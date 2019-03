Ausgewählter Artikel:

» (06.03.2019) Nordkurier: CSD zieht erstmals durch Neubrandenburg

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 in Neustrelitz findet die Demo für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern dieses Jahr in Neubrandenburg statt.

06. März 2019

» Blog Kreuz & Queer auf evangelisch.de: Lügen sind Teil unserer Geschichte

Das diesjährige Motto der Fastenaktion der evangelischen Kirche rückt die Frage nach der Bedeutung von Lügen für unser Zusammenleben in den Blickpunkt. Homosexuelle wissen um die Brisanz von Wahrheit und Lüge.

» Prenzlauer Berg Nachrichten interviewen Matthias Freihof: Der einzige "schwule" Film der DDR

"Ostberlin war das Eldorado für Schwule und Lesben", erinnert sich Matthias Freihof. Er war Hauptdarsteller im DEFA-Film "Coming Out", der auf der diesjährigen Prenzlauer Berginale gezeigt wird.

» Welt interviewt LSU-Chef Alexander Vogt: "Schwache als Zielscheibe des Humors"

Der Chef der Lesben und Schwulen in der Union kritisiert die CDU-Vorsitzende für ihre Witzelei über Intersexuelle

» St. Galler Tagblatt interviewt lesbisches Topmodel Tamy Glauser: "Meine Ex-Freundin schlug mich jeden Tag"

Sie lebte auf der Strasse, eroberte den Laufsteg von Paris und das Herz einer Ex-Miss-Schweiz. Topmodel Tamy Glauser führt ein Leben der Extreme. Ein Gespräch über Prügel in der Beziehung, Glatzen und Frauenliebe.

» VICE: Intersexuelle Menschen erzählen, was AKKs "Witz" mit ihnen macht

"Der Witz an sich? Schwamm drüber! Aber diese mangelnde Empathie ist schlimm", sagt Lucie Veith. Sie überlegt, gerichtlich gegen die CDU-Vorsitzende vorzugehen.

» Südkurier: Jede blamiert sich, wie sie kann – auch Annegret Kramp-Karrenbauer

Maulkorb für Fasnachter? Iwo. Keiner hat etwas dagegen, dass AKK beim Stockacher Narrengericht spricht, wie sie denkt. Die anderen ziehen halt ihre Schlüsse daraus.

» Ostsee-Zeitung zur Toilettenwitz-Affäre: Werner Kuhn will in Demmin der CDU-Chefin zur Seite stehen

Werner Kuhn, der CDU-Sprücheklopfer beim Politischen Aschermittwoch, will seiner Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Toilettenwitz-Affäre mit spitzer Zunge zur Seite springen.

05. März 2019

» Landeszeitung: Mit Kunst gegen Diskriminierung

Zehn Schülerinnen und Schüler arbeiten in der AG mit, die von Lehrer Pascal Mennen betreut wird

» Der Postillon: Berlin führt 4. Toilette ein, wo in der Vergangenheit lebende Politiker dumme Witze machen können

Wieder einmal nimmt die Hauptstadt eine Vorreiterrolle ein: Wie heute bekannt wurde, soll es in Berlin in öffentlichen Gebäuden schon bald nicht nur Toiletten für Männer, Frauen und Intersexuelle geben, sondern auch für in der Vergangenheit lebende Politikerinnen und Politiker, die dort ungestört dumme Witze über Minderheiten machen können.

» n-tv zum Streit um Kramp-Karrenbauer-Witz: "Sprachpolizei"-Gerede ist wirklicher Skandal

Viele meinen, die Witze der CDU-Chefin über Intersexuelle verteidigen zu müssen. Dabei gefährdet die Kritik an AKK nicht die Redefreiheit. Gefährlich ist etwas anderes: der neue Altherren-Stammtisch-Humor, der bislang der AfD vorbehalten war.

» NZZ: Annegret Kramp-Karrenbauer tut sich schwer mit der Narrenfreiheit

Die Chefin der deutschen CDU macht an einer Fasnachtsveranstaltung eine scherzhafte Bemerkung über Transsexuelle und wird umgehend in einen Kulturkampf hineingezogen. Im Kern geht es um eine grosse Frage: Wer ist heute die Obrigkeit? Diejenigen, die politische Korrektheit verordnen wollen, oder jene, die sich dadurch gegängelt fühlen?

» Berliner Zeitung interviewt Lehrer: "Das Schwulsein gehört nun mal zu meiner Identität"

Alexander Lotz ist Lehrer für Biologie und Chemie an einer Kreuzberger Gemeinschaftsschule. Dass er schwul ist, will der 36-Jährige auch gegenüber seinen Schülern keinesfalls verschweigen. Seit Jahren engagiert er sich in der AG Schwule Lehrer der Gewerkschaft GEW. Am 7. März feiert diese Gruppierung ihr 40-jähriges Bestehen.

» rbb24: Malaysia – das Problem-Partnerland der ITB

In Malaysia werden Homosexuelle gefoltert, der Premierminister nennt Juden "hakennäsig" und trotzdem ist der Staat offizielles Partnerland der diesjährigen ITB. Der Veranstalter sagt: Die ITB stehe für Weltoffenheit und Toleranz. Wie passt das zusammen?

» Nollendorfblog über die queere Horror-Foltershow der ITB: Berlin, du kannst so hässlich sein!

Berlin wollte seinem ITB-Partnerland, dem Homofolterland Malaysia, keinen Druck in Sachen Menschenrechte machen. Stattdessen sollen Homos nun durch Tourismus die Lage verbessern.

» domradio.de: Umgang mit Homosexualität spaltet christliche Kirchen in USA

Den Kirchen in den USA droht ein weiteres Schisma. Nach der Episkopalkirche und den Presbyterianern stehen nun die Methodisten vor einer Spaltung. Es herrscht Streit über den Umgang mit Homosexualität im geistlichen Amt.

» Volksverpetzer: Kramp-Karrenbauers "Witz" ist kein Witz, sondern Diskriminierung

Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gestern über Inter*sex-Personen lustig gemacht, manche wollen es damit entschuldigen, dass eben Karneval sei. Aber AKK hat keinen wohlgemeinten Scherz gemacht.

» Wiesbadener Kurier: Interview mit dem Leiter der Wiesbadener HIV-Ambulanz

In den 80er Jahren waren in erster Linie schwule Männer betroffen. Warum die erste Wiesbadener Ambulanz zur HIV-Behandlung am katholischen St.-Josefs-Hospital (Joho) eröffnet wurde, erklärt ihr Leiter, Dr. Frieder Katz.

» Deutsche Welle: "Homo-Heilung" in Deutschland bald verboten?

Homosexualität ist keine Krankheit das ist keine Meinung, sondern medizinischer Konsens. Trotzdem gibt es christlich-konservative Gruppen, die Schwule und Lesben "heilen" wollen. Das könnte bald verboten werden.

» neues deutschland über Kramp-Karrenbauer: Lachen lernen

Zahlreiche Menschen wissen nicht, ob sie bei Witzen von Politikern noch lachen dürfen oder schon lachen müssen. Für diese Leute gibt es die Faschingsreden von Annegret Kramp-Karrenbauer.