Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Februar 2019

» FernUniversität Hagen: Onlineumfrage zu Wahrnehmung und sexueller Orientierung.

In der folgenden Studie wollen wir untersuchen, inwieweit die Wahrnehmung und Wiedererkennung von Personen beider Geschlechter von der sexuellen Orientierung beeinflusst wird.

» reisereporter: Indien soll Urlaubsziel für LGBT-Reisende werden

Eine internationale Gruppe von lesbischen, schwulen und bisexuellen Mitgliedern will in Bharuch gemeinsam mit einem schwulen Prinzen Indiens pink Tourismus starten. Er ist für Menschen gedacht, die beim Reisen Angst um ihre Sicherheit haben.

» Neue Westfälische interviewt Paderborner Priesterausbilder: "Sexualität soll nicht verteufelt werden"

Im Interview mit nw.de äußert sich Michael Menke-Peitzmeyer, Regens des Paderborner Priesterseminars, zur Debatte um homosexuelle Priester.

» Volksstimme.de über Aidshilfe-Mitarbeiterin: Halberstädterin bricht Tabus

HIV haben nur Schwule und Drogenabhängige. Mit solchen Klischees setzt sich die Aidshilfe Halberstadt täglich auseinander.

» Der Bund: Ehe für alle - jetzt!

Tamara Funiciello darüber, dass linke Anliegen immer erst 50 Jahre später bei den Bürgerlichen ankommen.

» n-tv: Dürfen Jungs schwule Helden haben?

Feuerwehrmann, Polizist, Raumfahrer: Die klassischen Rollenvorbilder präpubertärer Jungs sind auch heute noch aktuell. Aber sie bekommen mehr und mehr Konkurrenz von anderer Seite: Eine US-Stylingserie trägt ihren Teil dazu bei.

» der Freitag über das aufklärerische Potenzial der Serie "Sex Education": In Sachen Sex

Ist es Nostalgie? Oder Wunschdenken? Oder gar Häme? Warum schauen sich Erwachsene noch Filme über Teenager und ihr sogenanntes "Coming of Age" an? In jedem Fall geht ein eigentümlicher Sog von diesen Geschichten über die "formativen" Jahre aus. Besonders dann, wenn davon so gekonnt erzählt wird wie in der neuen Netflix-Serie Sex Education.

» Nollendorfblog: SPIEGEL-Redakteur Walter Mayr muss während Kardinal-Interview mal kurz auf Toilette

Gut , dass ein solcher Satz beim SPIEGEL fällt. Dumm nur, dass der SPIEGEL-Mann Meyr ihn gar nicht mitbekommen hat.

16. Februar 2019

» Westdeutsche Zeitung: Homo oder Hetero – Im Jogis ist seit 33 Jahren Party

Ein Schwulen- und Lesbenclub ist die Disco in der City längst nicht mehr. Manfred Borgs (80) erinnert sich an wilde Nächte.

» ze.tt über trans Frau: Dank dieser Gesetzeslücke gelang es Laura leicht, ihren Namen zu ändern

Laura bekam von ihrer Hausärztin ein Attest und konnte damit ihren Namen und Geschlechtseintrag ändern. Doch für viele trans Menschen ist der Weg nicht so einfach.

» TAG24: "Dunkle Seite dieses Jobs" – Sky entsetzt über Schwulen-Hass unter Hitzlsperger-Beitrag

Skandal beim Pay-TV-Sender Sky: Unter Social-Media-Beiträgen über den neuen Sportvorstand Thomas Hitzlsperger kam es zu einem Shitstorm gegen Schwule.

» SRF interviewt Kirchenratspräsident zur Ehe für alle: "Die Kirche hat eine Art Sexualneurose"

Die Ehe soll für alle offen sein. Doch was sagt die Kirche dazu? Der Kirchenratspräsident findet klare Worte.

» zvw.de über Kirche und Homosexualität in Schorndorf: "Das Thema ist nicht vom Tisch"

Die Grace-1-Band bleibt bei ihrer diskriminierenden Haltung.

» Luzerner Zeitung interviewt Édouard Louis: "Für Vater verkörpere ich Gewalt"

Édouard Louis ist der politischste Literat Frankreichs. Er erforscht Homophobie, Rassismus und Klassenhass am eigenen Leib und marschiert mit den Gelbwesten mit.

» watson: Für viele Kirchen ist die Homosexualität immer noch des Teufels

Deutschlands Freikirchen haben einen verräterischen Leitfaden für den Umgang mit Homosexuellen herausgegeben. Darin werden Homosexuelle weiterhin stigmatisiert.

» taz-Kommentar zu Homo-"Heilern": Betroffene müssen geschützt werden

Gesundheitsminister Jens Spahn kündigt ein Gesetz gegen sogenannte Homoheiler an. Das ist richtig, weil diese Pseudotherapien gefährlich sind.

» Kurier: Vielfalt bringt der Wirtschaft viel

Workshops, Exkursionen, Diskussionen am Diversity Day in einer Wiener Handelsakademie.

15. Februar 2019

» Waldeckische Landeszeitung über Homophobie in der Kirche: Evangelikale empfehlen Schwulen und Lesben Homo-"Heilung"

Evangelische Freikirchen raten Schwulen und Lesben zur Therapie. Für Kritiker ist das "homophober Humbug". Auch heimische Pastoren haben ein Problem mit Homosexuellen.

» Blick: Referendum gegen "Zensur von Schwulen-Witzen" harzt

Die Diskriminierung der sexuellen Orientierung könnte es definitiv in die Schweizer Anti-Rassismus-Strafnorm schaffen. Die Gegner haben Mühe, die Unterschriften für ihre Referendum zusammenzubringen.

» Bunte über "Dogs of Berlin"-Star Fahri Yardim: "Leute haben mir geschrieben, dass sie mich mal respektiert haben, das jetzt aber nicht mehr können" (Registrierung erforderlich)

"Tatort", "Honig im Kopf", "Kokowääh": Fahri Yardim hat sich seinen Platz im deutschen TV längst erkämpft. Mit seiner Darstellung in der Netflix-Produktion "Dogs of Berlin" jedoch sorgte er beim Publikum für gemischte Gefühle – denn seine Rolle des homosexuellen, deutsch-türkischen Polizisten gefiel nicht jedem ... Im BUNTE.de-Interview verriet er uns, dass er längst nicht nur positives Feedback bekam.