Ausgewählter Artikel:

» (05.02.2019) Berliner Woche: Wie gefährlich sind die Zeugen Jehovas für den Kiez ?

Sie fallen auf. Immer zu dritt stehen die Zeugen Jehovas draußen vor den Eingängen zu U-Bahnhöfen wie dem Britz Süd, mitten auf belebten Plätzen wie dem Hermannplatz oder in den Übergängen zwischen U-Bahn,- und S-Bahnhöfen wie dem S – und U – Bahnhof Neukölln.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Februar 2019

» ostpol über LGBT im postsowjetischen Raum: Die Ausgereisten

Im postsowjetischen Raum sind LGBT-Personen täglich mit Isolation, Aggression, Beleidigungen und Gewalt konfrontiert. Wir haben im Exil lebende Aktivist*innen aus Zentralasien, Russland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und der Republik Moldau gebeten, über ihre Erfahrungen zu sprechen

» Tageblatt.lu: Eine Seite im Biologiebuch – Aufklärung zu LGBTQ+ in Schulen

"Im Biologiebuch gibt es eine Seite über Homosexualität. Ich weiß, dass diese aus Zeitgründen oft von Kollegen, und auch schon von mir, übersprungen wurde", gibt eine Professorin des Lallinger Lyzeums zu.

» Welt: War Orpheus nicht eigentlich schwul?

Anspielungsreiche Selbstfeier: Zu seinem 80. Geburtstag choreografiert John Neumeier in Hamburg Glucks Orphée et Euridice als Tanzoper

» taz über "Sex Education": So gut kann Sexualkunde sein

Wenn der Sohn der Sexualtherapeutin Mitschüler berät: Netflix' Sex Education zeigt, dass Aufklärung und Humor doch zusammenpassen.

» swp.de über queere Freikirche MCC: "Die Pius-Brüder beten gegen uns"

Für Axel Schwaigert ist es einer der schönsten und zugleich traurigsten Momente seiner theologischen Karriere: Es ist 1994, als er in einem Gottesdienst im US-amerikanischen Key West zwei Männer Hand in Hand zum Abendmahl gehen sieht.

» Berliner Woche: Wie gefährlich sind die Zeugen Jehovas für den Kiez ?

Sie fallen auf. Immer zu dritt stehen die Zeugen Jehovas draußen vor den Eingängen zu U-Bahnhöfen wie dem Britz Süd, mitten auf belebten Plätzen wie dem Hermannplatz oder in den Übergängen zwischen U-Bahn,- und S-Bahnhöfen wie dem S – und U – Bahnhof Neukölln.

» NZZ: Vielen Mongolen fällt der Umgang mit Schwulen und Lesben noch schwer

Die mongolische Gesellschaft ist patriarchalisch geprägt. Die meisten Homo- und Bisexuellen sowie Transgender offenbaren sich denn auch nicht ihren Familien. Gute Nachrichten gibt es dagegen vom mongolischen Staat. Dieser hat Gesetzesreformen auf den Weg gebracht und will Diskriminierungen bekämpfen.

04. Februar 2019

» taz über Diskriminierung einer trans Frau: Deutschlands Problem mit Müttern

Felicia und ihre Frau sind beide biologisch Mütter ihres Babys. Doch darauf ist ein deutsches Standesamt im 21. Jahrhundert nicht vorbereitet.

» Noizz: Dieser Text ist für dich, Andreas Gabalier

Der Schlager-Rocker weiß offenbar gar nicht, dass er schwulenfeindlich ist.

» Tagesspiegel über intersexuelle Kinder: Ohne Einwilligung operiert

Die Zahl von normangleichenden Genitaloperationen an intergeschlechtlichen Kindern sinkt nicht – obwohl Leitlinien von den Operationen abraten.

» Westdeutsche Zeitung: KG Regenbogen feiert Sitzung, bei der niemand sitzt

Die traditionelle Sitzungsparty des Vereins stand für kreative Kostüme, Fröhlichkeit und Freundlichkeit.

» taz: Mehr Vielfalt im Klassenzimmer

Grüne und FDP kritisieren, dass sich Niedersachsens Kultusministerium zu wenig dafür einsetze, die Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten zu thematisieren.

» Süddeutsche.de über dritte Schultoilette: Schrilles Örtchen

Ist eine dritte Schultoilette für intersexuelle Kinder ein Grund sich aufzuregen? Die Debatte zu dem Thema wird nun bundesweit geführt.

» Tiroler Tageszeitung spricht mit David Fuchs über seinen schwulen Roman: Wenn das Herz flimmert

David Fuchs erster Roman "Bevor wir verschwinden" liefert groteske Einblicke in den Krankenhausalltag und schildert die berührende Begegnung eines angehenden Arztes mit seiner Jugendliebe. S.a.: Wenn die schwule Jugendliebe wieder aufflammt (10.07.2018)

» Neue Westfälische: Queere Jugendgruppe Paderborn ist die beliebteste in OWL

Sexuelle Orientierung: Mit durchschnittlich 60 Jugendlichen pro Woche platzt die Gruppe räumlich und personell aus allen Nähten

» taz über die Politik von Johannes Kahrs: Herrscher über Hamburgs Mitte

Er ist Burschenschaftler und Kämpfer für die Homo-Ehe: Der unscheinbare SPD-Genosse Johannes Kahrs ist einer der mächtigsten Politiker Deutschlands.

» Mannheimer Morgen: Be a (gender) star!

Liebe Leser*innen! Sicherlich habt ihr mitbekommen, dass sich vergangene Woche alles um das sogenannte Gendersternchen gedreht hat, den Anglizismus des Jahres 2018.

» Süddeutsche.de: Sport mit Sternchen

Ist es noch zeitgemäß, Sportarten nur in Männer- und Frauenkonkurrenzen zu unterteilen? Vielleicht gibt es ja schon demnächst die Kategorie Transgender...

» ZEIT Campus über LGBT in Brasilien: "Ich habe Angst, wenn ich durch Rio laufe"

Der brasilianische Präsident Bolsonaro schürt Hass gegen LGBT+-Menschen. Jetzt hat ein schwuler Abgeordneter das Land verlassen. Wie geht es weiter?

03. Februar 2019

» Deutschlandfunk über Erinnerungskultur in Zeiten der AfD: Gedenken am politischen Abgrund

Die Gedenkveranstaltungen der vergangenen Tage haben gezeigt: Der aggressive Nationalismus der Rechtspopulisten in der AfD könnte die demokratische Ordnung kippen, kommentiert Sebastian Engelbrecht. Zwischen der Partei und Freunden der Demokratie klaffe ein tiefer Abgrund.