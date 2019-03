Ausgewählter Artikel:

» (28.03.2019) taz über Fotoarchiv mit trans Menschen: Mehr als behaarte Füße in High Heels

Das amerikanische Online-Magazin Broadly hat ein Archiv veröffentlicht: Es soll Medien helfen, Texte über Transsexualität zu bebildern.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. März 2019

» Main-Post: Die anstrengende Reise von einem Geschlecht zum anderen

Oberarzt Florian Daxer von der Uniklinik Würzburg berät Kinder und Jugendliche, die sich in ihrem Körper nicht zu Hause fühlen. Viele der Betroffenen leiden extrem.

» Tages-Anzeiger: Zürich soll ein Zeichen für LGBT-Menschen setzen

Gemeinderäte fordern farbige Zebrastreifen und schwule Ampelmännchen während des Zurich Pride Festival. Der SVP geht die Idee zu wenig weit.

» Deutschlandfunk Kultur über "Queer Eye": Vielfalt in der Glotze

Die dritte Staffel der Netflix-Serie "Queer Eye" beschäftigt Serienfans: Fünf homosexuelle Männer beraten in den USA in Lebensfragen von Mode bis Ernährung. Die Realityshow zeigt eine vielfältige Gesellschaft. Wäre das Format auch bei uns möglich?

» sport.de: Tim Hardaway wegen Homophobie nicht in der Hall of Fame

Tim Hardaway versperrt ein Interview aus längst vergangenen Tagen den Weg in die Ruhmeshalle des Basketballs. Davon ist zumindest der frühere NBA-Star überzeugt.

» Freie Presse: In linken Kreisen gilt der Fall Christopher als Neonazi-Mord

Die brutale Tötung des 27-Jährigen aus Aue wird jetzt als Verbrechen dreier Rechtsextremer angeprangert. Der Prozess stützt diese Deutung kaum.

» WDR: Aufbruch statt Angst – Homo-Liebe im strengen Albanien

Hier würden wir gerne durchfahren, aber das ist zu gefährlich, meinen Kristi Pinderi (28) und Xheni Karaj (26) und zeigen auf ein Zelt, das seit Wochen den Hauptboulevard von Tirana besetzt. Im und um das Zelt versammeln sich die Konservativen mit lauten Parolen gegen Europa und seine Werte. Sie hassen auch uns Homosexuelle, sagt Kristi, Leiter der Pro LGBT, Albaniens Organisation für Schwule, Lesben und Transgender.

» Mallorca Zeitung: Inselratspräsident Ensenyat wurde auf der ITB Berlin als "schwule Sau" beschimpft

Das erklärte der Politiker in der Plenarsitzung der Institution am Rande einer Debatte über Homophobie

» Saarbrücker Zeitung: Zwei Mütter kämpfen gegen Vorurteile

Als Baby konnte Leonie in ihrer Familie nicht mehr bleiben. Bei ihren Pflegemüttern Andrea und Sandra hat sie ein neues Zuhause gefunden.

» Deutschlandfunk Kultur: Queeren Juden eine Heimat geben

Der Verein "Keshet" will queeren Menschen jüdischen Glaubens eine Plattform bieten. Ihr Ziel ist es, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Denn viele hätten ihre Glaubensstätte verlassen, weil sie dort keinen Ort für sich sehen.

27. März 2019

» taz-Kommentar zu Homophobie beim Fußball: Kein Wunder, dass sich niemand outet

Frankreichs Sportministerin verharmlost homophobe Äußerungen in der Fußball-Fanszene als Folklore. Damit verteidigt sie implizit den Hass.

» laola1 über Homophobie im Fußball: You'll always walk alone?

Homophobie gehört im Fußball zum Alltag. Ist eine Besserung in Aussicht?

» Märkische Allgemeine: CSD-Organisatoren sammeln Geld im Netz

Die Organisatoren des ersten Falkenseer Christopher Street Days am 28. Juni brauchen Geld: 5000 Euro fehlen im Budget für die Veranstaltung. Deshalb wurde nun eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Es fehlt vor allem eine Bühne für die geplante Abschlusskundgebung.

» Deutsche Welle: Den Behörden ausgeliefert – Lesbische Asylbewerberinnen in Deutschland

Diana Namusoke und Success Johnson sind aufgrund ihrer Homosexualität aus Afrika nach Deutschland geflohen. Aber statt Schutz zu finden, sehen sich die beiden Frauen mit einem chaotischen Asylverfahren konfrontiert.

» bento über Diskriminierung von Behörden: So schwer ist es für homosexuelle Paare, eine Familie zu gründen

Irgendwann, als sie das gefühlt tausendste Formular ausgefüllt hatten und das Jugendamt ihre Wohnung mehrfach inspiziert hatte, wurde Luisa und Stephanie etwas klar: "So fühlt sich also strukturelle Diskriminierung an."

» Berliner Zeitung interviewt Sven Lehmann: "Von anderen homosexuellen Abgeordneten erwarte ich Solidarität"

oseph Beuys schaut zu. Mit wildem Blick wacht der Künstler über alle Gespräche, die in Sven Lehmanns Büro geführt werden. Lehmann hat die Fotografie auch deshalb aufgehängt, weil ihm Beuys' individualistischer Ansatz zusagt. "Mit seinem Credo 'Jeder Mensch ist ein Künstler' kann ich sehr viel anfangen." Noch besser gefällt dem Politiker das Foto, das daneben hängt. Es zeigt einen jungen Mann, der melancholisch unter seiner Mütze hervorguckt. Oder ist es eine Frau? Lehmann mag das Bild genau deshalb: weil sich die Person nicht sofort zuordnen lässt. Weil ihr Anblick dazu anregt, sich zu fragen, warum der Geist immer versucht, Gesehenes zu kategorisieren und in Schubladen zu stecken: Mann, Frau, schwul, lesbisch, hetero. Und warum, was sich nicht gleich zuordnen lässt, Unruhe hervorruft. Das Bild ist ein Symbol für das, was Sven Lehmann antreibt. Bei seiner Arbeit als Sprecher für Sozial- und Queerpolitik in der Grünen-Fraktion des Bundestages und überhaupt als Politiker. Und als Mensch.

» Schwäbische: Transsexuelle wird angeblich nicht von Bäckerei eingestellt, weil Kunden mit Boykott drohen

Das Probearbeiten hätte für die Tuttlingerin Fransiska Jung die Chance sein können, um der Arbeitslosigkeit zu entfliehen. Doch angeblich haben sich Kunden abfällig über die Transsexuelle geäußert. Die Bäckerei widerspricht.

» evangelisch.de: Chancengerechtigkeit – auch für Queers

"Chancengerechtigkeit" ersetzt als Leitwort in vielen protestantischen Landeskirchen gerade "Gleichstellungsarbeit". Was dies für Queers und die Gender-Debatte in den Kirchen bedeutet, erläutert die bayerische Beauftragte für Chancengerechtigkeit, Barbara Pühl, im Gespräch mit Wolfgang Schürger.

» Queer Amnesty zu 50 Jahre Stonewall: Wie die Gay-Pride zu einer Menschenrechtsparade wurde

Jede Pride gedenkt der Unruhen an der Christopher Street in New York vor bald 50 Jahren. Möglicherweise machen die bunten Paraden vergessen, dass die Auseinandersetzungen auf den Strassen ein Höhepunkt einer Abfolge von systematischen Diskriminierungen und Stigmatisierungen darstellten.

» junge Welt über trans Jesus auf der Bühne: "Das Theater ist der demokratischste Ort der Welt"

Trans-Aktivistin aus Brasilien tritt als Jesus auf. Stück feiert Europa-Premiere in Berlin-Kreuzberg. Ein Gespräch mit Renata Carvalho