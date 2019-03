Ausgewählter Artikel:

» (09.03.2019) evangelisch.de: Kirchen einig bei Flüchtlingen, gespalten bei "Ehe für alle"

Spitzenvertreter von evangelischer und katholischer Kirche haben ihre gemeinsame Position zum Umgang mit Flüchtlingen betont. In der Diskussion um die "Ehe für alle" gibt es dem katholischen Magdeburger Bischof Gerhard Feige zufolge jedoch unterschiedliche ethische Positionen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. März 2019

» taz über Malaysia: Hetero-Only-Fantasien

Der malaysische Tourismusminister behauptet, dass es in seinem Land keine Homosexuellen gebe. Offenbar kennt er Malaysia nicht sonderlich gut.

» Noizz: Wie die CDU "konservativ sein" mit "scheiße sein" vertauscht

AKK verteidigt ihre Karnevals-Rede.

» Dorstener Zeitung: Wie Sam (17) aus Dorsten zu einem Jungen wurde und was seine Mutter sagt (Testzugang erforderlich)

Geboren wurde er als Mädchen, doch froh darüber war er eigentlich nie. Jetzt ist Sam Wagner ein Junge. Dies ist die Geschichte eines 17-Jährigen, der endlich glücklich in seinem Körper ist

» TV Spielfilm über Marvel-Chefin: Es ist Zeit für einen homosexuellen Superhelden

Wenn es nach der Marvel-Produzentin Victoria Alonso geht, wird es schon bald einen homosexuellen Superhelden geben. Nimmt man es genau, gab es den auch schon längst.

» Weser-Kurier über Vielfalt in Kinderbüchern: Nur Mut

Wie sollen Kinder zu toleranten, weltoffenen und empathischen Individuen werden, wenn sie in einer Schutzblase leben, in der es nur Gut und kaum Böse, nur Rosa und Blau gibt, fragt Alexandra Knief?

08. März 2019

» NDR: Radikale Äußerung von CDU-Vize Ott sorgt für Kritik

Ein Beitrag von CDU-Vize Sascha Ott in den sozialen Medien soll durch seinen Vorgesetzten überprüft werden. Ott hatte geschrieben, das "dritte Geschlecht" sei ein Witz. Dafür gibt es viel Kritik. S.a.: CDU-Politiker: Drittes Geschlecht ist "Irrglaube" und "Witz" (04.03.2019)

» hr-iNFO: Als Carina endlich Frau sein konnte

Männlich, weiblich, divers: Die klassischen Männer-und Frauenbilder verändern sich immer mehr. Transgender-Menschen etwa stellen das gefühlte Geschlecht über das biologische. So sieht das auch die 55 Jahre alte Transgender-Frau Carina aus Frankfurt. hr-iNFO hat sie getroffen.

» NOZ kommentiert: Die hohle Drohung des Wut-Genossen Kahrs

Es ist nicht das erste Mal, dass Johannes Kahrs, Chef der konservativen SPD-Seeheimer, als Wut-Genosse gegen Unions-Frauen vom Leder zieht. "Danke für gar nichts", ballerte der bekennende Schwule Kanzlerin Merkel im Bundestag entgegen, als die Ehe für Alle gerade beschlossen war.

» DASDING über die Königskinder: ein "Safespace" für LGBTQ, aber keine Selbsthilfegruppe

Valentin ist homosexuell und wurde deshalb schon oft angefeindet. Bei den "Königskindern", einer jungen Gruppe der LGBTQ-Community in Stuttgart, kann er sich mit anderen austauschen.

» Deutschlandfunk interviewt Politikpsychologe: Kramp-Karrenbauers Karnevalswitz "bewusst gesetzt"

Harmloser Karnevalswitz oder politisches Statement? Der Politikpsychologe Thomas Kliche sagte im Dlf, Annegret Kramp-Karrenbauers umstrittener Fastnachts-Gag über Toiletten für das dritte Geschlecht sei eine bewusst gesetzte Botschaft – und lasse tief blicken in ihr Familienbild und ihren Respekt für Minderheiten.

» Nollendorfblog: Wie die WELT mir einen Nazi-Vergleich zu AKK unterjubelt

Der stellvertetende WELT-Chefredakteur hat mir nicht nur einen Nazi-Vergleich untergejubelt. Er hat nicht nur mein Zitat in einen falschen Zusammenhang gerückt, sondern auch in einen falschen Zeitablauf.

» TAG24: Das wahre Gesicht der AfD ist frauen-, schwulen- und islamfeindlich

Frauenfeindlich, muslimfeindlich, schwulenfeindlich der AfD-Politiker Rainer Rahn aus Hessen hat auf Facebook zum großen Rundumschlag ausgeholt.

» Tagesspiegel: Geschlechtergerechtigkeit in der Ära der Identitätspolitik

Ohne Demokratie keine rechtsstaatlich abgesicherte Geschlechtergerechtigkeit. Zum Frauentag ein Stück zum Nach- und Weiterdenken.

» t-online: Keine Witze über Minderheiten!

Keine Witze über Intersexuelle. Keine über Muslime oder Juden. Unsere Kolumnistin Lamya Kaddor hat sich Gedanken darüber gemacht, ob Deutschland wirklich eine spaßbefreite und total verkrampfe Gesellschaft ist.

» inforadio: Was ITB-Teilnehmer zum Partnerlandwahl Malaysia sagen

Malaysia ist Partnerland der diesjährigen Reisemesse ITB in Berlin – ein Land, in das Israelis nicht einreisen dürfen und das Homosexualität unter Strafe stellt. Was denken Touristen darüber, die sich für das Land interessieren? Martin Polansky und Gerd Dehnel aus der Wirtschaftsredaktion haben auf der Messe nachgefragt.

» Tagesspiegel über Malaysia: ITB-Partnerland mit harter Hand

Das ITB-Partnerland Malaysia gibt sich weltoffen. Doch tatsächlich ist die Politik des Staates von Homophobie, Antisemitismus und Rassismus geprägt.

» Süddeutsche.de über "übersteigerte Empfindlichkeit": Die Rache der Gekränkten

Die Gesellschaft droht in einzelne Identitätsgruppen zu zersplittern. Übersteigerte Empfindlichkeit gefährdet den Zusammenhalt.

» VICE: Zu Besuch bei den "Shower Boys" von Paris, die vor Publikum duschen

"Natürlich bist du hier nur ein Stück Fleisch", sagt Ryan, Feuerwehrmann und Nackttänzer.

» SWR: Intersex-Toiletten auch Thema in Rheinland-Pfalz

Treiben Toiletten fürs dritte Geschlecht tatsächlich nur die "Latte-Macchiato-Fraktion in Berlin" um, wie CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer witzelte? Nein – auch in Rheinland-Pfalz beschäftigt man sich mit dem Thema.