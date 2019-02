Ausgewählter Artikel:

» (19.02.2019) katholisch.de: Kardinal Müller und die Frage gottgewollter Homosexualität

Moraltheologe Goertz kritisiert Äußerungen Müllers

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Februar 2019

» Ruhr Nachrichten: Dortmund führt ab 2020 gendergerechte Sprache in Behörden ein

Die Stadt Dortmund will in ihren Behörden ab 2020 auf eine gendergerechte Sprache setzen. Vorbild dafür ist Hannover, wo eine solche Empfehlung an die Mitarbeiter bereits erlassen ist.

» FAZ ätzt gegen "Hofierung" gesellschaftlicher Minderheiten: Elter 1 und 2

Die geschlechtsneutrale Ära könnte auch bald in der deutschen Verwaltungssprache anbrechen. Doch nicht erst die dritte Toilette ließ am Sinn einer derartigen Hofierung gesellschaftlicher Minderheiten zweifeln. Ein Kommentar.

» katholisch.de: Kardinal Müller und die Frage gottgewollter Homosexualität

Moraltheologe Goertz kritisiert Äußerungen Müllers

» SchlagerPlanet.com: Kerstin Ott im Interview über Let's Dance und ihr Helene-Fischer-Duett

Kerstin Ott spricht im Interview mit SchlagerPlanet über ihre Teilnahme in der RTL-Tanzshow Lets Dance, das Duett Regenbogenfarben mit Helene Fischer und ihre Vorbildrolle.

18. Februar 2019

» ze.tt: "Ich will mehr als nur Er oder Sie sein"

Als nicht-binäre Person möchte Säye nicht in Geschlechterrollen gesteckt werden. Säye identifiziert sich als me.

» Aachener Nachrichten interviewen homosexuellen Priester: Distanz und Schweigen, denn er ist schwul (kostenpflichtig)

Ein Gespräch mit einem Priester aus dem Bistum Aachen über seine Homosexualität, über Moral und Komplexe seiner Kirche.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Ausverkaufte Röschen-Sitzung zeigt sich extravagant und kritisch

Hier kommen nicht nur die schwul-lesbischen Gäste voll auf ihre Kosten, denn der rosa Karneval beschreibt sich als ?100 Prozent hetero-freundlich?.

» Welt: Wo "schwule Alman Männer" als "krasser Abfall" gelten (kostenpflichtig)

In queerfeministischen Kreisen gilt der weiße Schwule heute als Feindbild. Wie das neue Buch "Eure Heimat ist unser Albtraum" versucht, eine Verschwörungstheorie salonfähig zu machen.

» Tagesspiegel: Das lesbische Gesicht Albaniens

Seit sich Xheni Karaj spontan im Fernsehen für Schwule und Lesben engagierte, ist sie in Albanien allbekannt. Sie wird oft angefeindet – aber auch anerkannt.

» RP Online: Rosa Jecken feiern zum ersten Mal mit Gästen aus Venlo

Die Rosa Jecken luden zum 18. Mal zu Krefelds vielleicht witzigster Karnevalssitzung ins Stadtwaldhaus ein. Es war ein grenzüberschreitendes Fest der Toleranz.

» Kurier interviewt evangelischen Bischof Bünker: Gleichgeschlechtliche Trauung kommt

Bischof Bünker rechnet mit einer baldigen Entscheidung in der Synode

17. Februar 2019

» Westdeutsche Zeitung über Transsexualität: "Es ist ja nicht falsch, anders zu sein"

Wer als Junge im Körper eines Mädchens geboren wird, kann glücklich sein, wenn er Freunde hat, die sich nicht irritieren lassen. Scott aus Willich hat dieses Glück.

» Zeit Online über katholische Kirche: Hass auf Schwule nach außen, Homophilie im Innern

Frédéric Martel hat ein Buch über die Auswirkungen der versteckten Homosexualität in der katholischen Kirche geschrieben. Es könnte den Vatikan erschüttern.

» Volksfreund.de: Pfalzel erstrahlt in Regenbogenfarben

Ein Kessel Buntes lautet das Motto der Pfalzeler Kappensitzung. Dafür steht jeder einzelne Programmpunkt: Die Redner, die Musik und ein Prinzenpaar, das es so im ganzen Land noch nicht gab.

» FernUniversität Hagen: Onlineumfrage zu Wahrnehmung und sexueller Orientierung.

In der folgenden Studie wollen wir untersuchen, inwieweit die Wahrnehmung und Wiedererkennung von Personen beider Geschlechter von der sexuellen Orientierung beeinflusst wird.

» reisereporter: Indien soll Urlaubsziel für LGBT-Reisende werden

Eine internationale Gruppe von lesbischen, schwulen und bisexuellen Mitgliedern will in Bharuch gemeinsam mit einem schwulen Prinzen Indiens pink Tourismus starten. Er ist für Menschen gedacht, die beim Reisen Angst um ihre Sicherheit haben.

» Neue Westfälische interviewt Paderborner Priesterausbilder: "Sexualität soll nicht verteufelt werden"

Im Interview mit nw.de äußert sich Michael Menke-Peitzmeyer, Regens des Paderborner Priesterseminars, zur Debatte um homosexuelle Priester.

» Volksstimme.de über Aidshilfe-Mitarbeiterin: Halberstädterin bricht Tabus

HIV haben nur Schwule und Drogenabhängige. Mit solchen Klischees setzt sich die Aidshilfe Halberstadt täglich auseinander.

» Der Bund: Ehe für alle - jetzt!

Tamara Funiciello darüber, dass linke Anliegen immer erst 50 Jahre später bei den Bürgerlichen ankommen.

» n-tv: Dürfen Jungs schwule Helden haben?

Feuerwehrmann, Polizist, Raumfahrer: Die klassischen Rollenvorbilder präpubertärer Jungs sind auch heute noch aktuell. Aber sie bekommen mehr und mehr Konkurrenz von anderer Seite: Eine US-Stylingserie trägt ihren Teil dazu bei.