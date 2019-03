Ausgewählter Artikel:

» (25.03.2019) FAZ über "Queer Eye": Gib mir fünf!

Der Reality-Show Queer Eye gelingt für die Dauer jeder Folge, was in der Realität weit entfernt scheint: Trumps zerrüttetes Amerika zu befrieden. Oder ist das nur Fernsehen?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. März 2019

» FAZ über "Queer Eye": Gib mir fünf!

Der Reality-Show Queer Eye gelingt für die Dauer jeder Folge, was in der Realität weit entfernt scheint: Trumps zerrüttetes Amerika zu befrieden. Oder ist das nur Fernsehen?

» Süddeutsche.de über Umgang mit Minderheiten: Die linksrechten Heuchler

Mit großem Pathos reden die deutschen Eliten dem Fortschritt das Wort. Aber die Macht mit Minderheiten teilen? Lieber nicht. Es ist Zeit für eine kritische Selbstbefragung.

24. März 2019

» SWR2 zur Buchmesse: Liebe in Ost und West, mal hetero, mal schwul – und immer im Krisenmodus

Daniela Krien: Die Liebe im Ernstfall Roman Diogenes Verlag ISBN-:978-3257070538 288 Seiten 22 Euro Gespräch mit der Autorin Gunther Geltinger: Benzin Roman Suhrkamp Verlag ISBN: 978-3-518-42859-7 377 Seiten 24 Euro Gespräch mit dem Autor

» Heute.at: Mit diesem Spice Girl hatte Mel B Sex

US-Sängerin Mel B enthüllte in einer britischen TV-Show ein intimes Geheimnis.

» taz über trans Journalist*innen im Exil: Schreiben und überleben

In Deutschland gibt es nicht nur geflüchtete Akademiker*innen. Es gibt auch trans Journalist*innen, die ums Überleben im Exil kämpfen.

» BR24: Transgender-Kandidat für Parlamentswahl in Indien

Sie werden beschimpft und angefeindet. Transgender haben in Indien einen schweren Stand. Bharathi Kannamma wagt es trotzdem, bei der Parlamentswahl in zwei Wochen anzutreten.

» watson: Gibt es nur zwei Geschlechter? Nein! Hier die einfache Erklärung

Was bedeutet 'Gender' eigentlich genau? Und gibt es wirklich nur zwei Geschlechter?

» Märkische Oderzeitung: Junger Schwuler aus Oberkrämer berichtet über seine Erfahrungen

Dass die Abgeordneten sich gegen die Regenbogenflagge entschieden haben, hält Paul, Anfang 20, für komplett falsch.

» NZZ am Sonntag über Fußballer Phuti Lekoloane: Schwul, na und? (Registrierung erforderlich)

Phuti Lekoloane ist der erste afrikanische Fussballprofi, der offen zu seiner Homosexualität steht.

» Westfalenpost: Ennepetaler werden Mann und Mann

Horst-Dieter Wegener (79) und Dennis Schmelzer (36) schließen im Rathaus den Bund fürs Leben. Altersunterschied ist für sie kein Liebeshindernis

» Deutschlandfunk interviewt queeren Sänger Orville Peck: "Man muss ein rebellischer Geist sein"

Orville Peck ist ein rätselhafter Typ, der ebenso mysteriöse Musik macht. Sein Gesicht versteckt er stets hinter einer Maske mit langen Fransen. Die Leute, die ihm gefallen, seien oft Underdogs, Weirdos oder Außenseiter, sagte Peck im Dlf. Und er spricht über schwule Cowboys in der Geschichte.

» SRF: Transsexuelle und non-binäre Menschen wollen in die Politik

Die SP Aargau präsentiert ihre queer-feministische Liste. Sie kämpft für Gleichstellung nicht nur von Mann und Frau.

23. März 2019

» Noizz: Wieso Schwule im Umgang mit heterosexuellen Männern verkrampfen

Bloß nicht zu schwul sein, denke ich oft.

» Hamburger Abendblatt: Was der HSV gegen Homophobie tut (Anmeldung erforderlich)

Der einzige Schwulen- und Lesbenfanclub im Volkspark erfährt immer mehr Zuwachs. Doch noch immer gibt es auch Probleme.

» Abendzeitung über Kerstin Ott: Ehefrau Karolina hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht

Aus der Ehe mit einem Mann hat Karolina zwei Kinder mitgebracht. Seit 2017 sind Kerstin Ott und die Blondeine verheiratet.

» Deutschlandfunk Kultur: Transsexualität im Judentum

Während das liberale Judentum kein Problem mit Transsexualität hat, sehen die meisten orthodoxen Rabbiner darin einen Verstoß gegen göttliche Gebote. Doch eigentlich ist die Bibel beim Thema Transsexualität weniger eindeutig, als es zunächst scheint.

22. März 2019

» Schweizer-Illustrierte-Blog Voll schwul!: Mit zehn Chat-Regeln zum perfekten Date

SI-online-Blogger Onur Ogul ist nach seiner Chat-Abstinenz wieder zurück auf den Dating-Plattformen. Er zählt zehn Regeln auf, welche zum Erfolg führen können... Vielleicht irgendwann.

» NDR über Homosexuelle in der DDR: Unsichtbar im Osten

Sie versteckten ihre Gefühle, lebten heimliche Beziehungen. Lesben und Schwule wurden in der DDR jahrzehntelang nicht akzeptiert. Wie erlebten Homosexuelle diese Zeit?

» Tagesspiegel interviewt Markus Kowalski: Globaler Kampf für gleiche Rechte

Für seinen Dokumentarfilm "Queer Lives Matter" hat Markus Kowalski LGBT-Aktivist*innen in fünf Ländern besucht. Hier spricht er über seine Erfahrungen.

» taz über "Lob der Homosexualität" von Luis Alegre: Das Privileg der Distanz

Homosexuelle sind die Avantgarde, die der Gesellschaft jene Freiheit vorlebt, die sie sich verbietet. So schildert es Philosoph Luis Alegre.