

Rainer Hörmann befasst sich mit einem Artikel zu Andreas Gabalier bei Zeit Online.

» Freie Presse über lesbisches Ehepaar: Zwei Frauen und ihre ganz persönliche Geschichte

Seit 1. Oktober 2017 können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Zuvor gab es für Schwule und Lesben nur die Möglichkeit einer eingetragene Lebenspartnerschaft. Doch wie wird das neue Gesetz in Annaberg-Buchholz angenommen? "Freie Presse" hat eines der Ehepaare getroffen.

» Annenpost über Jugendgruppe ausufern: Sicherer Hafen für jede sexuelle Orientierung

Im Alltag haben es gerade junge Schwule und Lesben dennoch oft schwer. Die Jugendgruppe der RosaLila PantherInnen unterstützt mit Rat & Tat. Ein Besuch.

» taz gratuliert Hella von Sinnen zum 60.: Krass und verdienstvoll

Hella von Sinnen ist ein Geschöpf ohne Kunstgetue und mit künstlerischem Vermögen. Sie gilt als schräg, schrill, laut, undamenhaft. Glückwunsch! S.a.: "Hallo, ich bin Hella, ich bin lesbisch" (30.01.2019)

» Süddeutsche.de über Erdinger Chefarzt Cvetan Taskov: Experte für Geschlechtsangleichung

Das Klinikum Erding hat sich zu einem Zentrum von bundesweiter Bedeutung entwickelt, die plastische Chirurgie ist sehr erfolgreich.

» NRZ: Mensch, Paul! Wie unsere Tochter zu unserem Sohn wurde

Was macht es mit einer Familie, wenn die Tochter plötzlich ein Junge sein will ? und dann Hormone schluckt? Eine Mutter berichtet.

» Prenzlauer Berg Nachrichten: Gegen Homophobie – 100 Regenbogenfahnen für die Nachbarschaft (Registrierung erforderlich)

Wie eine verschwundene Fahne und ein großer Scheißhaufen einen Studenten dazu bewogen, 100 Flaggen in der Nachbarschaft zu verteilen.

» Kurier über männliche Cheerleader: Mit Pompons gegen das Klischee

Beim Super Bowl feuern erstmals auch Männer die Sportler an in Wien gibt es sogar ein eigenes Cheerleading-Team.

» Zeit Online über lesbische Liebe: Kein richtiger Sex

Lesbische Liebe wird in Pornos gern gezeigt, um Männer zu erregen. In der Gesellschaft ist weibliche Homosexualität aber noch immer so wenig sichtbar wie anerkannt.

» Berliner Morgenpost über "Coming Out": Der Film, mit dem eine ganze Nation ihr Coming Out hatte

Es war der erste Schwulenfilm der DDR: Im Zoo Palast wird noch einmal "Coming Out" gezeigt. Und Matthias Freihof erzählt vom Dreh.

» jetzt über "Sex Education": Wie Teenager uns allen Sex-Nachhilfe geben

Die neue Netflix-Serie "Sex Education" ist ein Hit – zurecht.

» Sumikai: Umfrage belegt, 78% der Japaner zwischen 20 und 50 befürworten gleichgeschlechtliche Ehen

Fast 80 Prozent der Japaner zwischen 20 und 50 Jahren sprechen sich für eine Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen aus.

01. Februar 2019

» bento: Wolfgang ist schwul und Polizist. So setzt er sich für mehr LGBT-Sichtbarkeit ein

Bis 1994 war es noch Aufgabe der Polizei in Deutschland, Schwule zu verfolgen laut Paragraf 175 im Strafgesetzbuch waren sexuelle Handlungen

» bento: Ellen Page zeigt mit einer Wutrede, warum der LGBT-Hass der Trump-Regierung so gefährlich ist

Für eine westliche Regierung sollte gleichgeschlechtliche Liebe im Jahr 2019 eine Selbstverständlichkeit sein. Doch in den USA unter Donald Trump ist das nicht so.

» rbb24: Sexuell infiziert and the City

Dating-Apps und eine Reihe von Berliner Partys ermöglichen schnellen Sex. Die Folge: mehrere sexuell übertragbare Infektionen sind in Berlin auf dem Vormarsch – bei Männern und Frauen aller Orientierungen.

» VICE über Albrecht Becker: Wie dieser Tattoo-Pionier die Nazis überlebte und zum Body-Positivity-Symbol wurde

2"enn Albrecht Becker jetzt zu einem Tom of Finland der schwulen Fotografie werden sollte, dann wird er es leider nicht mehr erleben. 2002 starb er, aber es gibt ein paar wenige Interviews, seine Autobiografie und Zeitzeugenberichte, die erzählen, wer er war: ein Typ, der sagt, er habe gern gelitten, und dabei so lächelt, dass man ihn am liebsten umarmen würde."

» Berliner Morgenpost: Zwei verfolgte Lesben kämpfen in Berlin um Asyl

Die Frauen fürchten Verfolgung in den Heimatländern. Die Behörden glauben nicht, dass sie lesbisch sind. Zwei Kirchen gewähren Asyl.

» infosperber: Der Tanz der SVP mit den christlichen Schwulen-Hetzern

Der Churer Bischof Vitus Huonder und die Piusbrüder hetzen gegen die Homosexuellen und bereiten damit den Humus für die SVP.

» Rhein Neckar Zeitung zum Homo-Streit in Heidelberg: Würzner nimmt Erichson ins Gebet

Oberbürgermeister Eckart Würzner hat in einem persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) klar gemacht, dass er dessen Kritik an Teilen des Gemeinderats für "nicht angemessen" hält.

» Schweizer Illustrierte: Verpasse ich was, wenn ich nicht mit Frauen schlafe?

SI-online-Blogger Onur Ogul hatte noch nie was mit Frauen. Um ihn herum erzählen jedoch immer mehr von ihren bisexuellen Erfahrungen. Er fragt sich, ob das zu einem vollkommenen Leben dazugehört.