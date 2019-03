Ausgewählter Artikel:

» (20.03.2019) TVMovie über lesbischen "Berlin – Tag und Nacht"-Star Saskia Beecks: Schock-Geständnis!

Harte Schale, weicher Kern – diese Aussage passt ganz gut auf den "Berlin – Tag und Nacht"-Liebling Saskia Beecks.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. März 2019

» news4teachers: Was die St.-Pauli-Ikone Olivia Jones 2.500 Schulleitungen aus ganz Deutschland zu sagen hat

Ein Aufeinandertreffen der besonderen Art: Olivia Jones, Deutschlands Drag Queen Nummer eins und St.-Pauli-Ikone, referiert am kommenden Freitag. 22. März, vor 2.500 Schulleitungen aus ganz Deutschland.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Jan-Niklas Jäger über sein Buch zu den Pet Shop Boys: Eine Band mit Tiefgang

Mit "West End Girls" oder "Always on My Mind" sind die Pet Shop Boys eine der erfolgreichsten britischen Bands geworden. Kulturjournalist Jan-Niklas Jäger hat eines der wenigen Bücher über sie "Factually" geschrieben.

» Neue Westfälische: Nach homophober Beleidigung – Handball-Trainer setzt ein Zeichen für Vielfalt

Anfang März ereignete sich in der Sporthalle in Hamm-Werries eine Szene, die es so in Deutschland wohl noch nicht gegeben hat.

» Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien: Senat lehnt eingetragene Partnerschaft ab

Der Senat hat am Montag gleich zwei Gesetzesinitiativen zur Regelung der Lebenspartnerschaften abgeschmettert.

19. März 2019

» Deutsche Welle über Polen: Angstmacherei mit Schwulen wirkt nicht mehr

Mit seiner neuen Partei "Frühling" gilt Robert Biedron als Hoffnungsträger des links-liberalen Lagers in Polen. Im DW-Interview erklärt er, warum er die PiS-Führung vor Gericht stellen will.

» Noizz: Warum sich Fler mit seiner transgenderfeindlichen Line gegen Casper selbst disst

Casper, du siehst aus wie ein Transgender-Model.

» Stuttgarter Zeitung über Gottesdienste für homosexuelle Paare: Segen nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Synode

Ein weiteres Mal behandelt die württembergische Landessynode den Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Für die Einführung von Segnungsgottesdiensten für Schwule und Lesben braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die bleibt ungewiss.

» FR interviewt Theologin: "Eine unhaltbare Kriminalisierung homosexueller Menschen"

Die katholischen Bischöfe haben nach ihrer Frühjahrskonferenz versprochen, die kirchliche Sexualmoral, den Zölibat und klerikale Machtstrukturen überdenken zu wollen. Im FR-Gespräch erklärt die Theologin Julia Knop, die in Lingen gesprochen hat, was sie von den Beschlüssen erwartet.

» Deutschlandfunk Kultur: Kein Bruderkuss für Russlands Schwule

Laut der Publizistin Masha Gessen kennt in Russland niemand einen Schwulen persönlich. Dies erzählt die lesbische Autorin im Interview mit der "SZ". Als Rache für das Konfiszieren eines ihrer Bücher hängt jetzt ein schwuler Papier-Putin in ihrer Küche.

» oe24: Haider legt im Streit mit Bohlen noch einmal nach

Nachdem der Pop-Titan mit einem homophoben Kommentar den Ärger der Moderators auf sich zog, lässt der nicht locker.

18. März 2019

» Süddeutsche.de über schwulen Monarchen: Der Fritz

Was hat es mit der Größe Friedrichs des Großen auf sich? Wird sie ihm zu Recht zugeschrieben, oder ist sie ein leerer Mythos? Der Cambridger Historiker Tim Blanning versucht sich an einer neuen Antwort.

» Wienerin: Dumbledore ist schwul – und JK Rowling heuchlerisch

Die Autorin der Harry Potter-Reihe verrät immer wieder Details aus dem Leben ihrer Figuren, die für mehr Diversität in der Geschichte sorgen sollen. Mit Repräsentation hat das wenig zu tun.

» Das Wort zum Sonntag von Wolfgang Beck: Das Gerechtigkeitssternchen

Die große Frage nach der Gerechtigkeit entscheidet sich meist an alltäglichen Fragen. Wenn etwa Menschen mit ihren Eigenarten nicht ignoriert, sondern mit ihrer besonderen Biografie sichtbar werden.

» NZZ Bellevue: Sind Männer in Kleidern die Zukunft?

Bei der Oscar-Verleihung trug der ­Schauspieler Billy Porter ein Samtjackett, das dann nicht in einem Anzug, sondern in einer bauschigen Samtrobe endete.

» Schwerin-Lokal: "Kein Zurück" ist das Motto vom CSD Schwerin 2019

Der 13. Christopher Street Day am 29.Juni 2019 steht unter dem Motto "Kein zurück". Der CSD Schwerin möchte damit ein klares Zeichen setzen und spricht von einem gesellschaftlichen Rollback und steigenden Rechtspopulismus.

» Tagesspiegel zum Streit über Leihmutterschaft: Das Tabu ist kaum zu rechtfertigen

Kinder entstehen heute auf vielen Wegen, und fast alle sind inzwischen auch legalisiert. Nur in der Frage von Leihmutterschaft regiert die Sitte. Ein Einspruch.

» RCKSTR Mag.: Milky Diamond und Lena Seefried im Dialog über Queerness

Sie geben sich einer schillernden Glitzerwelt hin und kämpfen für die Rechte ihrer Community. Lena Seefried und Milky Diamond in einem Dialog, den man sich zu Herzen nehmen sollte.

» Schaffhauser Nachrichten: Das Dritte Geschlecht – Wenn Politik am Ziel vorbei geht

Intersexualität ist auch im Kanton Schaffhausen ein Thema. Der Regierungsrat wie auch Politiker setzen sich für die Belange von Intersex-Menschen ein. Aber offenbar nicht so, wie diese es brauchen.

» junge Welt: "Jetzt gibt es Schwule, die rechts wählen"

In der spanischen LGBT-Community hat sich in den letzten 25 Jahren viel verändert. Ein Gespräch mit Mili Hernández