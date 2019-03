Ausgewählter Artikel:

» (04.03.2019) Nollendorfblog: Nach AKK-Witz – BILD-Chef beschwört Wahlkampf gegen geschlechtliche Vielfalt

Es Zeit, wieder daran zu erinnern, dass BILD nicht einfach irgendeine Zeitung ist, meint Johannes Kram. S.a.: Julia Klöckner und Bild verteidigen AKK (03.03.2019)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. März 2019

» Stuttgarter Nachrichten über Kramp-Karrenbauers Missgriff: Voll daneben

Nach ihrem missglückten Fasnachtsscherz über Intersexulle sollte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Fasnachtsbesen schleunigst in die Ecke stellen, meint Redakteurin Maria Wetzel.

» n-tv über AKK und die Toilette: Der Witz hat auch eine gute Seite

Es ist nicht witzig, wenn eine Politikerin sich über sexuelle Minderheiten lustig macht. Doch es gibt ein Publikum für diese Art von Humor. Besser, die CDU kümmert sich darum, als dass es andere machen.

» SWR3: Ist AKK mit ihrem Witz über Intersexuelle zu weit gegangen?

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor dem Stockacher Narrengericht einen Witz über Intersexuelle gemacht. Da ließ Kritik nicht lange auf sich warten. Ist solch ein Witz in der Fastnachtszeit okay oder einfach voll daneben? SWR-Redakteure haben sich dazu positioniert.

» FAZ über AKK nach Karnevals-Witz: Keine Gefahr für die Moderne

Mit ihrem Karnevalswitz auf Kosten intersexueller Menschen hat die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Gemüter erhitzt. Doch im Kern hat sie damit ein Problem der CDU getroffen: Vielen Stammwählern gibt die Partei in Sachen Gendergerechtigkeit zu sehr nach.

» Nollendorfblog: Nach AKK-Witz – BILD-Chef beschwört Wahlkampf gegen geschlechtliche Vielfalt

Es Zeit, wieder daran zu erinnern, dass BILD nicht einfach irgendeine Zeitung ist, meint Johannes Kram. S.a.: Julia Klöckner und Bild verteidigen AKK (03.03.2019)

» Süddeutsche.de über AKK: Gebt dem Karneval das Subversive zurück

Kramp-Karrenbauers Witz über Intersexuelle kommt von oben und geht auf die Kosten derer da unten. Das widerspricht der Grundidee des Karnevals.

» Zeit Online über AKK: Einfach mal sitzen bleiben

In der Karnevalszeit werden die Witze nicht besser, sondern schlimmer. Nun hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer am Thema Intersexualität verhoben. Würdeloser geht es kaum.

» Frankfurter Rundschau über AKK: "Miss Homophobia" gibt ihr Bestes

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer gibt intersexuelle Menschen aus ihrer Herrschaftsposition heraus dem Gespött preis. Nicht nur die AfD applaudiert. Ein Kommentar.

» ze.tt: Warum Witze über das dritte Geschlecht diskriminierend sind

Kramp-Karrenbauer macht bei einer Karnevalssitzung Witze über Intersexualität. Unser Autor fragt sich: Gehts eigentlich noch? Ein Kommentar

» Tagesschau-Kommentar: Kramp-Karrenbauer macht sich unmöglich

In einer plumpen Karnevalsrede hat CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer Intersexuelle massiv beleidigt. Damit mache sie sich unmöglich, meint Vera Wolfskämpf. Auch im Karneval spreche sie als Parteivorsitzende.

» Berliner Zeitung: Über Intersexuelle witzeln ist unter aller Würde

"Sich über Minderheiten öffentlich lustig zu machen, ist einer Politikerin unwürdig, zumal einer, die "Kanzlerin" als nächstes Amt eingeplant hat."

» Westfalen-Blatt zu AKK: Nicht witzig!

Ein kleiner Witz über Minderheiten, den wird man doch wohl noch machen dürfen! Transgender? Das versteht eh keiner, da lachen die Leute so schön. Und was man im Karneval anstellt, ist nach Aschermittwoch sowieso vergessen. Kann man so sehen. Muss man aber nicht.

03. März 2019

» Tagesspiegel-Kommentar zu AKK: Die Würde des Menschen gilt auch im Karneval

Bei einem Faschingsauftritt macht die CDU-Vorsitzende einen Witz über Intersexuelle. Dahinter steckt ein politisches Kalkül, das gefährlich ist. Ein Kommentar von Anna Sauerbrey.

» Johannes Kram im BILDblog: Das Versagen der Medien bei AKKs Spott über intersexuelle Menschen

Der Nollendorfblogger berichtet über die ursprüngliche Nichtberichterstattung der Medien zu Annegret Kramp-Karrenbauer.

» Hamburger Morgenpost: St. Paulis Fan-Liebling kämpft gegen Homophobie

Mats Möller Daehli strahlt mit der Sonne um die Wette, als er sich zum Gespräch mit der MOPO trifft. "Ich spiele die ganze Saison ohne Verletzung in diesem coolen Verein mit guten Mitspielern", erklärt er. "Wir haben 40 Punkte und die Chance, eine richtig gute Saison zu spielen." Klingt so, wie er sich fühlt: top! Die Liaison zwischen dem Norweger und dem FC St. Pauli erlebt einen neuen Höhepunkt, die Verbindung ist mehr denn je eine Herzensangelegenheit.

» Yahoo: Warum wir mehr LGBTQ-Helden auf der Leinwand brauchen

Hollywood-Schauspielerin Amandla Stenberg wurde kürzlich mit dem Human Rights Campaigns Visibility Award ausgezeichnet. Dabei hielt die 20-Jährige eine bemerkenswerte Rede, die sich unter anderem mit der Notwendigkeit von Diversity beschäftigte.

» Nollendorfblog: Stoppt Kramp-Karrenbauer!

Nach ihren Ausfällen gegen intersexuelle Menschen: Was treibt diese Frau Richtung Kanzleramt? Empathieloses, hartes Kalkül oder tatsächlich dummdreiste Ignoranz?

» Berliner Morgenpost: Malaysia von der ITB auszuladen, wäre falsch

Dass Malaysia bei der ITB dabei ist, lenkt Aufmerksamkeit auf die Untaten des Regimes, meint Isabell Jürgens.

» Berliner Morgenpost: ITB-Partnerland Malaysia in der Kritik

Malaysia wurde Anfang dieses Jahres die paralympische Schwimm-WM wegen Israelfeindlichkeit entzogen. Jetzt wird das ITB-Partnerland kritisiert. S.a.: Messe Berlin wirbt für Urlaub im LGBTI-feindlichen Auspeitscher-Land (13.09.2018)

02. März 2019

» 20 Minuten: "Ariana Grande beutet LGBTQ-Community aus"

Ariana Grande wird mit Vorwürfen aus der LGBT-Community konfrontiert: Sie profiliere sich mit ihrem Konzert an der Manchester Pride.