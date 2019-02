Ausgewählter Artikel:

» (10.02.2019) Kurier über Life Ball 2019: Auf zur "Reise über den Regenbogen"

"In Vielfalt vereint" lautet das Life-Ball-Motto für 8. Juni – Zirkus der Freaks mit Patitz, von Teese und Ditto.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Februar 2019

» Westdeutsche Zeitung: Wie es ist, vom Mädchen zum Mann zu werden

Scott Pantelidis ist als Mädchen geboren, fühlt sich aber als Mann und will sich operieren lassen. Die Geschichte einer Wandlung.

» Kurier über Life Ball 2019: Auf zur "Reise über den Regenbogen"

"In Vielfalt vereint" lautet das Life-Ball-Motto für 8. Juni – Zirkus der Freaks mit Patitz, von Teese und Ditto.

» Spiegel Online über queere Pflege: Ganz besonders, ganz normal

Die Regierung ringt mit dem generellen Pflegenotstand, doch die Herausforderung ist komplexer. Das zeigt ein für LSBTI-sensible Pflege ausgezeichnetes Heim in Berlin. Ein Besuch bei Menschen, für die Normalität besonders ist.

» taz über schwulen Flüchtling aus dem Irak: Endlich kein Problembär mehr

Weesam Al-Soranee wurde Zweiter beim Mr. Bear Belgium. Eigentlich kommt er aus dem Irak doch als Schwuler war er dort in Lebensgefahr.

» NZZ am Sonntag über Kinofilme: Homoliebe für Heteros (Registrierung erforderlich)

Dramen wie «Boy Erased» und «Love, Simon» filmen an gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Sie erzählen erschütternde oder berührende Geschichten, bieten aber wenig Identifikationsfiguren für LGBTQ-Menschen. Weil sie so oft auf Ausgrenzung fokussieren, befördern sie damit selber, was sie anprangern.

» Süddeutsche Zeitung Magazin über schwulen Heiratsantrag: Der Antragsteller

Als ein britischer Polizist bei der Londoner "Pride Parade" vor seinem Freund auf die Knie fällt, jubelt die Menge. Auf das, was danach kommt, sind die beiden nicht vorbereitet.

09. Februar 2019

» Heute.at: Ellen Page nennt Chris Pratts Kirche homophob

In der Late Night Show with Stephen Colbert sprach Chris Pratt über seinen Glauben. Kollegin Ellen Page gab auf Twitter ihren Senf dazu.

» Thüringer Allgemeine: Warum Jörg aus Bad Frankenhausen sein Leben als Anne-Marie fortsetzen will

Jörg Pätzold aus Bad Frankenhausen bekennt sich offen zur Transsexualität, will eine Namens- und Geschlechtsänderung und in Zukunft Anne-Marie sein.

» Deutschlandfunk über Reggae-Sänger Buju Banton: Murder Music verjährt nicht

Schwulenfeindlichkeit im Reggae ist ein alter Hut. Und man könnte meinen, da hätte sich in den letzten Jahrzehnten doch einiges getan. Dennoch fordert der Kölner Lesben und Schwulen Tag das Reggae-Festival Summerjam auf, einem ihrer Headliner abzusagen. Die richtige Lösung?

» Basler Zeitung: Warum ich nicht gern "schwul" sage

Manchmal hinkt das Sprachgefühl der liberalen Einstellung hinterher. Bei Martin Ebel ist das so.

» Merkur: Freisinger Kreisfischer empören sich über "Sodom und Gomorra" am Weiher

Nacktbaden untersagt: Die Kreisfischer Freising haben am Marzlinger Weiher Verbotsschildern aufgestellt. Für die größte Empörung sorgt ein Zusatzhinweis.

» rbb24: Singen, klatschen, beten unterm jüdischen Regenbogen

Queere Juden haben in ihren Gemeinden oft mit Vorbehalten zu kämpfen. Der Verein Keshet Deutschland will dagegen ein Zeichen setzen und feierte deshalb in Berlin einen großen queeren Shabbat.

» evangelisch.de: Berliner Bischof verteidigt Trauung gleichgeschlechtlicher Paare

Der Wert der Ehe beruhe für Christen auf der konkreten Verantwortung, die zwei Menschen füreinander und häufig auch für die gemeinsamen Kinder übernehmen, erklärte Dröge am Samstag im RBB-Radio mit Blick auf den Welttag der Ehe am Sonntag und den Valentinstag am 14. Februar.

» Frankfurter Rundschau über James Baldwin: ... und zwar mit Liebe

Ein halbes Jahrhundert alt sind James Baldwins Essays zum Thema Integration. Sie sind immer noch aktuell. Leider.

» bento: Schlechte Laune und wenig Selbstvertrauen? Dann guck jetzt "Pose"!

"Pose" spielt zwar in der New Yorker LGBTI-Community im Jahr 1987, aber die Serie handelt von der Zukunft: Einer Welt, in der people of color in der Mehrheit sind, in der Männer und Frauen gleichberechtigt leben, in der Schwule, Lesben und Trans*menschen ihre Identität nicht verbergen, sondern feiern – einer Welt, in der sich Diskriminierung nicht in Luft aufgelöst hat, aber alle das richtige Rüstzeug dagegen haben.

08. Februar 2019

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Filmemacher und Schwulenaktivist Rosa von Praunheim: "Im nächsten Leben werde ich ein Erdbeerfrosch"

Der Regisseur Rosa von Praunheim steckt voller Leidenschaft. 150 Filme hat er gemacht, oft skurril und schräg. Geboren wurde Rosa von Praunheim in einem lettischen Gefängnis. Das erfuhr er aber erst vor einigen Jahren.

» Schweizer Illustrierte über queere Vorbilder: Promis, wir brauchen euch!

Stars sollten ihren Status nutzen, um auf die Ungleichbehandlung von Homosexuellen aufmerksam zu machen. SI-online-Blogger Onur Ogul ärgert sich, dass ein berühmter Schweizer Eiskunstläufer diese Gelegenheit erneut verpasst hat.

» Nollendorfblog: Save the Date! Große Community-Gala zu 10 Jahre Nollendorfblog am 28. Mai im Tipi am Kanzleramt

Es wird Begenung und Wiedersehen mit wichtigen AkteurInnen, mit prominenten Talk-Gästen aus Politik, Kultur und der queeren Community. Aber natürlich wird auch gefeiert mit vielen illustren musikalischen Showacts.

» stern über The Doodler: Die Polizei nimmt die Jagd auf den Schwulen-Mörder wieder auf

In San Francisco wurden in den siebziger Jahren bis zu 14 homosexuelle Männer erstochen. Der Täter wurde nie ermittelt – nun versucht es die Polizei erneut.

» Blick interviewt lesbische Skilegende Anja Pärson: "Ich spüre eine wachsende Diskriminierung"

Anja Pärson (37) war 2007 bei der WM in Are der grosse Star. Im Interview blickt sie zurück, spricht über ihr Outing, das Leben als Mutter und warum sie mehr denn je für Homosexuelle einsteht.