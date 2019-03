Ausgewählter Artikel:

» (10.03.2019) Der Westen: Jürgen Milski verblüfft Fans mit Bild von Heiratsantrag – "Seit wann ist der schwul?"

Auf seinem neusten Instagram-Post macht Jürgen Milski doch glatt jemandem einen Heiratsantrag. Jürgen Milski kniet vor einem Mann mit Schleier. Die Beschreibung des Posts: "So nun ist es offiziell!! :-)"

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. März 2019

» Der Westen: Jürgen Milski verblüfft Fans mit Bild von Heiratsantrag – "Seit wann ist der schwul?"

Auf seinem neusten Instagram-Post macht Jürgen Milski doch glatt jemandem einen Heiratsantrag. Jürgen Milski kniet vor einem Mann mit Schleier. Die Beschreibung des Posts: "So nun ist es offiziell!! :-)"

» rbb24: Was der Zuwachs an HIV-Diagnosen bei Heteros bedeuten könnte

Die Zahl neuer HIV-Diagnosen sinkt in Deutschland seit einigen Jahren stetig. Entgegen dem Trend steigt in Berlin und Brandenburg die Zahl der Diagnosen – und zwar unter Heterosexuellen. Die Entwicklung wirft Fragen auf.

» oe24.at über Homohasser: Wilder Polit-Streit um Ehrenmedaille für umstrittenen serbischen Politiker

Bei dem Versuch die Kritik an der Verleihung durch Bürgermeister Ludwig zu kontern, sorgte ein SP-Sprecher ungewollt für noch mehr Wirbel.

» tagesschau.de interviewt Manfred Bruns: Der "Schwulen-Paragraf" musste weg

Die Abschaffung des sogenannten "Schwulen-Paragrafen" 175 StGB war überfällig, sagt der ehemalige Bundesanwalt Manfred Bruns im tagesschau.de-Interview. Er hatte sich in den 1980er Jahren als homosexuell geoutet.

» taz über Verbrechen gegen Trans*frauen in Honduras: "Die Justiz darf nicht weggucken"

In Honduras werden Verbrechen gegen Trans*frauen kaum geahndet. Ein symbolischer Gerichtsprozess soll darauf aufmerksam machen.

» Welt interviewt evangelikalen Präses: "Wir bezeichnen Homosexualität nicht als Krankheit"

Jens Spahn will Therapien von Homosexualität verbieten. Anlass ist eine Denkschrift evangelikaler Christen. Deren Präses Ansgar Hörsting erklärt, warum er sich missverstanden fühlt und Spahns Vorhaben für antiliberal hält.

» Göttinger Tageblatt: Warum Erik lieber Erika sein will

Über Transgender-Menschen wird viel geredet, mit den Betroffenen selbst weniger. Die Göttinger Taxifahrerin Erika N. erzählt von ihrem Spagat zwischen den Geschlechtern.

» Deutschlandfunk Kultur: Die besten Filme mit Helmut Berger

Helmut Berger war einer der größten europäischen Stars. Er war Lebensgefährte des italienischen Groß-Regisseurs Luchino Visconti und laut "Vogue" der "schönste Mann der Welt". Außerdem hat er wunderbare Filme gedreht dies sind die besten.

» Tagesspiegel zur ITB 2019: Reisen ist politisch

Die Kunden wollen ohne Reue Urlaub machen. Die Branche muss ethisch und ökologisch saubere Produkte anbieten. Ein Kommentar.

09. März 2019

» NDR: Oliver Kalkofes Laudatio für Annegret Kramp-Karrenbauer

Irre, wie Kramp-Karrenbauer das geschafft hat. Dass man jetzt schon überlegt, ob nicht Merz oder Spahn doch die bessere Wahl gewesen wären. Eine reife Leistung, dafür muss man sie loben.

» n-tv: Witz schadet nur AKK – nicht der Union

Viel wird geschrieben und diskutiert über den Auftritt von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer beim Stockacher Narrengericht. Ist sie mit ihrem Witz über das dritte Geschlecht zu weit gegangen? Das RTL/n-tv Trendbarometer legt nahe: Einige Wähler nehmen ihr den Scherz wohl doch übel.

» Kieler Nachrichten über Theater-Premiere in Neuwittenbek: Gewagte Outfits in schwuler Männer-WG

In dieser Wohngemeinschaft gibt es Prosecco, Gespräche über Handtaschen und sexy Männer: Die Theatergruppe Neuwittenbek feierte am Freitagabend Premiere mit der plattdeutschen Komödie "Dree Keerls in een Bett" von Andreas Heck.

» Katrin Göring-Eckardt auf Zeit Online zur Debattenkultur: Das sind Scheingefechte

Sorgen sollen ernst genommen werden. Ein Karnevalswitz hat die Debatte darüber neu entfacht, der Empörung folgt Empörung. Doch die wahren Probleme verblassen dahinter.

» taz über Transgeschlechtlichkeit und Mutterschaft: Können Frauen alles sein?

Im Kampf um Selbstbestimmung schließt der Feminismus trans Frauen aus. Auch der Staat ist auf ein Kind mit zwei leiblichen Müttern nicht vorbereitet.

» Schweizer-Illustrierte-Blog Voll schwul!: Handeln statt Jammern: Mein (gescheiterter) Selbstversuch

Raus aus der Komfortzone! Männer in einer Bar anzusprechen, klingt einfach. SI-online-Blogger Onur Ogul tut sich aber schwer damit. Weshalb seine Freunde in solchen Situationen Fluch und Segen sind.

» sport.de: WTA zeigt sich offen für Transgender-Spielerinnen

Die Profitennis-Tour der Frauen würde der Aufnahme von Transgender-Spielerinnen offen gegenüberstehen. Das bekräftigte WTA-Geschäftsführer Steve Simon im Gespräch mit der französischen Nachrichtenagentur "AFP".

» evangelisch.de: Kirchen einig bei Flüchtlingen, gespalten bei "Ehe für alle"

Spitzenvertreter von evangelischer und katholischer Kirche haben ihre gemeinsame Position zum Umgang mit Flüchtlingen betont. In der Diskussion um die "Ehe für alle" gibt es dem katholischen Magdeburger Bischof Gerhard Feige zufolge jedoch unterschiedliche ethische Positionen.

» taz über Malaysia: Hetero-Only-Fantasien

Der malaysische Tourismusminister behauptet, dass es in seinem Land keine Homosexuellen gebe. Offenbar kennt er Malaysia nicht sonderlich gut.

» Noizz: Wie die CDU "konservativ sein" mit "scheiße sein" vertauscht

AKK verteidigt ihre Karnevals-Rede.

» Dorstener Zeitung: Wie Sam (17) aus Dorsten zu einem Jungen wurde und was seine Mutter sagt (Testzugang erforderlich)

Geboren wurde er als Mädchen, doch froh darüber war er eigentlich nie. Jetzt ist Sam Wagner ein Junge. Dies ist die Geschichte eines 17-Jährigen, der endlich glücklich in seinem Körper ist