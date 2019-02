Ausgewählter Artikel:

» (04.02.2019) taz über Diskriminierung einer trans Frau: Deutschlands Problem mit Müttern

Felicia und ihre Frau sind beide biologisch Mütter ihres Babys. Doch darauf ist ein deutsches Standesamt im 21. Jahrhundert nicht vorbereitet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Februar 2019

» Noizz: Dieser Text ist für dich, Andreas Gabalier

Der Schlager-Rocker weiß offenbar gar nicht, dass er schwulenfeindlich ist.

» Tagesspiegel über intersexuelle Kinder: Ohne Einwilligung operiert

Die Zahl von normangleichenden Genitaloperationen an intergeschlechtlichen Kindern sinkt nicht – obwohl Leitlinien von den Operationen abraten.

» Westdeutsche Zeitung: KG Regenbogen feiert Sitzung, bei der niemand sitzt

Die traditionelle Sitzungsparty des Vereins stand für kreative Kostüme, Fröhlichkeit und Freundlichkeit.

» taz: Mehr Vielfalt im Klassenzimmer

Grüne und FDP kritisieren, dass sich Niedersachsens Kultusministerium zu wenig dafür einsetze, die Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten zu thematisieren.

» Süddeutsche.de über dritte Schultoilette: Schrilles Örtchen

Ist eine dritte Schultoilette für intersexuelle Kinder ein Grund sich aufzuregen? Die Debatte zu dem Thema wird nun bundesweit geführt.

» Tiroler Tageszeitung spricht mit David Fuchs über seinen schwulen Roman: Wenn das Herz flimmert

David Fuchs erster Roman "Bevor wir verschwinden" liefert groteske Einblicke in den Krankenhausalltag und schildert die berührende Begegnung eines angehenden Arztes mit seiner Jugendliebe. S.a.: Wenn die schwule Jugendliebe wieder aufflammt (10.07.2018)

» Neue Westfälische: Queere Jugendgruppe Paderborn ist die beliebteste in OWL

Sexuelle Orientierung: Mit durchschnittlich 60 Jugendlichen pro Woche platzt die Gruppe räumlich und personell aus allen Nähten

» taz über die Politik von Johannes Kahrs: Herrscher über Hamburgs Mitte

Er ist Burschenschaftler und Kämpfer für die Homo-Ehe: Der unscheinbare SPD-Genosse Johannes Kahrs ist einer der mächtigsten Politiker Deutschlands.

» Mannheimer Morgen: Be a (gender) star!

Liebe Leser*innen! Sicherlich habt ihr mitbekommen, dass sich vergangene Woche alles um das sogenannte Gendersternchen gedreht hat, den Anglizismus des Jahres 2018.

» Süddeutsche.de: Sport mit Sternchen

Ist es noch zeitgemäß, Sportarten nur in Männer- und Frauenkonkurrenzen zu unterteilen? Vielleicht gibt es ja schon demnächst die Kategorie Transgender...

» ZEIT Campus über LGBT in Brasilien: "Ich habe Angst, wenn ich durch Rio laufe"

Der brasilianische Präsident Bolsonaro schürt Hass gegen LGBT+-Menschen. Jetzt hat ein schwuler Abgeordneter das Land verlassen. Wie geht es weiter?

03. Februar 2019

» Deutschlandfunk über Erinnerungskultur in Zeiten der AfD: Gedenken am politischen Abgrund

Die Gedenkveranstaltungen der vergangenen Tage haben gezeigt: Der aggressive Nationalismus der Rechtspopulisten in der AfD könnte die demokratische Ordnung kippen, kommentiert Sebastian Engelbrecht. Zwischen der Partei und Freunden der Demokratie klaffe ein tiefer Abgrund.

02. Februar 2019

» SiegT-Blog zu einem Gabalier-Artikel: Zu sexy um homophob zu sein?

Rainer Hörmann befasst sich mit einem Artikel zu Andreas Gabalier bei Zeit Online.

» Freie Presse über lesbisches Ehepaar: Zwei Frauen und ihre ganz persönliche Geschichte

Seit 1. Oktober 2017 können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Zuvor gab es für Schwule und Lesben nur die Möglichkeit einer eingetragene Lebenspartnerschaft. Doch wie wird das neue Gesetz in Annaberg-Buchholz angenommen? "Freie Presse" hat eines der Ehepaare getroffen.

» Annenpost über Jugendgruppe ausufern: Sicherer Hafen für jede sexuelle Orientierung

Im Alltag haben es gerade junge Schwule und Lesben dennoch oft schwer. Die Jugendgruppe der RosaLila PantherInnen unterstützt mit Rat & Tat. Ein Besuch.

» taz gratuliert Hella von Sinnen zum 60.: Krass und verdienstvoll

Hella von Sinnen ist ein Geschöpf ohne Kunstgetue und mit künstlerischem Vermögen. Sie gilt als schräg, schrill, laut, undamenhaft. Glückwunsch! S.a.: "Hallo, ich bin Hella, ich bin lesbisch" (30.01.2019)

» Süddeutsche.de über Erdinger Chefarzt Cvetan Taskov: Experte für Geschlechtsangleichung

Das Klinikum Erding hat sich zu einem Zentrum von bundesweiter Bedeutung entwickelt, die plastische Chirurgie ist sehr erfolgreich.

» NRZ: Mensch, Paul! Wie unsere Tochter zu unserem Sohn wurde

Was macht es mit einer Familie, wenn die Tochter plötzlich ein Junge sein will ? und dann Hormone schluckt? Eine Mutter berichtet.

» Prenzlauer Berg Nachrichten: Gegen Homophobie – 100 Regenbogenfahnen für die Nachbarschaft (Registrierung erforderlich)

Wie eine verschwundene Fahne und ein großer Scheißhaufen einen Studenten dazu bewogen, 100 Flaggen in der Nachbarschaft zu verteilen.