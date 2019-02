Ausgewählter Artikel:

» (13.02.2019) Welt über LGBTI-Quoten im Film: Die Neuen sind vor der Tür

"Auf der Berlinale wurde nun eine 'Queer Media Society' (QMS) gegründet, ein ehrenamtliches Netzwerk von nicht-heterosexuellen Medienschaffenden, und der Ufa-Produzent Nico Hoffmann forderte in seiner Gastrede noch mehr Diskussion über gesellschaftliche Diversität in den Medien."

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Februar 2019

» Alexander v. Beyme: Hitzlsperger und die Gay Power beim VfB

Hitzlsperger wird ein zweites Mal zum wichtigen Rollenmodell. Er ist der Beweis: Ein Coming Out ist kein Hindernis für eine Spitzenposition im Fußballgeschäft.

» Trier Reporter über Arbeitskreis Regenbogenpastoral: Dialog und seelsorgliche Angebote

Im Bistum Trier hat sich ein Arbeitskreis "Sexuelle und geschlechtliche Identitäten – Regenbogenpastoral" gegründet. Ihm gehören Mitarbeitende des Bistums sowie Personen und Initiativen wie Queere Christen Saar-Pfalz, die AG Homosexuelle und Kirche (HuK) oder das SCHMIT-Z (Schwul-lesbisches Zentrum Trier e.V.) an, die sich in diesem Bereich engagieren.

» evangelisch.de: Alles queer?

Queer avanciert zu einem Modewort. Das ist problematisch, denn es beraubt den Begriff seiner Eigenschaft als wichtiges Kritikinstrument im Kampf um die Gleichheit der Sexualitäten und Geschlechter. Wer queer verwendet, sollte auch queer meinen.

» Berliner Woche: Klaus Dieter Spangenbergs wichtiges Buch für die schwule Community

Vor Kurzem hat der Autor Klaus Dieter Spangenberg im Schöneberger Beratungs- und Informationszentrum Mann-o-Meter vielleicht seine wichtigste Publikation der vergangenen Jahre vorgestellt.

» SWR: Ein drittes Geschlecht mit diversen Auswirkungen

Als drittes Geschlecht kann seit Dezember "divers" in das Geburtenregister eingetragen werden. In Rheinland-Pfalz setzen die Standesämter das Bundesgesetz konkret um – in anderen Bereichen wirft es jedoch noch Fragen auf.

» Westdeutsche Zeitung: Wenn die Tochter transsexuell ist – "Ich habe lange gebraucht, das zu akzeptieren"

Eva Pantelidis hat erst alle Hinweise auf die Transsexualität ihrer Tochter nicht wahrhaben wollen.

» Süddeutsche.de über eine Geschlechtsangleichung: Ich bin ein Junge (kostenpflichtig)

Anton Dalichau hieß lange Antonia und spielte für die Mädchen-Mannschaft seines Vereins SV Pullach. Nun wird der 16-Jährige mit Testosteron behandelt. Über den Übergang zu einem Leben im passenden Körper.

» Aargauer Zeitung: Der Stern des Anstosses – Wie schreiben wir morgen politisch korrekt?

Der Kampf um politisch korrekte Sprache geht in die nächste Runde. Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann fühlen, sollen durch Sternchen sichtbar werden.

» Aargauer Zeitung: In Kanada ist es verboten, Transgender-Menschen zu benachteiligen – das gefällt nicht allen

Kanada gehört zu den liberalsten Ländern, was die Rechte von sexuellen Minderheiten angeht

12. Februar 2019

» Tagesspiegel: Wie sich ein trans Mann bei seiner ahnungslosen Familie outet

Jayrôme C. Robinet veröffentlicht nächste Woche sein Buch "Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund". Hier ein Auszug aus dem Kapitel "Willkommen bei den Sch'tis".

» Glamour: Als sich mein Mann entschied, eine Frau zu werden

Transsexuell bedeutet, im falschen Körper zu leben: Lisa liebt Jan. Aber aus Jan wird Jana. Transgender seit der Pubertät. Eine ungewöhnlichen Liebe.

» Süddeutsche.de über Adir Jan: Lauthals für die Freiheit des Liebens

Adir Jan kombiniert schwule Themen und kurdische Sprache. Sein Debütalbum hat der Musiker und studierte Latinist aus Berlin-Kreuzberg bei "Trikont" veröffentlicht, das er nun im Import Export vorstellt

» evangelisch.de interviewt Theologen zu Intersexualität: "Ein Gotteskind braucht kein Geschlecht"

Der Theologe Gerhard Schreiber forscht über Intersexualität. Im Interview kritisiert er Operationen an Säuglingen und plädiert für eine Kultur des Zuhörens in der Kirche.

» Märkische Oderzeitung aus Oberkrämer: Linke fordert Radwegekonzept und Regenbogenflagge

Die Linken in Oberkrämer fordern ein Radwegekonzept und Initiativen gegen die Diskriminierung von Homosexuellen.

» Noizz: Der "Kack-Zauberer" schmiert sich seine eigenen Exkremente ins Gesicht

Atlas Talismann will, dass heterosexuelle Männer – mehr – ihren Anus feiern

» Nollendorfblog: Queer in den Medien – Homosexualität ist keine Privatsache und Stonewall war keine Online-Petition!

Über das Coming Out von SchauspielerInnen und die Herausfoderungen queerer Stoffe. Rede von Johannes Kram anlässlich der Gründung der Queer Media Society

» RP Online über: Roze-Zaterdag-Partnerschaft von Krefeld und Venlo: Neue Studie zu Homosexualität in NS-Zeit

Eine Düsseldorfer Historikerin untersucht gemeinsam mit dem NS-Dokumentationszentrum, wie massiv Schwule und Lesben ab 1940 in Venlo verfolgt wurden. Heute komme es wieder verstärkt zu Angriffen, so die Forscher.

» Heute.at: Dürfte Ihr Sohn dieses Kleid tragen?

Blogger Nils Pickert fordert Eltern dazu auf, ihre Söhne Röcke tragen zu lassen, wenn diese das wollen. Was halten Sie davon?

» Tachles über Israel: Massive Zunahme der Homophobie-Zwischenfälle

In einem Jahr um 54% gestiegen.