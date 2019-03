Ausgewählter Artikel:

» (21.03.2019) WAZ zu Roman über Schwule in NS-Zeit: Sven Krüdenscheidt stellt sein neues Buch auf der Messe vor

Der Autor aus Velbert beschreibt in seinem neuen Roman das Schicksal eines homosexuellen Paares in Nazi-Deutschland. Erste Lesung in Leipzig.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. März 2019

» Zaunfink-Blog: Genderwahn für alle!

Der Blogger bietet, in Anspielung auf die "Demo für alle", ironisch "Hedwigs heiteres Handbuch der heimtückischen Hetze"

» Dumm gefragt auf 1LIVE: Schwule

Schwule sprechen immer mit hoher Stimme und versuchen Heteros rumzukriegen – es gibt eine ganze Reihe an Vorurteilen über Schwule. Wir haben uns ein paar mal genauer angeschaut und dumm nachgefragt.

» Siegessäule: Zoff in der Familie – Interessenskonflikte zwischen Schwulen und Lesben

Stephanie Kuhnen fragt nach den Ursachen für die zahlreichen Brandherde zwischen Schwulen und Lesben in der Community und entwickelt Perspektiven für eine gerechtere gemeinsame Zukunft

» bento: In einer lesbischen Beziehung gibt es keinen "Mann"!

Früher oder später werden viele lesbische Paare von Freunden oder Bekannten gefragt, wer denn in ihrer Beziehung "der Mann ist".

» WAZ zu Roman über Schwule in NS-Zeit: Sven Krüdenscheidt stellt sein neues Buch auf der Messe vor

Der Autor aus Velbert beschreibt in seinem neuen Roman das Schicksal eines homosexuellen Paares in Nazi-Deutschland. Erste Lesung in Leipzig.

» Stuttgarter Zeitung über Identität als Leitfrage der Politik: Wer sind wir und wenn ja wie viele?

Identität ist zur Leitfrage der Politik geworden. Linke wie Rechte kultivieren das Denken in Schubladen. Das spaltet die Gesellschaft und gefährdet die Demokratie.

» Deutschlandfunk Nova: Diskriminierungsfreies Beleidigen

Wenn wir uns beschimpfen, nutzen wir häufig Worte, die ganze Gruppen beleidigen. Das geht besser, sagt Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch.

» Oberbayerisches Volksblatt über Runden Tisch: Christen akzeptieren Homosexualität, Moslem wenig tolerant

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Religionen waren Thema eines interreligiösen Gesprächs im Pfarrsaal von St. Nikolaus.

» L.MAG interviewt Patty Rhule vom Newseum in Washington: "LGBT-Medien sind heute wichtiger als je zuvor"

Wie hat sich die Medienberichterstattung über Homosexualität verändert? Welche Rolle spielt die Lesben- und Schwulenpresse für die LGBT-Bewegung? Und was sollte jede Redaktion beherzigen? Ein Interview mit Patty Rhule vom Newseum in Washington.

» Luzerner Zeitung: Eine Maturandin aus Unterägeri will das Thema "sexuelle Vielfalt" bekannter machen

Die "LGBTQ+"-Gemeinschaft in Zug ist Gegenstand der Maturaarbeit von Laura Cataldo (18). Die Unterägerer Kantonsschülerin findet, das Thema sollte längst kein Tabu mehr sein.

» WAZ: Pater stellt sein Buch über die Liebe in Witten vor

Pater Siegfried Modenbach hat ein Buch über die Liebe geschrieben. Es geht um Sexualität, Homosexualität, den Zölibat und auch den Missbrauch.

20. März 2019

» Friday Magazine: Topmodel Nathalie Westling hat sich als Transgender geoutet

Nach jahrelangen Depressionen unterzieht sich Topmodel Nathalie Westling nun einer Hormonbehandlung und nennt sich ab sofort Nathan.

» evangelisch.de über Umgang mit Intersexuellen: Ist die CDU noch christlich?

Sich auf den Namen Christi zu berufen ist Privileg und Verpflichtung zugleich. Die CDU nimmt dieses Privileg durch ihrem Parteinamen in Anspruch, doch der entwürdigende Umgang, den einige ihrer Spitzenpolitiker_innen derzeit mit intersexuellen Menschen an den Tag legen, ist mit der Verpflichtung zur Nachfolge Jesus Christi nicht vereinbar.

» derStandard.at über die Ehe für alle: Ungeliebtes Kind

Die gesetzliche Gleichstellung Homosexueller lässt bei den politisch Verantwortlichen alles andere als Freude aufkommen

» NÖN über schwere Vorwürfe: Ist Firmenchef homophob?

Eigener Bruder stellt Unternehmer an Pranger: Er soll schwulenfeindlich sein und die Wirtschaftskammer toleriere dies. Kammer kontert: "Gab noch nie Beschwerden."

» Welt über Friedrich II.: So schwul war Deutschlands größter König

Friedrich der Große war der eigenwilligste und intelligenteste König der Deutschen. Musste also erst ein Engländer kommen, um im Detail nachzuweisen, was doch seit 300 Jahren offensichtlich ist?

» derStandard.at: Minister schweigen zu offenen Fragen bei der Ehe für alle

Statt aufzuklären, spielen einander Herbert Kickl und Josef Moser die Verantwortung zu. Auf der Strecke bleiben heiratswillige Lesben und Schwule

» news4teachers: Was die St.-Pauli-Ikone Olivia Jones 2.500 Schulleitungen aus ganz Deutschland zu sagen hat

Ein Aufeinandertreffen der besonderen Art: Olivia Jones, Deutschlands Drag Queen Nummer eins und St.-Pauli-Ikone, referiert am kommenden Freitag. 22. März, vor 2.500 Schulleitungen aus ganz Deutschland.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Jan-Niklas Jäger über sein Buch zu den Pet Shop Boys: Eine Band mit Tiefgang

Mit "West End Girls" oder "Always on My Mind" sind die Pet Shop Boys eine der erfolgreichsten britischen Bands geworden. Kulturjournalist Jan-Niklas Jäger hat eines der wenigen Bücher über sie "Factually" geschrieben.

» Neue Westfälische: Nach homophober Beleidigung – Handball-Trainer setzt ein Zeichen für Vielfalt

Anfang März ereignete sich in der Sporthalle in Hamm-Werries eine Szene, die es so in Deutschland wohl noch nicht gegeben hat.