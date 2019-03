Ausgewählter Artikel:

» (07.03.2019) Süddeutsche.de über AKK: Krampfbegriffe

Annegret Kramp-Karrenbauer zeichnet das Bild eines Landes, in dem angeblich dunkle Mächte die Meinungsfreiheit bedrohen. So bedient sie die Konservativen in ihrer Partei. Doch der Preis dafür ist hoch.

07. März 2019

» Süddeutsche.de über männliche Privilegien: Ja, alle Männer

Männlichkeit bringt Privilegien, die abschaffen muss, wer Gerechtigkeit will. Und nein: Das ist keine Einschränkung von Freiheiten. Es ist das genaue Gegenteil.

» Südwest Presse: Ermordet der Liebe wegen – Erstmals im Landkreis Stolperstein für Homosexuellen verlegt

Acuter Herztod die offizielle Todesursache Arthur Schrags kann wohl in Frage gestellt werden. Denn der Eislinger starb am 8. Mai 1942 im Konzentrationslager Flossenbürg. Als Homosexueller war er ins Visier der Nazis geraten.

» Leonberger Kreiszeitung über evangelische Kirche: Der Regenbogen spannt sich über die ganze Stadt

Die evangelischen Kirchengemeinden zeigen sich offen für Schwule und Lesben.

» taz über Widerstand gegen gendergerechte Sprache: Oh, fuck off

Der Verein Deutsche Sprache ist gegen gendergerechte Sprache. Seinen Aufruf dagegen unterzeichnen lauter Witzfiguren und Wutbürger.

» Weser-Kurier: Bremer Sportverein plant erste diverse Umkleide

Der ATS Buntentor will noch in diesem Jahr die erste Umkleide für Menschen des dritten Geschlechts bauen lassen. Damit wäre der Verein Vorreiter in Bremen.

» 20 Minuten über Sprachregeln: "Swiss Re zeigt allen, dass wir auch dazugehören"

Angestellte der Swiss Re sollen Wörter wie «Mann» oder «Frau» vermeiden, um niemanden auszuschliessen. Dafür erntet Swiss Re Lob – und Kritik.

» FR über AKKs Herrenhumor: Ein Hoch auf den Frohsinn

Wenn man versuchsweise eine Karnevalsrede hält, kann die sonst wohlgesonnene Familie plötzlich eisig schweigen. Aber ist das nicht ein gutes Zeichen?

» Jungle World: Dann doch lieber Witze über Doppelnamen

Leo Fischer: Kritische Astrologie – Der Karneval und seine Macht über unser Leben

» Kurier über Trauung für alle: Evangelische ringen um Kompromiss

Lars Müller-Marienburg, Superintendent in NÖ, hofft, dass sich die Synode mehrheitlich für die Trauung für alle entscheidet

» Kurier: Miley Cyrus spricht über erste lesbische Erfahrung

Cyrus hatte sich bereits mit 14 Jahren als pansexuell geoutet und sprach nun über ihre erste Erfahrung mit einem Mädchen.

06. März 2019

» FAZ über Bambi Mercury: "Drag kann jeder machen"

Wie wird man eigentlich Drag Queen? Und was bedeutet das genau? Tim K. alias Bambi Mercury hat es uns erklärt. Angefangen hat bei ihm alles als Rotkäppchen im Kindergarten.

» Tagesspiegel über Feminist Film Week: "Mutter, Vater, Kind ist ja längst nicht mehr die einzige Familienkonstellation"

Am Donnerstag beginnt die Berlin Feminist Film Week. Wir haben mit Gründerin Karin Fornander über das Programm, heteronormative Zwänge und über die "Konversionstherapie" gesprochen.

» Nollendorfblog zu AKKs Äußerung zum Witz: Seit heute ist sie Populistin pur

Alle haben gesehen, was sie gesagt hat und trotzdem werden ihre Fans sie dafür feiern, wie dreist sie nun das Gegenteil behauptet. Seit heute ist Kramp-Karrenbauer endgültig Populistin pur, meint Johannes Kram.

» Tagesspiegel: "Noch immer haben Lehrer Angst sich zu outen"

Detlef Mücke gründete die AG Schwule Lehrer in der GEW. Ein Gespräch über Berufsverbote, sexuelle Vielfalt in der Schule – und was sich in 40 Jahren änderte.

» Tagesspiegel-Nachruf auf schwulen Grafiker Jürgen Wittdorf: Unter Männern

Seine Träume handelten von der Anatomie des Menschen, des männlichen Körpers. Ihn wenigstens betrachten können. Ein Nachruf auf Jürgen Wittdorf, geboren 1932.

» Nordkurier: CSD zieht erstmals durch Neubrandenburg

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 in Neustrelitz findet die Demo für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern dieses Jahr in Neubrandenburg statt.

» Blog Kreuz & Queer auf evangelisch.de: Lügen sind Teil unserer Geschichte

Das diesjährige Motto der Fastenaktion der evangelischen Kirche rückt die Frage nach der Bedeutung von Lügen für unser Zusammenleben in den Blickpunkt. Homosexuelle wissen um die Brisanz von Wahrheit und Lüge.

» Prenzlauer Berg Nachrichten interviewen Matthias Freihof: Der einzige "schwule" Film der DDR

"Ostberlin war das Eldorado für Schwule und Lesben", erinnert sich Matthias Freihof. Er war Hauptdarsteller im DEFA-Film "Coming Out", der auf der diesjährigen Prenzlauer Berginale gezeigt wird.

» Welt interviewt LSU-Chef Alexander Vogt: "Schwache als Zielscheibe des Humors"

Der Chef der Lesben und Schwulen in der Union kritisiert die CDU-Vorsitzende für ihre Witzelei über Intersexuelle