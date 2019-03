Ausgewählter Artikel:

» (30.03.2019) taz über den World Congress of Families: Für Gott, Staat und Familie

In Verona findet das weltweit größte Treffen radikaler Abtreibungs­gegner statt. Gegen den World Congress of Families formiert sich Protest.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. März 2019

» taz über den World Congress of Families: Für Gott, Staat und Familie

In Verona findet das weltweit größte Treffen radikaler Abtreibungs­gegner statt. Gegen den World Congress of Families formiert sich Protest.

» NDR interviewt Masha Gessen: Eine scharfsinnige Beobachterin

Die mit dem Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung ausgezeichnete New Yorker Journalistin spricht über die russische Gegenwart – und natürlich über Putin und Trump.

» SRF über neues LGBTI-Label: Dieses Zürcher Pflegeheim ist besonders gesellschaftsliberal

Das Pflegeheim "Almacasa" ist eines von sieben Unternehmen, welches mit dem LGBTI Label ausgezeichnet wurde.

» Mittelbayerische Zeitung: Jule, die Gaymerin (Testzugang erforderlich)

Julia Wenzl aus Regensburg ist im virtuellen Leben Kekskruemml. Im echten ist sie gay und liebt Games.

» lokalo24: Homologie" im Unterricht – Malte Anders war mit seinem Programm zur Homosexualität in Eschwege

Unterricht einmal anders, den gab es am Dienstag in der Brüder-Grimm-Schule. Denn hier war Theaterpädagoge und Kabarettist Malte Anders zu Gast und präsentierte sein Programm Homologie".

» Schweizer Illustrierte: Der Sultan von Brunei braucht eine richtige Klatsche

Superstar George Clooney ist entsetzt über die neu eingeführte Todesstrafe für Homosexuelle in Brunei. Jetzt ruft er zum Boykott einer Hotelgruppe auf, die dem Sultan des Kleinstaates gehört. SI-online-Blogger Onur Ogul feiert den Schauspieler für seinen Aufschrei. Eigentlich wünscht er sich aber das Einschreiten anderer Player.

» Frankfurter Rundschau über schwulen Ex-Dekan: "Der Worte sind genug gewechselt..."

Der Bischof von Essen, Franz Josef Overbeck, hat kürzlich eine Neubewertung von Homosexualität in der Lehre und Praxis der Katholischen Kirche angemahnt. Trotz aller Zweifel und seiner Erfahrungen als Schwuler in der Kirche möchte ihm das der ehemalige Diakon Stefan Klöckner glauben.

» ZEITmagazin: Soll er sich per Hochzeitseinladung outen? (Testzugang erforderlich)

Eine Kolumne von Wolfgang Schmidbauer

29. März 2019

» WAZ: Essenerin Lina Kaiser schreibt offen über das Lesbisch-Sein

Lina Kaiser hat lange gebraucht, um offen dazu zu stehen, dass sie Frauen liebt. Nun hilft sie anderen Lesben mit ihrer Coming-Out-Erfahrung.

» taz über das Zücken der Gaycard: Kein Gutschein fürs Arschlochsein

Viele Schwule zücken die Gaycard, sobald ihnen etwas Problematisches vorgeworfen wird. Auch Marginalisierte können diskriminierend sein.

» kino-zeit.de über "Manche mögen's heiß": Nicht männlich genug – von der Sissy bis zum Homo, männliche Witzfiguren

Am 29.3. 2019 jährt sich das 60-jährige Jubiläum der Uraufführung von Billy Wilders Komödie Manche mögen's heiß. Aus diesem Grund hat sich Susanne Gottlieb im Rahmen unserer Jahresserie Film:Sex eigehender mit dem Phänomen der "unmännlichen" Witzfigur beschäftigt.

» Schweizer Illustrierte: Erstes Schwulenpaar bei "Darf ich bitten...?"

Am kommenden Samstag steht Sven Epiney im Finale von "Darf ich bitten...?". Um seine Konkurrenz vom Parkett zu fegen, holt er seine liebste Geheimwaffe auf die Tanzfläche.

» Welt: Gute Brust, böse Brust

Im MeToo-Zeitalter wächst das Unbehagen an dem weiblichen Busen

» Nordstadtblogger über "Echte Liebe" im Schauspiel Dortmund: Homosexualität und der Fußball, des Deutschen liebste Freizeitbeschäftigung

Nach den gefeierten Inszenierungen wie "Das Bildnis des Dorian Gray" und "After Life" nimmt sich der Dortmunder Sprechchor das siebzehnte Ensemblemitglied in seiner brandneuen Produktion einem echten Thema mit Sprengkraft an.

28. März 2019

» Main-Post: Lennarts Geschichte – Vom Mädchen zum Mann

Schon als kleines Mädchen wusste Lena, dass sie anders war. Sie fühlte sich nie weiblich. Mit 17 Jahren begann sie ihre harte Reise ins andere Geschlecht.

» Main-Post: Die anstrengende Reise von einem Geschlecht zum anderen

Oberarzt Florian Daxer von der Uniklinik Würzburg berät Kinder und Jugendliche, die sich in ihrem Körper nicht zu Hause fühlen. Viele der Betroffenen leiden extrem.

» Tages-Anzeiger: Zürich soll ein Zeichen für LGBT-Menschen setzen

Gemeinderäte fordern farbige Zebrastreifen und schwule Ampelmännchen während des Zurich Pride Festival. Der SVP geht die Idee zu wenig weit.

» Deutschlandfunk Kultur über "Queer Eye": Vielfalt in der Glotze

Die dritte Staffel der Netflix-Serie "Queer Eye" beschäftigt Serienfans: Fünf homosexuelle Männer beraten in den USA in Lebensfragen von Mode bis Ernährung. Die Realityshow zeigt eine vielfältige Gesellschaft. Wäre das Format auch bei uns möglich?

» sport.de: Tim Hardaway wegen Homophobie nicht in der Hall of Fame

Tim Hardaway versperrt ein Interview aus längst vergangenen Tagen den Weg in die Ruhmeshalle des Basketballs. Davon ist zumindest der frühere NBA-Star überzeugt.

» taz über Fotoarchiv mit trans Menschen: Mehr als behaarte Füße in High Heels

Das amerikanische Online-Magazin Broadly hat ein Archiv veröffentlicht: Es soll Medien helfen, Texte über Transsexualität zu bebildern.