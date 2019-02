Ausgewählter Artikel:

» (20.02.2019) Deutschlandfunk Kultur über ein Jahr Ehe für alle in Australien: Heterogen statt homophob

Seit über einem Jahr gibt es die Homo-Ehe in Australien. 61,6 Prozent der Teilnehmer eines nationalen Referendums hatten dafür gestimmt. Noch in den 70ern wurden Homosexuelle in Sydney niedergeknüppelt. Ist Down Under toleranter geworden?

20. Februar 2019

» Westdeutsche Zeitung über trans Menschen: "Tief im Innerpsychischen verankert"

Serie (4) Um seinen Weg der Geschlechtsangleichung zu gehen, ist Scott auf psychologische Gutachten angewiesen. Und sie lassen keinen Zweifel aufkommen.

» Zeit Online: Willkommen im Grundgesetz, liebe Kirche!

Homosexuell, geschieden, nicht getauft es gibt vieles, was der Kirche als Arbeitgeber nicht passt. Jetzt muss auch sie sich endlich an geltendes Arbeitsrecht halten.

» reporter (funk): Undercover in der Konversionstherapie

Als Konversionstherapien bezeichnet man verschiedene Verfahren, in denen Homosexuelle durch Anwendung verschiedener Methoden vermeintlich ihre sexuelle Präferenzen hin zur Heterosexualität ändern können. Diese Therapien sind vor allem in den konservativen Gegenden der USA weit verbreitet. Unsere Recherche hat für uns aber gezeigt: Auch in Deutschland gibt es Angebote, die in diese Richtung gehen.

» Eurovision.de über Peony für Rumänien: Voting gegen Homophobie?

Die Sängerin Ester Peony wird Rumänien beim ESC-Finale in Israel vertreten. Doch das spaltet die Nation – und die Fangemeinde. Warum, weiß "Dr. Eurovision" Irving Wolther.

» evangelisch.de: Ein neuer Umgang mit Homosexualität in den Freien Evangelischen Gemeinden?

Die Erweiterte Bundesleitung der Freien Evangelischen Gemeinden hat im Dezember 2018 eine Orientierungshilfe zum Umgang mit Homosexualität veröffentlicht. Der LSVD bezeichnet sie als "homophoben und gefährlichen Humbug". Wolfgang Schürger meint jedoch, dass man bei genauerem Hinsehen ein beachtenswertes Umdenken der freien Evangelischen beobachten könne.

» Blick: Mann gebärt ein Kind und der Vater ist seine Frau

Welches Kind kann schon von sich behaupten, im Bauch seines Vaters neun Monate lang gelebt zu haben?

» Blick: Vom Mönch zum Transgender-Model

Tenzin Mariko ist bekannt als erste tibetische Trans-Frau. Als Junge im Kloster aufgewachsen, beschloss sie mit 16 ihr Leben zu ändern. Heute hat sie viele Fans und gilt als grosses Vorbild in der LGBTQ-Szene.

» Süddeutsche.de über Rosa-Liste-Politiker: Grüne nominieren Andreas Klose

Ehemaliger Sub-Vorstand soll Alexander Miklosy nachfolgen

» zvw.de: Stetten diskutiert über Homo-Ehe

Die evangelische Kirchengemeinde ist sich immer noch nicht sicher, ob sie gleichgeschlechtliche Paare segnen möchte.

» B.Z.: Schauspieler Joel Edgerton über "Der verlorene Sohn"

"Es ist in erster Linie eine Familiengeschichte, weshalb ich auch niemanden dämonisieren wollte", sagt Joel Edgerton über sein neues Werk.

» Zeit Online über die Homophobie von AKK und Konformismus: Mehr spontane Zweifel

Im Internet eine unkonventionelle Meinung zu vertreten, ist anstrengend. Daher üben sich auch aufgeklärte Menschen sicherheitshalber im Konformismus. Das ist gefährlich.

» RP Online: Zum Roze Zaterdag diskutieren Schüler des Fabritianum über Homosexualität

Schüler am Gymnasium Fabritianum beteiligen sich am Roze-Zaterdag-Jahr in Krefeld. Wir sprachen mit ihnen darüber, ob sich das Modell Werben für Toleranz in einer toleranten Gesellschaft nicht überlebt hat und wie Homosexualität in der jungen Generation wahrgenommen wird.

19. Februar 2019

» Blick: Zu Besuch im einzigen Transgender-Shop der Schweiz

In seinem Youtube-Channel "Ask Switzerland" berichtet Lionel über das Weltgeschehen. In dieser Folge besucht er den einzigen Transgender-Shop der Schweiz.

» RP Online über ermordete Politikerin Marielle Franco: Das andere Brasilien feiert seine Märtyrerin

Marielle Franco war eine kaum bekannte Politikerin. Ihre Ermordung machte sie zur Ikone des Widerstands gegen Präsident Bolsonaro.

» Märkische Oderzeitung aus Oberkrämer: SPD will Regenbogenflagge vor Kreisverwaltung hissen

SPD-Kreistagsfraktion will Regenbogenflagge an Kreisverwaltung sehen. Thema wird im Kreistag diskutiert.

» NZZ: Verbotene Liebe in Nairobi – Kenya steht vor Gerichtsurteil zur Legalisierung von Homosexualität

Noch drohen in dem ostafrikanischen Land bei gleichgeschlechtlichem Sex bis zu vierzehn Jahre Gefängnis. Am Freitag könnte sich dies ändern. Unser Reporter war mit Betroffenen in Nairobis Nachtleben unterwegs.

» Tagesspiegel: Was soll das Gendersternchen?

In den Duden darf es nicht, aber es wurde "Anglizismus des Jahres": Was es mit dem Genderstern auf sich hat, erklärt eine neue Folge unseres Queer-Lexikons.

» evangelisch.de über ersten schwulen Superintend Österreichs: "Homosexualität ist kein Unfall"

Lars Müller-Marienburg hat eine klare Mission. Als erster schwuler Superintendent Österreichs kämpft er um den kirchlichen Beschluss einer Trauung für gleichgeschlechtliche Paare.

» derStandard.at: Welchen Rat würden Sie Ihrem jüngeren queeren Ich geben?

"Hab keine Angst!", "Du bist anders, und das ist auch gut so" aber auch "Es wird nicht einfach werden" – was hätten Sie damals gerne gehört?