Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Februar 2019

» Kölner Stadt-Anzeiger: Nur wenige verurteilte Homosexuelle verlangen Entschädigung

Verurteilte Homosexuelle stellten nur 20 Anträge für den abgeschafften Paragraf 175.

» Süddeutsche.de: Rosa Liste stellt wieder den Chef

Andreas Klose wird zum Nachfolger von Alexander Miklosy gewählt

» BR24: Intersexualität – Mann und Frau in einem

Die meisten Eltern sind überfordert, wenn sie erfahren, dass ihr Kind zwei Geschlechter hat. Das Wichtigste im Umgang mit intersexuellen Kindern ist, sie so zu nehmen, wie sie sind. Und genau abzuwägen, ob eine Therapie nötig ist.

» Westdeutsche Zeitung über trans Mann: Scotts Traum vom eigenen Barber-Shop

Drei Jahre nach seinem Outing als Transsexueller ist Scott weiter, als er zu hoffen gewagt hatte. Aber der Weg der Geschlechtsangleichung ist noch lang.

» Welt: Respekt für Transsexuelle – Briten reformieren Schul-Sexualkunde

Menstruation, Verhütung, Genitalverstümmelung und unterschiedliche sexuelle Orientierungen: An britischen Schulen soll der Sexualkunde-Unterricht reformiert und fortan ab 15 Jahren verpflichtend werden. Gegner fordern per Petition den Schutz der Unschuld.

» zentralplus: Protestaktion in Luzerner Altstadt richtet sich gegen "Knallfrosch"

Nachdem die Luzerner Fasnachtszeitung "Knallfrosch" gegen Schwule ausgeteilt hat, protestierten anonyme Aktivisten mit einem Transparent am Eingang zum Pulverturm.

» 20 Minuten: Schachtel-Ott predigt auch gegen Schwule

"Mir ist es bewusst, dass ich mich bei vielen nicht beliebt mache. Aber damit muss man als Christ leben, wenn man die Wahrheit sagt."Mit solchen Plakaten war Simon Ott unterwegs.Auch an der Street Parade war er damit vor Ort..

» Noizz: Warum die "homophobe" McFit-Werbung einfach nur cute af ist

Homophob? Gelaber!

» Schwäbisches Tagblatt über Teddy-Gewinner: Filmpreis für Tübinger Festivalleiter

Ein Roadmovie mit Alien-Baby gewinnt einen doppelten Teddy-Award. Mitproduzent ist der Tübinger Cinelatino-Festivalleiter Paulo de Carvalho.

26. Februar 2019

» BR.de: Wie LGBTQI-feindlich ist Bayern?

Deutschland rutscht im internationalen Vergleich der LGBTQI-freundlichen Reiseländer nach unten ab. Ein Grund ist die zunehmende Gewalt gegen Lesben und Schwule. Die Bundesländer versuchen gegenzusteuern nur Bayern hinkt hinterher.

» taz: Die dritte Klo-Option

In Bayern soll es in einigen Schulen neben Toiletten für Jungen und Mädchen welche für ein drittes Geschlecht geben. Das Konzept ist umstritten.

» taz über Verbot von Homo-"Heilung": Noch keine Entscheidung

Jens Spahn wollte Konversionstherapie verbieten. Doch sein Ministerium relativiert diese Pläne nun. Das zeigen Unterlagen, die der taz vorliegen.

» mittelhessen.de über LGBTI-Veranstaltung in Gießen: "Ständig und überall" diskriminiert

Homosexuelle und Menschen mit anderer Geschlechtsidentität werden auch heute noch oft mit Vorurteilen konfrontiert – eine Veranstaltung in Gießen forderte daher mehr Aufklärungsarbeit.

» Märkische Allgemeine über CSD Falkensee: Désirée Nick übernimmt Schirmherrschaft

Die in Falkensee lebende Autorin und Schauspielerin Désirée Nick übernimmt die Schirmherrschaft für den ersten Falkenseer Christopher Street Day. Die Veranstaltung soll am 28. Juni in der Gartenstadt stattfinden.

» Siegessäule: Rassismus im Schwulen Museum? Infowand sorgt für Kritik

Der Verein GLADT e.V. wirft dem Schwulen Museum vor, sich mit einer Infowand "im Fahrwasser rassistischer Diskurse" zu bewegen. Gegenüber SIEGESSÄULE zeigt das Museum für die Kritik Verständnis

» Deutschlandfunk Kultur: Wenn Algorithmen Filme zensieren

An die 100 Filme, teils hochwertige Filmkunst, waren bei Amazon plötzlich nicht mehr greifbar. Fast allen gemeinsam: erotische Szenen oder auch schwul-lesbische Inhalte – doch die meisten davon sind jugendfrei. Schuld war offenbar ein übereifriger Algorithmus.

» Süddeutsche.de über "Pose": Ballroom Blitz

Die großartige Serie "Pose" spielt in New Yorks glamouröser LGBT-Szene der Achtziger, inmitten von Turbokapitalismus, Rassismus und Aidskrise. Erstmals spielen schwarze Transfrauen die Hauptrollen.

» idowa: Von Transfrauen und Transmännern

Aus Männern werden Frauen, aus Frauen Männer. Die Zahl an Geschlechtsanpassungen in Deutschland steigt. Die Wartezeiten für die begehrten OP-Termine sind lang. Aber was genau ist eigentlich eine Geschlechtsanpassung?

25. Februar 2019

» zentralplus: Satire gegen Schwule im Kreuzfeuer der Kritik

Die Luzerner Fasnachtszeitung "Knallfrosch" teilt aus und macht sich lustig. Aktuell auch gegenüber schwulen und queeren Menschen. Und tritt in den sozialen Medien eine heftige Debatte los. Die Diskussion ist erneut lanciert: Wo liegen die Grenzen der Satire?

» Nau: SRF Sternstunde Religion über Ehe für alle polarisiert

Um alle Seiten zu Wort kommen zu lassen, wurde in die SRF-Sternstunde auch eine Gegnerin der "Ehe für Alle" eingeladen. Das sei "verantwortungslos".