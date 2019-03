Ausgewählter Artikel:

» (05.03.2019) Deutsche Welle: "Homo-Heilung" in Deutschland bald verboten?

Homosexualität ist keine Krankheit das ist keine Meinung, sondern medizinischer Konsens. Trotzdem gibt es christlich-konservative Gruppen, die Schwule und Lesben "heilen" wollen. Das könnte bald verboten werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. März 2019

» Deutsche Welle: "Homo-Heilung" in Deutschland bald verboten?

Homosexualität ist keine Krankheit das ist keine Meinung, sondern medizinischer Konsens. Trotzdem gibt es christlich-konservative Gruppen, die Schwule und Lesben "heilen" wollen. Das könnte bald verboten werden.

» neues deutschland über Kramp-Karrenbauer: Lachen lernen

Zahlreiche Menschen wissen nicht, ob sie bei Witzen von Politikern noch lachen dürfen oder schon lachen müssen. Für diese Leute gibt es die Faschingsreden von Annegret Kramp-Karrenbauer.

» Kurier über Theaterstück "She He Me": Sie, er, ich – reicht nicht einfach Mensch sein?

"She He Me" von Amahl Khouri derzeit im Wiener Theater Kosmos stellt Geschlechteridentität anhand dreier Personen in Frage.

04. März 2019

» Handelsblatt-Kommentar wirft queer.de ernsthaft "Fake News" zu AKK vor: Die Aufregung ist lächerlich!

Die CDU-Politikerin habe sich nicht über "intergeschlechtliche Menschen lustig" gemacht, sondern über Männer

» Frankfurter Rundschau: AKK und der geistige Zustand der Republik

Muss man sich über einen schlechten Scherz von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wirklich so aufregen, wie es viele Kritiker tun?

» Micky Beisenherz kommentiert: AKK – Annegrets karnevalistische Kernschmelze

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich über Intersexuelle lustig gemacht. Nicht beim Junggesellenabschied, sondern beim Karneval. Micky Beisenherz ist wenig amüsiert: Der lahme Witz war handwerklich auch noch jämmerlich vorgetragen.

» neues deutschland interviewt Johannes Kram: "Kramp-Karrenbauer ist unglaublich dumm oder unvorstellbar ahnungslos"

Nach dem Karneval-Witz der CDU-Fraktionschefin über Inter- und Transsexuelle Personen erklärt der Blogger Johannes Kram im "nd"-Interview, wie verletzend die Äußerungen von Annegret Kramp-Karrenbauer für die betroffenen Menschen sind.

» BR24: Liebe AKK, Donald Trump kann das noch besser

Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende und vielleicht die nächste Kanzlerin, macht im Fasching schlechte Witze über Intersexuelle. Tusch, Gelächter und Shitstorm. Was sagt uns das über die oft beschworene Anarchie des Karnevals? Ein Kommentar.

» Yahoo kommentiert: Kramp-Karrenbauer kriegt keinen Kaffee

Die CDU-Vorsitzende kalauerte bei einer Fastnachtrede. Muss ja auch sein. Doch danach ist klar: Einen Kaffee spendiere ich ihr so schnell nicht.

» Tagesspiegel: Warum Intersexuelle eine eigene Toilette brauchen

Katharina Hören war früher ein Mann. Der Karnevalswitz der CDU-Chefin hat sie empört. Hier erzählt sie, welche Konflikte sie durchstehen musste.

» SRF interviewt schwulen Flüchtling aus der Türkei: "Ich betete dafür, dass mich Gott normal macht"

Taner Tanyeri erzählt aus seinem Leben: als Homosexueller in der Türkei und über seine Flucht in die Schweiz.

» SRF über Ehe für alle: Nicht alle Kirchen geben ihren Segen

Die Haltungen der Kirchen zur Homo-Ehe sind so verschieden wie die Farben des Regenbogens.

» taz über Kramp-Karrenbauer beim Karneval: Kein Ausrutscher

Die Witze der CDU-Chefin über Geschlechtervielfalt enthalten politische Botschaften. Diese will Kramp-Karrenbauer absichtlich senden.

» Noizz: AKKs Toiletten-Witz zeigt: Die CDU-Vorsitzende ist selbst ein Witz

Sie personifiziert die politische Situation ihrer Partei in Perfektion. Alt, überholt, am Sterben.

» Bayernkurier gegen "linkgrüne Sprach-Gerichte": Humor ist, wenn man nicht mehr lacht!

Der deutsche Humor betritt die politische Bühne, die karnevalistische Narrenfreiheit steht vor linksgrünen Sprach-Gerichten. Zwei Büttenreden sind in den politisch korrekten Wortwolf geraten darunter eine der CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer.

» Deutschlandfunk über Macht, Geschlecht und Religion: Hackordnung unter Druck

Macht, Geschlecht und Religion – darüber diskutierten in Hamburg drei Männer und eine Transfrau unter dem Namen "Das muslimische Quartett". Klar wurde vor allem: In dem Thema steckt Sprengkraft – für Islam und Christentum.

» fudder: Les(be) honest – Wo sind die Lesben?

Geht es um LGBTIQA-Themen, stehen oft schwule oder bisexuelle Männer im Vordergrund, bemängelt fudder-Kolumnistin Dita Whip. Lesbische und bisexuelle Frauen stehen oft im Hintergrund. Dita fordert: Das muss aufhören!

» Haller Kreisblatt: Handballtrainer von Schiedsrichter als "Schwuchtel" beschimpft

Mehrere Ohrenzeugen bestätigen, dass der Ex-Trainer der HSG Union Halle unflätig beschimpft wurde. Zygfryd Jedrzey selbst ist noch immer fassungslos.

» hessenschau: Ein Trans-Kind und seine Probleme in Schule und Kindergarten

Unsicherheit im Kindergarten, Mobbing in der Schule: Trans-Kind Paula hat einen steinigen Weg hinter sich. Dabei ist für sie die Welt ganz klar: Sie ist ein Mädchen – und das bald auch formal.

» Stuttgarter Nachrichten über Kramp-Karrenbauers Missgriff: Voll daneben

Nach ihrem missglückten Fasnachtsscherz über Intersexulle sollte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Fasnachtsbesen schleunigst in die Ecke stellen, meint Redakteurin Maria Wetzel.