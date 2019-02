Ausgewählter Artikel:

» (25.02.2019) ZEIT Campus über schwulen JU-Landeschef: Direkt von der Frontlinie

Stefan Gruhner hat gute Chancen, neuer Chef der Jungen Union zu werden. Auch weil er aus dem Osten kommt.

25. Februar 2019

» Donaukurier-Interview zum dritten Geschlecht: "Sprache spiegelt die Gesellschaft"

Seit diesem Jahr gibt es drei offizielle Geschlechter: männlich, weiblich, divers. Was auf Formularen leichter zu realisieren ist, ist in der Sprache noch lange nicht angekommen. Warum das so ist, erklärt Sprachwissenschaftler Sebastian Kürschner.

» Westdeutsche Zeitung: So lief die OP zur Entfernung der Brüste bei Scott

Knapp 17 Jahre nach seiner Geburt als Sherina durchläuft Scott Pantelidis eine Wandlung vom Mädchen zum Mann. Wir begleiten ihn in der Serie Scotts Wandlung.

» Gala interviewt Kim Petras: "Meine Jugend als Transgender war nicht einfach"

Kim Petras, wurde als Tim in Köln geboren, jetzt vergleichen viele in den USA die transsexuelle Musikerin schon mit Lady Gaga.

» Volksfreund.de: Wenn Karneval wieder politisch wird – 1100 Jecken feiern Rosa Sitzung in Trier

Friede, Freude, homosexuelle Eierkuchen. 1100 Tunten, Schwule, Lesben und Heteros feiern im Messepark bei der 19. Rosa Sitzung. Gesellschaft, Regierung, Vaterland, zieht euch warm an! Jetzt wird es schwul! Trier, Maju!

» der Freitag interviewt Édouard Louis: "Ich klage gern"

Édouard Louis hinterfragt männliche Verhaltensmuster und hofft, dass sich mehr Intellektuelle in Aufstände stürzen

» NZZ: Blasphemie oder Diskriminierung von Homosexuellen – wann soll der Strafrichter eingreifen?

Der Bundesrat ist gegen die Abschaffung des sogenannten Blasphemie-Verbots. Das hat er vergangene Woche entschieden. Gleichzeitig steht die Rassismus-Strafnorm vor einer Ausweitung und soll auch die sexuelle Orientierung einschliessen. Die Weiterentwicklung des Strafrechts wird so von Werte-Debatten geprägt.

» FAZ zum 80. von John Neumeier: Die ewige Jagd nach der Seele des Künstlers

Homosexualität, Künstlertum, das Leiden des männlichen Genies an einer Welt, die aus mehr als Federn, Tüll und Jünglingen besteht das sind John Neumeiers zentrale Themen. Dem Hamburger Ballettdirektor zum Achtzigsten.

» Merkurist: Wohnprojekt "Queer im Quartier" zieht in die Neustadt

Kooperationsvertrag mit der Mainzer Wohnbau geschlossen

24. Februar 2019

» Gießener Allgemeine aus dem Stadttheater: Orlando queer-gelesen

Diese Inszenierung sollte man sich nicht ohne Vorbereitung anschauen. Thomas Krupa setzt mit "Orlando" im Stadttheater nämlich nicht den Roman von Virginia Woolf an sich in Szene.

» derStandard.de: Ultrakonservative Netzwerke am Balkan

Zuerst Homoehe, dann liberale Demokratie – eine globale Bewegung mit US-Wurzeln trägt ihren Kampf gegen das "Schreckgespenst Gender-Ideologie" in die Balkanländer

» watson: Bastian wollte nicht mehr schwul sein – und ging zur "Therapie"

Mit uns hat er vor der Kamera darüber gesprochen.

» WAZ über lesbische Autorin: Diese Hattingerin ist mehr als Tochter von Franz Müntefering

Mirjam Müntefering arbeitet erfolgreich als Autorin und Hundetrainerin. Trotzdem denken bei ihrem Namen viele an ihren Vater -aber nicht alle.

» TAG24: McFIT macht diesen Schwulen-Witz und erntet krassen Shitstorm

Dieser Witz ging wohl gehörig nach hinten los. Ein Instagram-Post der Fitnesskette McFIT sorgt für heftige Reaktionen und jede Menge angedrohter Kündigungen.

» taz interviewt schwulen Imam: "Gott ist für mich geschlechtslos"

Christian Awhan Hermann ist der erste offen schwul lebende Imam in Deutschland. Jetzt will der Berliner seine eigene Moschee gründen.

23. Februar 2019

» Kölner Stadt-Anzeiger über die Schnittchensitzung: So witzig ist der lesbisch-alternative Karneval

Die elfte Schnittchensitzung fand im Altenberger Hof statt.

» Spiegel Online über Filme über Konversionstherapie: Verlorene Söhne, verbotene Töchter

Modethema Konversionstherapie: "Der verlorene Sohn" mit Nicole Kidman und Russell Crowe ist nicht der einzige Film, der von dubiosen Umerziehungskursen für Homosexuelle erzählt. Was steckt hinter dem Trend?

» Süddeutsche.de u.a. über verfolgten Schwulen: Ein nigerianischer Traum scheitert

Die Wahlen bieten für Nigerianer keine Hoffnung. Viele sind schon lange nach Deutschland geflohen. So wie Ifeanyi Abiazie. Doch auch hier fand er keine Sicherheit.

» taz über Tessa Ganserer: Jetzt ist es so

Tessa Ganserer ist Grünen-Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Ihr Coming-out war ein Befreiungsschlag. Sie kämpft darum, als Frau zu gelten.

» bento: Warum wollen auf einmal alle "sapiosexuell" sein? Das ist doch Quatsch!

Sapiosexuell. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, dann bist du es nicht. Das ist der Leitsatz einer besonderen Gruppe Menschen.