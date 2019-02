Ausgewählter Artikel:

» (28.02.2019) WirtschaftsWoche interviewt MagentaPride zu Coming-out im Büro: "Der offene Umgang sollte im Fokus stehen"

Vielen LGBT+-Beschäftigten fällt es schwer, sich zu outen. Doch der Umgang ist oft sehr tolerant, so ein Mitglied der MagentaPride-Gruppe der Telekom.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Februar 2019

» WirtschaftsWoche: Wie das Coming-out am Arbeitsplatz klappt

Auch heute noch ist die Bekanntgabe der eigenen sexuellen Identität am Arbeitsplatz für viele ein heikles Thema. Die Stiftung Prout at Work hat erklärt, was man dazu wissen sollte.

» Zeit Online über bisexuellen Tennisstar Gottfried von Cramm: Der schöne Deutsche

Wo bleibt die Verfilmung? Gottfried von Cramm war der große Tennisstar der Dreißigerjahre, elegant, bisexuell, den Nazis nicht zu Willen und selbst bei den Kriegsgegnern geachtet.

» Blick interviewt Marco Fritsche: "Schwul sein ist vergleichbar mit Vegis vor zehn Jahren"

Fritsche moderiert auch die 10. "Bauer, ledig, sucht..."-Staffel.

» Abendzeitung interviewt Andreas Klose: "Alexander Miklosy war mein politischer Mentor"

Andreas Klose von der Rosa Liste ist der neue schwule Bürgermeister des Glockenbachviertels. Damit tritt der bekennende Single die Nachfolge von dem vor zwei Monaten verstorbenen Alexander Miklosy an.

» NZZ: Radikal, exzentrisch und bürgerlich – Michel Foucaults Kampf für das Individuum (Registrierung erforderlich)

Michel Foucault hatte nichts übrig für den Feminismus, liebte den Geschwindigkeitsrausch und kleidete sich bürgerlich. Seine Rebellion gegen Staat, Normen und Machtstrukturen war zuletzt weniger vom Aktivismus der Linken geprägt als von den Werten eines liberalen Individualismus.

» Deutschlandfunk Kultur: Wie queere Subkulturen die Gesellschaft bereichern

Eine Frau mit Bärtchen, ein Papa im Kleid Schwule, Lesben und Transgender stellen spielerisch Geschlechterklischees infrage, findet der Philosoph Luis Alegre. Sein "Lob der Homosexualität" feiert ihren mutigen Drang zur Freiheit.

» Deutsche Welle über den Fall Polunin: Wie weit darf ein Künstler gehen?

Trotz seiner homophoben Äußerungen darf der Tänzer Sergei Polunin weiter in der Bayerischen Staatsoper auftreten. Was will er mit seinen Beleidigungen auch Übergewichtiger bezwecken?

» Blick: Papa ist schwanger, Mama der Erzeuger

Mama ist Papa und Papa ist Mama. Nick und Bianca Bowers sind Transgender. Pax und Kai sind ihre leiblichen Kinder.

» Deutschlandfunk: Chinesischer TV-Sender zensiert Remi Maleks Dankesrede

Teile der diesjährigen Oscar-Verleihung sind in China zensiert worden.

» evangelisch.de über Intersexualität: "Es ist nicht nur ein medizinisches Thema. Es geht um Menschen."

Intergeschlechtliche Menschen haben im Kampf um ihre Rechte viel erreicht in den letzten Jahren. Trotzdem ist noch viel zu tun. Katharina Payk hat mit Inter-Aktivist*in Luan Pertl über Erfolge, Scheinlösungen und weitere Herausforderungen gesprochen.

» zentralplus: "Über Ziel hinausgeschossen" – Wey-Zunft entschuldigt sich für Schwulen-Satire

Ein herablassender Beitrag über die Queer-Community in der Luzerner Fasnachts-Satire-Zeitung "Knallfrosch" sorgte Anfang dieser Woche für teils scharfe Kritik und eine Protestaktion. Nun entschuldigt sich die Zunft für den Artikel und sucht das Gespräch mit den Betroffenen.

» Süddeutsche.de über trans Freeriderin: Ein Rennen zu sich selbst

Hannah Aram ist die vielleicht erste Transfrau im Freeride-Zirkus. Die Münchnerin fährt Extrem-Ski. Es geht ihr dabei nicht nur um die sportliche Herausforderung. Sie sieht es auch als "transfeministische Aktion" – sie kam als Junge auf die Welt

27. Februar 2019

» Volksfreund.de: Rockröhre Melissa Etheridge feiert mit 800 Fans in Luxemburg

Kraftvoll, rauchig, rotzig – das ist die Ausnahmestimme von Melissa Etheridge. Ihr Hit Like the Way I do zeigt nur eine kleine Facette ihres grandiosen Song-Repertoires. Das hat sie, Gott sei dank, bei ihrer 25-Jahre-Yes-I-Am-Jubiläumstour im Luxemburger Atelier dabei.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Nur wenige verurteilte Homosexuelle verlangen Entschädigung

Verurteilte Homosexuelle stellten nur 20 Anträge für den abgeschafften Paragraf 175.

» Süddeutsche.de: Rosa Liste stellt wieder den Chef

Andreas Klose wird zum Nachfolger von Alexander Miklosy gewählt

» BR24: Intersexualität – Mann und Frau in einem

Die meisten Eltern sind überfordert, wenn sie erfahren, dass ihr Kind zwei Geschlechter hat. Das Wichtigste im Umgang mit intersexuellen Kindern ist, sie so zu nehmen, wie sie sind. Und genau abzuwägen, ob eine Therapie nötig ist.

» Westdeutsche Zeitung über trans Mann: Scotts Traum vom eigenen Barber-Shop

Drei Jahre nach seinem Outing als Transsexueller ist Scott weiter, als er zu hoffen gewagt hatte. Aber der Weg der Geschlechtsangleichung ist noch lang.

» Welt: Respekt für Transsexuelle – Briten reformieren Schul-Sexualkunde

Menstruation, Verhütung, Genitalverstümmelung und unterschiedliche sexuelle Orientierungen: An britischen Schulen soll der Sexualkunde-Unterricht reformiert und fortan ab 15 Jahren verpflichtend werden. Gegner fordern per Petition den Schutz der Unschuld.

» zentralplus: Protestaktion in Luzerner Altstadt richtet sich gegen "Knallfrosch"

Nachdem die Luzerner Fasnachtszeitung "Knallfrosch" gegen Schwule ausgeteilt hat, protestierten anonyme Aktivisten mit einem Transparent am Eingang zum Pulverturm.