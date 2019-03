Ausgewählter Artikel:

» (15.03.2019) zitty über queeres Theaterstück aus Brasilien: Zwischen Jubel und Zensur

Das Ballhaus Naunynstraße bringt mit "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu" ein in Brasilien ebenso gefeiertes wie heftig bekämpftes Stück zur Europapremiere­.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. März 2019

» Brigitte lässt lesbische Frauen erzählen: Darum ist Sex mit einer Frau soooo schön!

Schon mal über Sex mit einer Frau nachgedacht? Oder weißt du eh Bescheid? So oder so: Was die Lesben Ina und Vanessa dazu sagen, wird dich interessieren.

» zitty über queeres Theaterstück aus Brasilien: Zwischen Jubel und Zensur

Das Ballhaus Naunynstraße bringt mit "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu" ein in Brasilien ebenso gefeiertes wie heftig bekämpftes Stück zur Europapremiere­.

» Noizz: In Thailand kandidiert erstmals eine Transfrau für das Amt des Premierministers

Am 24. März wird in Thailand zum ersten Mal eine neue Regierung gewählt, nachdem das Militär 2014 mit einem Putsch die Macht ergriffen hat und seitdem das Land regiert.

» Tagesspiegel: Queer – Ein subjektives Manifest

Gerade ist die neue Ausgabe des Literatur- und Kulturmagazins "Metamorphosen" erschienen. Diesmal geht es um das Thema "queer". Lesen Sie hier einen der Essays daraus.

» Stuttgarter Nachrichten über lesbische Katholikin: Kein Segen Gottes für Franziska D. aus Fellbach (Testabo erforderlich)

Franziska D. ist katholisch und lesbisch. Weil sie trotz ihres Glaubens in der katholischen Kirche nicht getraut wurde, trägt sie nun ihren Konflikt in einem offenen Brief aus. Pfarrer Schwab aus Fellbach steht ihr Rede und Antwort.

» Vogue: Was würde passieren, wenn sich ein Royal heute outen würde?

Die Zeit ist reif für einen schwulen König oder eine lesbische Königin, findet Autor Florian Siebeck. Aber was würde passieren, wenn sich Royals outen?

» Main-Post: Papa, ich bin schwul – So schwierig ist ein Coming-out

Zwischen Alptraum und Erleichterung: Das Outing vor den Eltern ist auch heute noch eine extreme Herausforderung mit ungewissem Ausgang. Patrick Häußlein hat das erlebt.

» Tagesspiegel: Streifzug durch den Regenbogenkiez Schöneberg

Die erste Frauenkneipe West-Berlins, Liebe zwischen Jesus und Johannes. Eine Ausstellung in Schöneberg setzt sich mit Sexualität und Identität auseinander.

» Deutschlandfunk Kultur: Korrespondenten berichten über Gender

In China gibt es in puncto Gleichberechtigung sehr viel zu tun, nicht aber in der Sprache. In Polen sehen die Rechten die Gender-Debatte als Angriff auf das christliche Menschenbild. Und in Indien existiert für Mädchen der Vorname Ungewollt.

» Wiener Zeitung über Emojis: In der Diversitätsfalle

Je mehr Emojis hinzugefügt werden, desto unflexibler wird das Zeichensystem.

» Deutschlandfunk über tschetschenische Homosexuelle: Kein Outing aus Angst

Schwulenverbände, russische Zeitungen und OSZE berichten von Verhaftungswellen gegen Homosexuelle in Tschetschenien. Entsprechend hoch ist die Zahl der Menschen, die aus dem Land fliehen und in Europa oder den USA Schutz suchen. Doch der lange Arm der Verfolger reicht bis in die neue Heimat.

» jetzt über "Queer Eye": Was wir von schwulen Männern lernen können

Dritte Staffel Queer Eye – von schwulen Männern können wir viel über Selbstwahrnehmung, Akzeptanz und Empathie lernen

» Deutschlandfunk über Judentum in Großbritannien: Lesbisch, schwul und orthodox

Der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis macht Toleranz zur Chefsache. Er will erreichen, dass der jüdisch-orthodoxe Glaube und eine schwule, lesbische oder transsexuelle Orientierung einander nicht mehr ausschließen. Betroffene sagen: Das wird Leben retten.

» Süddeutsche.de über Konzert von Troye Sivan: Leicht lasziv

Der australische Popstar Troye Sivan in der Tonhalle

» Süddeutsche.de: Schlechter Sex mit Gendersternchen

Debatten wie die um gendergerechte Sprache oder Diskriminierung im Karneval werden zum Kampf gegen den Mehrheitswillen stilisiert. Ein Unfug, der der ganzen Gesellschaft schadet.

» Süddeutsche.de: Vier Eltern sind zu viel für ein Kind

Auch in Deutschland soll bald die Partnerin einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt, automatisch Mit-Mutter sein. Endlich. Doch zu Recht setzt das geplante Gesetz Grenzen und besteht auf dem Zwei-Eltern-Prinzip.

14. März 2019

» ZEITmagazin über Hotel "Deutsche Eiche": Haus der Begegnung (Testzugang erforderlich)

Wie es einem Paar gelang, im konservativen Bayern einen weltbekannten Schwulentreff aufzubauen.

» Friday Magazine: Endlich mal ein geschminkter Cover-Boy!

Die neue Ausgabe der britischen "GQ Style" zeigt Schauspieler Cody Fern auf dem Cover gestylt, geschminkt und mit laszivem Blick.

» RUHR24: Seniorenheim in Dortmund setzt auf sexuelle Vielfalt – und ist damit das erste in NRW

Das erste Seniorenheim in NRW erhält das Qualitätssiegel "Lebensort Vielfalt" für gute Voraussetzungen für sexuelle Minderheiten – es steht in Dortmund.

» meinbezirk.at über einen Betrugsprozess: Stieropfer zur Heilung von Homosexualität

Nach drei einschlägigen Vorstrafen wurde ein 53-jähriger Ägypter am Landesgericht St. Pölten nun wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges zu einer unbedingten Haftstrafe von 22 Monaten und geforderter Schadenersatzzahlung verurteilt (nicht rechtkräftig).