» (03.03.2019) Hamburger Morgenpost: St. Paulis Fan-Liebling kämpft gegen Homophobie

Mats Möller Daehli strahlt mit der Sonne um die Wette, als er sich zum Gespräch mit der MOPO trifft. "Ich spiele die ganze Saison ohne Verletzung in diesem coolen Verein mit guten Mitspielern", erklärt er. "Wir haben 40 Punkte und die Chance, eine richtig gute Saison zu spielen." Klingt so, wie er sich fühlt: top! Die Liaison zwischen dem Norweger und dem FC St. Pauli erlebt einen neuen Höhepunkt, die Verbindung ist mehr denn je eine Herzensangelegenheit.

03. März 2019

» Tagesspiegel-Kommentar zu AKK: Die Würde des Menschen gilt auch im Karneval

Bei einem Faschingsauftritt macht die CDU-Vorsitzende einen Witz über Intersexuelle. Dahinter steckt ein politisches Kalkül, das gefährlich ist. Ein Kommentar von Anna Sauerbrey.

» Johannes Kram im BILDblog: Das Versagen der Medien bei AKKs Spott über intersexuelle Menschen

Der Nollendorfblogger berichtet über die ursprüngliche Nichtberichterstattung der Medien zu Annegret Kramp-Karrenbauer.

» Yahoo: Warum wir mehr LGBTQ-Helden auf der Leinwand brauchen

Hollywood-Schauspielerin Amandla Stenberg wurde kürzlich mit dem Human Rights Campaigns Visibility Award ausgezeichnet. Dabei hielt die 20-Jährige eine bemerkenswerte Rede, die sich unter anderem mit der Notwendigkeit von Diversity beschäftigte.

» Nollendorfblog: Stoppt Kramp-Karrenbauer!

Nach ihren Ausfällen gegen intersexuelle Menschen: Was treibt diese Frau Richtung Kanzleramt? Empathieloses, hartes Kalkül oder tatsächlich dummdreiste Ignoranz?

» Berliner Morgenpost: Malaysia von der ITB auszuladen, wäre falsch

Dass Malaysia bei der ITB dabei ist, lenkt Aufmerksamkeit auf die Untaten des Regimes, meint Isabell Jürgens.

» Berliner Morgenpost: ITB-Partnerland Malaysia in der Kritik

Malaysia wurde Anfang dieses Jahres die paralympische Schwimm-WM wegen Israelfeindlichkeit entzogen. Jetzt wird das ITB-Partnerland kritisiert. S.a.: Messe Berlin wirbt für Urlaub im LGBTI-feindlichen Auspeitscher-Land (13.09.2018)

02. März 2019

» 20 Minuten: "Ariana Grande beutet LGBTQ-Community aus"

Ariana Grande wird mit Vorwürfen aus der LGBT-Community konfrontiert: Sie profiliere sich mit ihrem Konzert an der Manchester Pride.

» FAZ: Wie Polens bekanntester Schwuler die Politik aufmischt

Jung, europäisch und antiklerikal: Robert Biedron hat eine Partei gegründet, die so gar nicht ins konservative Polen passen will. Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie sehr erfolgreich werden könnte.

» Kurier: FPÖ-Politiker schießen gegen ÖVP-Minister Moser und Conchita

Nachdem eine Wiener Bezirkspartei über den Auftritt des Justizministers am Opernball spottete, zog die Salzburger FPÖ-Chefin Svazek nach.

» Süddeutsche.de über queere BBC-Serie "Killing Eve": Eine weibliche Figur, wie es sie in der Popkultur kaum gibt

Queere Protagonistinnen in einem Agententhriller: "Killing Eve" meistert, woran andere scheitern – ohne in Klischees zu verfallen.

» Abendzeitung über die Deutsche Eiche: Wo Fassbinder, Moshammer und Freddie Mercury feierten

Theaterstücke, die Beerdigung eines Faschingsprinzen und Straßensperre: So war und so ist der queere Fasching in der Deutschen Eiche.

» Welt über Gay Travel Index 2019: "Keine Religion ist per se schwulenfreundlich"

Der Gay Travel Index 2019 gibt Reisetipps für die LGBT-Community. Europa bleibt Hotspot der Szene einige katholische Länder sind inzwischen besonders liberal

» Yahoo über Experiment zur Kölner Weiberfastnacht: Einmol Mann zo sin – mit allen Klischees

Redakteurin Susanne Hengebach war an Karneval als Mann unterwegs.

» detektor.fm über Mapplethorpe und Post-Cyberfeminismus: "Es geht um Körperpolitik"

Die Bilder des Fotografen Robert Mapplethorpe sind bis heute umstritten. Vor 30 Jahren starb der Künstler an AIDS.

» Südkurier über schwules Paar: Narrenmutter sorgt für eine große Überraschung im Sauldorfer Ortsteil Rast

Rainer Stadler wird in Rast Narrenmutter und heiratet Martin Weidele. Nach der Trauung wird beim bunten Abend im Feuerwehrhaus im Dorf gefeiert.

01. März 2019

» Schweizer Illustrierte: Schwulenclubs sind doch nur Marktplätze

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb man einen Schwulenclub besuchen kann. Für SI-online-Blogger Onur Ogul sind die Partylokale vielmehr Marktplatz als Tanzfläche.

» Brigitte über Lesben: 10 absurde Dinge, die wir uns ständig anhören müssen

Vanessa und Ina sind Anfang 20, nachdenklich, kreativ und lesbisch. Und was sie sich deshalb anhören müssen, macht UNS ein bisschen nachdenklich ...

» Märkische Oderzeitung: Oberkrämer lehnt Regenbogenflagge ab

Gemeindevertreter stimmen mehrheitlich gegen Beflaggung des Rathauses. SPD bringt Thema in den Kreistag.

» TAG24: "Für Familie nicht leicht" – GNTM-Transgender Tatjana spricht über ihre Geschlechtsumwandlung

Auch in der 4. Folge von Germanys Next Topmodel war Tatjana eine der besten Meeedchen, ergatterte ein Foto und zog in die nächste Runde ein.