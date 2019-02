Ausgewählter Artikel:

» (15.02.2019) Bunte über "Dogs of Berlin"-Star Fahri Yardim: "Leute haben mir geschrieben, dass sie mich mal respektiert haben, das jetzt aber nicht mehr können" (Registrierung erforderlich)

"Tatort", "Honig im Kopf", "Kokowääh": Fahri Yardim hat sich seinen Platz im deutschen TV längst erkämpft. Mit seiner Darstellung in der Netflix-Produktion "Dogs of Berlin" jedoch sorgte er beim Publikum für gemischte Gefühle – denn seine Rolle des homosexuellen, deutsch-türkischen Polizisten gefiel nicht jedem ... Im BUNTE.de-Interview verriet er uns, dass er längst nicht nur positives Feedback bekam.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Februar 2019

» Deutsche Welle: Sichere Herkunftstaaten? Homosexuelle im Maghreb

Der Bundesrat berät ein weiteres Mal über die Anerkennung der drei Maghreb-Länder Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten. Doch Schwule und Lesben werden in allen drei Ländern verfolgt.

» Neue Zürcher Zeitung: Die Öffnung der Ehe für schwule und lesbische Paare ist überfällig

Die Ehe für alle soll kommen. Gerade die konservativen Geister im Land sollten sich darüber freuen.

14. Februar 2019

» BuzzFeed über schwules Stalking-Opfer: Hass ohne Grund

Eine Person terrorisiert junge Männer, weil sie schwul sind. Eines der Opfer erzählt BuzzFeed News Deutschland jetzt, wie er monatelang Hass und Stalking ertrug und den vielleicht extremsten Fall von Homofeindlichkeit der vergangenen Jahre überlebte. Der mutmaßliche Täter läuft noch heute frei herum.

» Tagesspiegel über Albanien: Der Kampf um die Rechte der LGBT-Bewegung

Seit sich Xheni Karaj 2012 spontan im Fernsehen für Schwule und Lesben engagierte, ist sie allbekannt. Folglich gilt sie als Vorreiterin der Bewegung.

» FAZ: Kampf für gleichgeschlechtliche Ehen in Japan

Dies wird ein langer Kampf: 13 gleichgeschlechtliche Paare haben in Japan Klagen eingereicht, um ein Recht auf Eheschließung zu erwirken. Politiker fallen in dem Land immer wieder mit negativen Bemerkungen über Homosexuelle auf.

» Tagesspiegel interviewt Berlinale-Regisseurin Isabel Coixet: "Sexszenen zu drehen, ist großartig"

Teddy-Kandidatin: Elisa y Marcela-Regisseurin Isabel Coixet im Gespräch über queere Vorbilder und den Streit um den Kinostart ihrer Netflix-Produktion.

» nordbayern.de: "Penis-Amputation" – Intersexuelle verklagt Uni-Klinik Erlangen

Michaela Raab, ein intersexueller Mensch aus dem Landkreis Roth, hat vor dem Oberlandesgericht Nürnberg das Universitätsklinikum Erlangen verklagt: Der Prozess endet mit einem Vergleich und 40.000 Euro Schadenersatz.

» derStandard.de über homophobe Aussagen: "Deadmau5" will nach Sperre wegen "Zensur" nicht mehr streamen

Musiker wurde von Twitch gesperrt und hat mit der Streaming-Plattform offenbar abgeschlossen

» Heute.at über Wiener Linien: Aufregung um schwules Pärchen

Die Wiener Linien begehen den diesjährigen Valentinstag mit einem Facebook-Posting, das nicht alle Fans toll finden ...

» Blick über die SVP: Der Regenbogen soll neben dem Sünneli stehen

In der SVP schwindet der Widerstand gegen die "Ehe für alle". Die Rede ist von einer "Trendwende" in der Partei. Sie kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt.

» rbb24 über drei Jahre queere Flüchtlingsunterkunft in Berlin: "Ich hatte keine Arbeit, keine Freunde, kein Leben"

Vor drei Jahren eröffnete die erste und einzige Unterkunft für queere Flüchtlinge in Berlin. In anderen Heimen wurden sie oft angegriffen. Die Unterkunft sei seine Rettung gewesen, berichtet nun ein ehemaliger Bewohner. Aber zurück wolle er nicht.

» watson: Lesbische Paare fordern Zugang zu Samenspenden

Lesbische Frauen sollen Zugang zur Fortpflanzungsmedizin erhalten: Dafür haben am Donnerstag zwischen 50 und 100 Menschen auf dem Berner Bärenplatz demonstriert.

» Jüdische Allgemeine: Kiddusch unterm Regenbogen

Gut 100 Menschen sind am vergangenen Freitag in der Synagoge Oranienburger Straße zum Gebet zusammengekommen. Der anschließende "Keshet-Kiddusch" wurde von "Keshet Deutschland" ausgerichtet.

» Freie Presse: Ankämpfen gegen sexuelle Diskriminierung

Der Verein Different People setzt sich gegen Vorurteile gegenüber Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Lebensweisen ein. Mitglieder berichten, die Arbeit sei in den vergangenen Monaten schwerer geworden.

13. Februar 2019

» Wirtschaftswoche: Die Psychologie eines Outings im Büro (kostenpflichtig)

Eine Studie zeigt, dass Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender vor allem in Deutschland Offenheit gegenüber ihrem Arbeitgeber scheuen.

» swp.de: Schwules Paar heiratet am Valentinstag in Geislingen

Ist hier ein Platz frei? Mit dieser Frage begann das, was Siegfried und Gerhard Sommer heute, am Valentinstag, vor dem Standesamt in Geislingen besiegeln.

» FR über die Ligue du LOL: Journalisten verlieren Jobs wegen Online-Mobbing

In der LOL-Liga haben sich Medienschaffende organisiert, um feministische Autorinnen zu diffamieren.

» Alexander v. Beyme: Hitzlsperger und die Gay Power beim VfB

Hitzlsperger wird ein zweites Mal zum wichtigen Rollenmodell. Er ist der Beweis: Ein Coming Out ist kein Hindernis für eine Spitzenposition im Fußballgeschäft.

» Trier Reporter über Arbeitskreis Regenbogenpastoral: Dialog und seelsorgliche Angebote

Im Bistum Trier hat sich ein Arbeitskreis "Sexuelle und geschlechtliche Identitäten – Regenbogenpastoral" gegründet. Ihm gehören Mitarbeitende des Bistums sowie Personen und Initiativen wie Queere Christen Saar-Pfalz, die AG Homosexuelle und Kirche (HuK) oder das SCHMIT-Z (Schwul-lesbisches Zentrum Trier e.V.) an, die sich in diesem Bereich engagieren.