» (05.03.2019) Wiesbadener Kurier: Interview mit dem Leiter der Wiesbadener HIV-Ambulanz

In den 80er Jahren waren in erster Linie schwule Männer betroffen. Warum die erste Wiesbadener Ambulanz zur HIV-Behandlung am katholischen St.-Josefs-Hospital (Joho) eröffnet wurde, erklärt ihr Leiter, Dr. Frieder Katz.

05. März 2019

» Nollendorfblog über die queere Horror-Foltershow der ITB: Berlin, du kannst so hässlich sein!

Berlin wollte seinem ITB-Partnerland, dem Homofolterland Malaysia, keinen Druck in Sachen Menschenrechte machen. Stattdessen sollen Homos nun durch Tourismus die Lage verbessern.

» domradio.de: Umgang mit Homosexualität spaltet christliche Kirchen in USA

Den Kirchen in den USA droht ein weiteres Schisma. Nach der Episkopalkirche und den Presbyterianern stehen nun die Methodisten vor einer Spaltung. Es herrscht Streit über den Umgang mit Homosexualität im geistlichen Amt.

» Volksverpetzer: Kramp-Karrenbauers "Witz" ist kein Witz, sondern Diskriminierung

Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gestern über Inter*sex-Personen lustig gemacht, manche wollen es damit entschuldigen, dass eben Karneval sei. Aber AKK hat keinen wohlgemeinten Scherz gemacht.

» Deutsche Welle: "Homo-Heilung" in Deutschland bald verboten?

Homosexualität ist keine Krankheit das ist keine Meinung, sondern medizinischer Konsens. Trotzdem gibt es christlich-konservative Gruppen, die Schwule und Lesben "heilen" wollen. Das könnte bald verboten werden.

» neues deutschland über Kramp-Karrenbauer: Lachen lernen

Zahlreiche Menschen wissen nicht, ob sie bei Witzen von Politikern noch lachen dürfen oder schon lachen müssen. Für diese Leute gibt es die Faschingsreden von Annegret Kramp-Karrenbauer.

» Kurier über Theaterstück "She He Me": Sie, er, ich – reicht nicht einfach Mensch sein?

"She He Me" von Amahl Khouri derzeit im Wiener Theater Kosmos stellt Geschlechteridentität anhand dreier Personen in Frage.

04. März 2019

» Handelsblatt-Kommentar wirft queer.de ernsthaft "Fake News" zu AKK vor: Die Aufregung ist lächerlich!

Die CDU-Politikerin habe sich nicht über "intergeschlechtliche Menschen lustig" gemacht, sondern über Männer

» Frankfurter Rundschau: AKK und der geistige Zustand der Republik

Muss man sich über einen schlechten Scherz von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wirklich so aufregen, wie es viele Kritiker tun?

» Micky Beisenherz kommentiert: AKK – Annegrets karnevalistische Kernschmelze

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich über Intersexuelle lustig gemacht. Nicht beim Junggesellenabschied, sondern beim Karneval. Micky Beisenherz ist wenig amüsiert: Der lahme Witz war handwerklich auch noch jämmerlich vorgetragen.

» neues deutschland interviewt Johannes Kram: "Kramp-Karrenbauer ist unglaublich dumm oder unvorstellbar ahnungslos"

Nach dem Karneval-Witz der CDU-Fraktionschefin über Inter- und Transsexuelle Personen erklärt der Blogger Johannes Kram im "nd"-Interview, wie verletzend die Äußerungen von Annegret Kramp-Karrenbauer für die betroffenen Menschen sind.

» BR24: Liebe AKK, Donald Trump kann das noch besser

Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende und vielleicht die nächste Kanzlerin, macht im Fasching schlechte Witze über Intersexuelle. Tusch, Gelächter und Shitstorm. Was sagt uns das über die oft beschworene Anarchie des Karnevals? Ein Kommentar.

» Yahoo kommentiert: Kramp-Karrenbauer kriegt keinen Kaffee

Die CDU-Vorsitzende kalauerte bei einer Fastnachtrede. Muss ja auch sein. Doch danach ist klar: Einen Kaffee spendiere ich ihr so schnell nicht.

» Tagesspiegel: Warum Intersexuelle eine eigene Toilette brauchen

Katharina Hören war früher ein Mann. Der Karnevalswitz der CDU-Chefin hat sie empört. Hier erzählt sie, welche Konflikte sie durchstehen musste.

» SRF interviewt schwulen Flüchtling aus der Türkei: "Ich betete dafür, dass mich Gott normal macht"

Taner Tanyeri erzählt aus seinem Leben: als Homosexueller in der Türkei und über seine Flucht in die Schweiz.

» SRF über Ehe für alle: Nicht alle Kirchen geben ihren Segen

Die Haltungen der Kirchen zur Homo-Ehe sind so verschieden wie die Farben des Regenbogens.

» taz über Kramp-Karrenbauer beim Karneval: Kein Ausrutscher

Die Witze der CDU-Chefin über Geschlechtervielfalt enthalten politische Botschaften. Diese will Kramp-Karrenbauer absichtlich senden.

» Noizz: AKKs Toiletten-Witz zeigt: Die CDU-Vorsitzende ist selbst ein Witz

Sie personifiziert die politische Situation ihrer Partei in Perfektion. Alt, überholt, am Sterben.

» Bayernkurier gegen "linkgrüne Sprach-Gerichte": Humor ist, wenn man nicht mehr lacht!

Der deutsche Humor betritt die politische Bühne, die karnevalistische Narrenfreiheit steht vor linksgrünen Sprach-Gerichten. Zwei Büttenreden sind in den politisch korrekten Wortwolf geraten darunter eine der CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer.

» Deutschlandfunk über Macht, Geschlecht und Religion: Hackordnung unter Druck

Macht, Geschlecht und Religion – darüber diskutierten in Hamburg drei Männer und eine Transfrau unter dem Namen "Das muslimische Quartett". Klar wurde vor allem: In dem Thema steckt Sprengkraft – für Islam und Christentum.