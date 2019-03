Ausgewählter Artikel:

» (13.03.2019) Tagesspiegel interviewt Kevin Kühnert: "AKK hat sich für die Kanzlerschaft disqualifiziert"

Juso-Chef Kevin Kühnert über die Frage, wann die Groko am Ende ist und warum Annegret Kramp-Karrenbauer nicht Kanzlerin werden sollte. Ein Interview.

» FAZ: Genügt ein ärztliches Attest zum dritten Geschlecht? (Registrierung erforderlich)

Seit Anfang dieses Jahres ist es amtlich: Das dritte Geschlecht wurde in das Personenstandsgesetz integriert. Doch wie können sich transidente Menschen die Einführung des dritten Geschlechts zunutze machen?

» 20 Minuten: Gay-Club verwehrt schwulem Syrer Eintri

Der homosexuelle Adil* (23) fühlt sich diskriminiert, weil er nicht in den Zürcher Club Heaven eingelassen wurde. Der Club-Chef nimmt Stellung.

» taz über Rechtsextreme in Spanien: Gender soll nicht Schule machen

Die andalusische Regierung arbeitet mit der rechtsextremen Vox-Partei zusammen. Die will gegen die Genderideologie an Schulen vorgehen.

» Nordkurier über Homophobie-Vorwürfe: Bürgermeister von Malchow verklagt Blog-Betreiberin

Malchows Bürgermeister René Putzar wehrt sich gegen die Betreiberin der Internetseite Wir sind Müritzer. Jetzt trafen beide vor Gericht aufeinander.

» OK! Magazin über "Let's Dance"-Star Kerstin Ott: Das ist ihre Frau Karolina

Bei "Let's Dance" wird Kerstin Ott, 37, als erste Kandidatin in der Geschichte mit einer Frau über das Tanzparkett fegen und so neue Maßstäbe setzen. Auch privat hat sie in ihrer Frau Karolina Köppen die passende Partnerin an ihrer Seite gefunden.

» Jungle World: Der Tuntenstreit

Patrick Henze: Imprint – Abdruck aus: "Schwule Emanzipation und ihre Konflikte. Zur westdeutschen Schwulenbewegung der 1970er Jahre. "

» evangelisch.de über Europäisches Forum christlicher LSBT Gruppen: Bergfest

Am Wochenende vom 22. bis 24. Februar 2019 hat sich die internationale Mentoring-Gruppe des Europäischen Forums christlicher LSBT Gruppen ein zweites Mal getroffen. In Jerewan/Armenien letzten November musste das geplante Treffen abgesagt werden. Nun fand es in Warschau statt.

» MDR: Olivia Jones im Riverboat

Olivia Jones, Deutschlands bekannteste Drag Queen, kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus: 2018 feierte ihre "Olivia Jones Bar" 10-jähriges Jubiläum. 2019 wird sie selbst 50 – und kommt ins Riverboat am 15. März!

» MDR über Polen: Entrüstung gegen LGBT-Charta

Polen streitet darüber, ob sexuelle Minderheiten unterstützt werden dürfen. Der Warschauer Bürgermeister will mehr Aufklärung an Schulen und engagiert sich für ein Interventionshostel. Die Regierung reagiert empört.

» Vogue: "Zwischen Traumakörper und Traumkörper" – Fabian Hart über Body-Issues und neue männliche Körperbilder

Fabian Hart kommentiert Mode und vieles darüber hinaus. Auf FabianHart.com und Instagram verwendet er neben Wortakrobatik auch Kleidung als Ausdrucksmittel. In der fünften Ausgabe seiner Kolumne "Das neue Blau" erklärt Hart, warum "groß und stark" zu sein keine Bedingung für Männlichkeit ist.

» Süddeutsche.de über muslimische Gemeinden: "Die Angst, dass Leute erfahren, dass man schwul ist, ist immer da"

Homosexualität wird in muslimischen Gemeinden häufig stigmatisiert. Im Münchner Schwulenzentrum Sub gibt es nun eine erste Selbsthilfegruppe – sogar in dem geschützten Umfeld ist zu spüren, wie brisant das Thema ist.

» SRF: "Sogenannte Therapien für Homosexuelle sind bis heute Alltag"

Lesbische und schwule Christen lieben oft geheim aus Angst vor Ausschluss. Ein Buch lässt sie zu Wort kommen.

12. März 2019

» Belltower News: Neonazis foltern Christopher W. zu Tode – weil er schwul war

Stephan, Terenc und Jens hatten sich vorgenommen, Christopher W. umzubringen, weil er schwul war und damit nicht in ihr rechtsextremes Weltbild passte. Am 17. April 2018 folterten die Männer ihren 27- Jährigen Bekannten in einem verlassenen Gebäude in Aue zu Tode.

» rbb24: Wenn der Analtunnel erzählt

In der Ausstellung "Objects of Desire" erzählen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter von ihrer Arbeit – anhand von Objekten. Die Botschaft: Der Beruf ist vielfältiger, als viele denken. Die Schattenseiten werden dabei aber nicht ausgelassen.

» Der Bund: Wider den Sprachwahn – aber welchen genau?

Eine deutsche Petition will den «Gender-Unfug» beenden. Und tut damit genau das, was sie kritisiert.

» Süddeutsche.de über Regisseur Gregg Araki: Zweite Liebe

Gregg Araki ist ein Wegbereiter des New Queer Cinemas, aber auch ihn hat die Lust zur Serie überwältigt. Herausgekommen ist "Now Apocalypse".

11. März 2019

» katholisch.de über Vollversammlung der deutschen Bischöfe: "Ein bisschen mutiger sein"

Am Montag beginnt die Vollversammlung der deutschen Bischöfe in Lingen. Wieder im Fokus: das Thema Missbrauch. Zum Beginn des Treffens gibt es Forderungen aus den eigenen Reihen – aber auch seitens der evangelischen Kirche.

» Süddeutsche.de erklärt: Non-binär

Der Binärcode gilt nicht für alle Menschen. Manche lehnen Geschlechterzuschreibungen komplett ab. So wie Tom Neuwirth.

» Sumikai: DVDs über sexuelle Vielfalt für den japanischen Unterricht veröffentlicht

Audiovisuelle Medien für Schüler zu LGBT-Themen sind in Japan ranur schwer zu bekommen. Eine neue Reihe DVDs soll Abhilfe schaffen.