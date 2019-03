Ausgewählter Artikel:

» (17.03.2019) NZZ am Sonntag: Erkennt der Computer unsere sexuelle Orientierung? (Registrierung erforderlich)

Das Äussere eines Menschen verrate seine Persönlichkeit. Die Physiognomik behauptet das seit der Antike.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. März 2019

» rbb24: Wo katholische Priester heiraten dürfen

Priesterinnen, Segen für homosexuelle Paare, erneute Heirat für Geschiedene: Die alt-katholische Kirche gilt als eine Art moderne Variante des Katholizismus. Angesichts von Skandalen in der Schwesterkirche könnte sie mancher als Alternative sehen.

» Blick: Volleyball-Profi Michael Dos Santos über sein Outing

Michael Dos Santos ist der erste Volleyball-Profi, der sich als homosexuell geoutet hat. In seiner Heimat Brasilien wurde er deshalb von den Fans beschimpft. Der TSV Jona hat den 35-Jährigen mit offenen Armen empfangen.

» Tagesspiegel zum Tod der lesbischen Regisseurin Barbara Hammer: Radikal anders

Die experimentelle New Yorker Filmemacherin Barbara Hammer gehört zu den Pionierinnen des queeren Kinos. Jetzt ist sie im Alter von 79 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

» Welt: Dank Aids ist die Tabuisierung von Homosexualität Geschichte (Testzugang erforderlich)

In diesen Tagen wurde die dritte Heilung von HIV verkündet. Ein guter Zeitpunkt, um an die Jahre zu erinnern, als die Krankheit eine eigene Kultur hervorbrachte, der wir viel verdanken.

» RP Online zur Reform des Abstammungsrechts: Mutter, Mutter, Kind

Weil die Medizin bei der Erfüllung des Kinderwunsches mehr ermöglicht und weil die Menschen das Leben mit Kindern vielfältiger organisieren, soll das Abstammungsrecht reformiert werden. Was taugt der neue Entwurf?

» come-on.de: Zehn Jahre nach Protest – Pfarrer schweigen zum Thema Homosexualität

Zehn Jahre nach dem höchst umstrittenen Brief westfälischer Pfarrer zum Thema Homosexualität ist nicht von Gott wird bei der Evangelischen Kirchengemeinde Werdohl darüber geschwiegen.

» Börsenblatt über Binnen-I und Gendersternchen: Alles nur eine Frage der Ästhetik?

Viele Menschen denken 2019 immer noch, gendergerecht bedeutet ausschließlich die Sichtbarmachung von Frauen – aber sollten wir da nicht schon viel weiter sein? Gerade in einer Branche, in der Sprache eine so wichtige Rolle spielt? Trans-Aktivist Linus Giese über Binnen-I und Gendersternchen.

16. März 2019

» inFranken.de über "Varieté for Charity – Nacht der Toleranz": Kein Gedöns ums Anderssein

Schwul? Hetero? Behindert? Egal! Zwei angehende Lehrer bei der "Varieté for Charity"

» Schwule Beichte in der HuffPost: Ich hatte eine Affäre mit meinem Nachbarn – dann schrieb mir seine Frau

Er war verheiratet und hatte zwei Kinder.

» Tagesspiegel zur Genderdebatte: Was einem die Sprache verschlägt

Sprachreform war oft anarchischer Teil eines Aufbruchs. Die Genderdebatte heute kreiert dagegen nur Hass, Wut – und unauflösbare Widersprüche. Ein Kommentar.

» BR24: Auf der Durchreise in die Katastrophe – "Cabaret" in München

Im verwegenen Berliner Kit Kat Club leben alle aus dem Koffer: Regisseur Tom Littler verlegte das Musical über die Endzeit der Weimarer Republik am Deutschen Theater in eine Bahnhofshalle. Die Band spielt im Waggon zur Fahrt in den Untergang.

» NZZ gegen gleiche Rechte: Ehe für alle – ein Gebot säkularen Rechts?

Das Rechtsinstitut der Ehe ist für die existenziell notwendige Zeugung von eigenen Nachkommen eingerichtet und sollte deshalb für die heterosexuelle Partnerschaft reserviert bleiben.

15. März 2019

» Brigitte lässt lesbische Frauen erzählen: Darum ist Sex mit einer Frau soooo schön!

Schon mal über Sex mit einer Frau nachgedacht? Oder weißt du eh Bescheid? So oder so: Was die Lesben Ina und Vanessa dazu sagen, wird dich interessieren.

» zitty über queeres Theaterstück aus Brasilien: Zwischen Jubel und Zensur

Das Ballhaus Naunynstraße bringt mit "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu" ein in Brasilien ebenso gefeiertes wie heftig bekämpftes Stück zur Europapremiere­.

» Noizz: In Thailand kandidiert erstmals eine Transfrau für das Amt des Premierministers

Am 24. März wird in Thailand zum ersten Mal eine neue Regierung gewählt, nachdem das Militär 2014 mit einem Putsch die Macht ergriffen hat und seitdem das Land regiert.

» Tagesspiegel: Queer – Ein subjektives Manifest

Gerade ist die neue Ausgabe des Literatur- und Kulturmagazins "Metamorphosen" erschienen. Diesmal geht es um das Thema "queer". Lesen Sie hier einen der Essays daraus.

» Stuttgarter Nachrichten über lesbische Katholikin: Kein Segen Gottes für Franziska D. aus Fellbach (Testabo erforderlich)

Franziska D. ist katholisch und lesbisch. Weil sie trotz ihres Glaubens in der katholischen Kirche nicht getraut wurde, trägt sie nun ihren Konflikt in einem offenen Brief aus. Pfarrer Schwab aus Fellbach steht ihr Rede und Antwort.

» Vogue: Was würde passieren, wenn sich ein Royal heute outen würde?

Die Zeit ist reif für einen schwulen König oder eine lesbische Königin, findet Autor Florian Siebeck. Aber was würde passieren, wenn sich Royals outen?

» Main-Post: Papa, ich bin schwul – So schwierig ist ein Coming-out

Zwischen Alptraum und Erleichterung: Das Outing vor den Eltern ist auch heute noch eine extreme Herausforderung mit ungewissem Ausgang. Patrick Häußlein hat das erlebt.