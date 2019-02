Ausgewählter Artikel:

» (22.02.2019) NOZ: Zehntklässler organisieren Woche gegen Homophobie

Der Politik-Kurs der zehnten Klasse am Geschwister-Scholl-OBS hat eine Woche gegen Homophobie organisiert. Mit dabei war Kabarettist Malte Anders.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Februar 2019

» Nollendorfblog: Karl Lagerfeld und der schwule Mann als Sexist

Karl Lagerfeld ruhe in Frieden. Aber dem Sexismus in uns, dem sei keine Ruhe gegönnt. Hören wir auf damit!

» taz über die katholische Kirche: Das Patriarchat in Reinform

Sie ist männerbündisch, mafiös und wie eine Burschenschaft die katholische Kirche. Jetzt muss der Laden mal aufgeräumt werden.

» Berliner Zeitung kommentiert: Berliner CSD verzettelt sich mit Mottostreit

Die gute Nachricht: Nach vier Wochen intensiver Diskussion sei man im offenen Forum des Berliner Christopher Street Days nun zu dem Ergebnis gekommen, dass das Motto unter dem die diesjährige Parade für Gleichberechtigung und Akzeptanz der Minderheiten stattfinden soll, noch einmal neu überdacht werden...

» Märkische Allgemeine: Der CSD kommt 2019 nach Falkensee

Die Regenbogenflagge zu hissen war ein guter Anfang. Jetzt bekommt Falkensee am 28. Juni eine eigene Demo anlässlich des Christopher-Street-Days (CSD). Es wird bunt in der Gartenstadt.

» Schweizer-Illustrierte-Blog Voll schwul!: Auf Dating-App-Entzug

Das Fass ist wieder mal voll und SI-online-Blogger Onur Ogul löscht alle seine Dating-Apps. Dabei merkt er, dass sein Schritt einem Entzug gleichkommt.

» ze.tt: So charmant reagiert diese Kellnerin auf einen homophoben Gast

Die US-amerikanische Kellnerin Michele Crider bekam von zwei Gästen anstelle von Trinkgeld einen Zettel mit einem homophoben Spruch. Sie antwortet mit einem Video, das nun viral geht.

» NOZ: Zehntklässler organisieren Woche gegen Homophobie

Der Politik-Kurs der zehnten Klasse am Geschwister-Scholl-OBS hat eine Woche gegen Homophobie organisiert. Mit dabei war Kabarettist Malte Anders.

» Stylebook: Warum ich finde, dass Tatjana sich mit GNTM keinen Gefallen tut

Tatjana aus der 14. Staffel ist nicht die erste Transgender-Kandidatin bei Germanys Next Topmodel. Warum sich unsere Autorin diesmal daran stört

» derStandard.at über Aufklärung in der Causa Teenstar: Mangelhaft

Mit einem neuen Erlass zur Sexualerziehung löst Bildungsminister Heinz Faßmann eine Scheindebatte aus und verschleiert, worum es wirklich geht: Fundamentalismus an Schulen

» St. Galler Tagblatt: "Wir sind nicht beim Fussball" – Dieser homosexuelle Schiedsrichter ist eine Kultfigur im Rugby – und er gibt den Spielern den Tarif durch

An den derzeit laufenden Six Nations ist Nigel Owens eine Kultfigur. Der homosexuelle Referee wird von allen Seiten für seine deutlichen Ansagen geschätzt. Er hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich.

» NZZ: Er fühlte sich wie ausradiert – Wie Schwulen ihre sexuelle Identität genommen wird

In den USA versucht man Homosexuelle auch im 21. Jahrhundert noch von ihren vermeintlichen Sünden zu heilen. Dabei soll Konversionstherapie helfen. Zwei Männer, die auf diese Weise "umerzogen" werden sollten, erinnern sich.

21. Februar 2019

» Opfer von Gewalt gegen LGBTI in Berlin für Studie gesucht

Aufruf vom Projekt "Human Rights under Pressure – Ethics, Law, and Politics" der Freien Universität Berlin und der Hebräischen Universität Jerusalem

» NZZ über Ehe-für-alle-Diskussion: SRF beugt sich dem Druck der Evangelikalen

Eine Diskussionssendung zur "Ehe für alle" hätte ohne Beteiligung von Gegnern der Reform über die Bühne gehen sollen zur Empörung konservativer Kreise. Doch nun hat die Redaktion auf die Kritik reagiert.

» watson: Bastian ging jahrelang zur "Homo-Heilung" – jetzt kämpft er gegen sie

Schritt für Stück kommt eine abstruse Praxis an die Öffentlichkeit

» Jungle World über Lesben gegen rechts: "Lesben müssen sich positionieren"

Miriam N. Reinhard: Small Talk mit Monica Tschanz und Bea Trampenau über das Netzwerk "Lesben gegen rechts"

» Zeit Online interviewt Frédéric Martel: "Homosexualität ist die Lebenslüge des Vatikans" (kostenpflichtig)

Der französische Journalist Frédéric Martel hat ein Buch über Schwule in der katholischen Kirche geschrieben und dafür nach eigenen Angaben 1500 Informanten befragt. Ein Gespräch über Doppelmoral und Selbsthass in Rom

» Deutschlandfunk Kultur über erotische Bücher: Von Männern für Männer

Ob der erste englische Porno-Roman oder die Sex-Fantasien eines viktorianischen Gentlemans erotische Literatur hielt die British Library lange unter Verschluss. Nun geht die Sammlung online. Doch erotische Literatur für Frauen sucht man vergebens.

20. Februar 2019

» Westdeutsche Zeitung über trans Menschen: "Tief im Innerpsychischen verankert"

Serie (4) Um seinen Weg der Geschlechtsangleichung zu gehen, ist Scott auf psychologische Gutachten angewiesen. Und sie lassen keinen Zweifel aufkommen.

» Zeit Online: Willkommen im Grundgesetz, liebe Kirche!

Homosexuell, geschieden, nicht getauft es gibt vieles, was der Kirche als Arbeitgeber nicht passt. Jetzt muss auch sie sich endlich an geltendes Arbeitsrecht halten.

» reporter (funk): Undercover in der Konversionstherapie

Als Konversionstherapien bezeichnet man verschiedene Verfahren, in denen Homosexuelle durch Anwendung verschiedener Methoden vermeintlich ihre sexuelle Präferenzen hin zur Heterosexualität ändern können. Diese Therapien sind vor allem in den konservativen Gegenden der USA weit verbreitet. Unsere Recherche hat für uns aber gezeigt: Auch in Deutschland gibt es Angebote, die in diese Richtung gehen.