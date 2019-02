Ausgewählter Artikel:

» (07.02.2019) schwäbische: Segen für Homo-Ehe? "Ich halte Trauung für alle nicht für möglich"

In Ulm diskutieren Münsterpfarrer, Theologe und Professor über die gleichgeschlechtliche Trauung. Es entwickelt sich ein engagiertes Streitgespräch.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Februar 2019

» taz über homophobe Lyrics von Buju Banton: Keine zweite Chance verdient

Ein Reggae-Sänger fantasiert über Mord an Schwulen. Die Kritik daran als westlich zurückzuweisen lässt die karibische LGBT-Community im Stich.

» Süddeutsche.de über LGBTQ-Stadtrat in Palm Springs: Hauptstadt des Cool

Im kalifornischen Palm Springs gehören alle Mitglieder des Stadtrats einer sexuellen Minderheit an, ein Novum in den USA. Die Stadt ist cool, hip und offen. Das war allerdings nicht immer so.

» Neue Westfälische über Weihe homosexueller Priester in Paderborn: Lob, Kritik und Schweigen

Die Bischofskonferenz äußert sich nicht, dafür stellt die Reformbewegung gleich weitere Forderungen

» NZZ: "Männlicheit" – die Rasierklinge am Hals

Die Herausforderung in der Geschlechterdebatte besteht darin, sich von tradierten Corsagen zu befreien, ohne die freigelegten Körper gleich mit neuen Mäntelchen zu bedecken. Biologie ist zu akzeptieren, Biologismus nicht.

» 20 Minuten: Schwuler Rheintaler wird mit Frau verkuppelt

Ein Rheintaler LKW-Fahrer wollte in einer Dating-Sendung einen Partner finden. Als er dort ankam, wartete aber eine Frau an der Bar.

» Aargauer Zeitung: Sie bekam als eine der ersten transsexuellen Frauen einen Ausweis – warum sie trotzdem noch kämpfen muss

María Pía Ceballos setzt sich für die Rechte von Trans-Frauen in Argentinien ein. Denn obwohl in dem südamerikanischen Land seit 2012 jeder selbst entscheiden kann, ob er oder sie im Ausweis als Mann oder Frau aufgeführt ist, ist es alles andere als selbstverständlich, wenn ein Mann sich als Frau fühlt.

» NOZ über genderneutrale Sprache: Ein Stern fern der Realität

Mit dem Personenstandsgesetz wird seit Jahresanfang ein drittes Geschlecht anerkannt. In Hannover wird nun der neutrale Geschlechterstern in der Verwaltung verwendet. Trotz aller vermeintlicher Vorteile: Ein sternenbehafteter Anglizismus wird diese Probleme nicht lösen und ist vor allem bürgerfremd. Ein Kommentar.

» rbb24: Was tut der Senat gegen Zwangsehen in Berlin?

Vor 14 Jahren wurde die Berlinerin Hatun Sürücü von ihrem Bruder ermordet, weil sie ein anderes Leben führte, als ihre Familie es für sie wollte. Auch heute noch sind Mädchen und Frauen von Zwangsheirat bedroht. Der Senat wollte ihnen besser helfen. Klappt das?

06. Februar 2019

» TAG24: Bezeichnet dieser AfD-Politiker das dritte Geschlecht als einen "Sanierungsfall"?

Der AfD-Politiker Rainer Rahn aus Hessen hat sich mit einem polemischen Text auf Facebook zum dritten Geschlecht und Schultoiletten geäußert.

» Apotheken Umschau: Intersexuell – Zwischen Mann und Frau

Für Menschen, die biologisch nicht eindeutig männlich oder weiblich sind, wird jetzt das dritte Geschlecht eingeführt. Vielen Betroffenen geht das nicht weit genug

» Ostfriesen-Zeitung: Organisatorin krank – CSD in Aurich auf der Kippe

In Aurich wird es in diesem Jahr wohl keinen Christopher Street Day (CSD) geben. Initiatorin Melly Doden teilte via Facebook mit, dass sie die Organisation nicht übernehmen kann aus gesundheitlichen Gründen.

» Tagesspiegel: Palm Springs tanzt auf dem Regenbogen

Fast die Hälfte der Bevölkerung hier gehört zur Homo-Gemeinde, und im Stadtrat sitzen ausschließlich Mitglieder der queeren Community.

» Zeit Online über die Queer B-Cademy: "Wir wollen Berührungsängste abbauen"

Beim Performance-Art-Festival Queer B-Cademy geht es um Party, Pop, Sex jenseits des heterosexuellen Mainstreams. Was bedeutet das?

05. Februar 2019

» derStandard.de: Pegida unterstützt Gabalier mit "Gabalier-Kreuz-Challenge"

Rechtsextreme Nutzer teilen Fotos von sich, in denen sie sich in einer Form positionieren, die an ein Hakenkreuz erinnert

» fudder: Alltagsdiskriminierung gibt's auch zwischen schwulen und bisexuellen Männern

Alltagsdiskriminierung von LGBT-Menschen kommt von vielen Seiten – doch auch zwischen schwulen und bisexuellen Männern findet sie oft statt. Für fudder-Kolumnistin Dita Whip ein ernstes Thema im zweiten Teil ihrer Kolumne "Aufregen ist ihr Hobby".

» Geschockter Gunnar Schupelius in der B.Z.: FDP will Ehe ohne Liebe zulassen und für mehr als zwei Menschen

Auch Freunde sollen privilegierte Lebensgemeinschaften bilden können. Das ist konsequent gedacht, lässt sich aber gar nicht umsetzen, meint Gunnar Schupelius.

» Spiegel Online interviewt Kölner Pastor: "Nicht Mann und nicht Frau, das ist genau mein Ding, Halleluja!" (kostenpflichtig)

Evangelische Freikirchen sind oft sehr konservativ. Anders die Metropolitan Community Church. Ein Interview mit dem Kölner Pastor Ines-Paul Baumann.

» ostpol über LGBT im postsowjetischen Raum: Die Ausgereisten

Im postsowjetischen Raum sind LGBT-Personen täglich mit Isolation, Aggression, Beleidigungen und Gewalt konfrontiert. Wir haben im Exil lebende Aktivist*innen aus Zentralasien, Russland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und der Republik Moldau gebeten, über ihre Erfahrungen zu sprechen

» Tageblatt.lu: Eine Seite im Biologiebuch – Aufklärung zu LGBTQ+ in Schulen

"Im Biologiebuch gibt es eine Seite über Homosexualität. Ich weiß, dass diese aus Zeitgründen oft von Kollegen, und auch schon von mir, übersprungen wurde", gibt eine Professorin des Lallinger Lyzeums zu.