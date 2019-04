Ausgewählter Artikel:

» (01.04.2019) Welt über Bürgermeisterwahl in Chicago: Weiblicher, farbiger, homosexueller

Bei der Bürgermeisterwahl in Chicago gehen zwei Demokratinnen in die Stichwahl. Die Partei setzt zunehmend auf Diversität und ein linkes Profil ein Hindernis im Rennen um die Präsidentschaft?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. April 2019

» Tagesspiegel interviewt Jean Wyllys, schwuler Abgeordneter auf der Flucht: "Ich musste ins Exil, weil ich überleben wollte"

Jean Wyllys musste nach Morddrohungen aus Brasilien fliehen. Hier spricht er über Gefahren für sein Land, den Homo-Hass Bolsonaros – und sein Exil in Berlin.

» Tagesspiegel über trans Sexarbeiterinnen: Ungeschützt im Kurfürstenkiez

Wiederholt werden Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen rund um die Kurfürstenstraße angegriffen, vor allem Transsexuelle. Sie fühlen sich dort alleingelassen.

» Deutsche Welle: Schwul, türkisch, Polizist – arbeitslos

In der ostanatolischen Stadt Van ist ein homosexueller Polizeibeamter vom Dienst suspendiert worden. Über 12 Jahre war er als "Freund und Helfer" auf Streife. Der DW erzählt er seine Geschichte.

» Focus Online über Lesbe mit Migrationshintergrund: Polizistin Sheila Behlert ist Hoffnungsträgerin für Hunderttausende in Deutschland

Gewalt gegen Frauen in Deutschland nimmt zu. Die gegen Polizisten auch, genau so wie Rassismus und Diskriminierung. FOCUS Online hat mit einer Frau gesprochen, auf die all diese Merkmale zutreffen – und die trotzdem kaum optimistischer durchs Leben gehen könnte. Sheila Behlert steht für Hoffnung und Chancen – für alle.

31. März 2019

» VICE: Ich bin trans, hört auf über meine Grundrechte zu diskutieren

Ein britisches Magazin fragte, ob trans Personen sterilisiert werden sollten. Damit werden Menschenrechte verletzt, die indiskutabel sind.

» inforadio: Der Kampf der osteuropäischen Minderheiten

Vor einem Jahr ist der usbekisch-russische Journalist Ali Feruz nach Berlin geflohen. Er selbst hat Verfolgung, Gefangenschaft und Folter erleben müssen. Nun kämpft er von hier aus für die Rechte unterdrückter Gruppen wie Homosexuelle in vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Inforadio-Reporterin Alina Ryazanova hat den Aktivisten besucht und sein Ziel kennengelernt: mehr Öffentlichkeit für unterdrückte Menschen und ihre Schicksale zu schaffen.

» Schweizer Illustrierte: Es ist Zeit für eine Männer-Heirat!

Sven Epiney ist vor seinem Michi auf die Knie gesunken. Die Schweiz hat Fragen. Wie heiraten Männer?

» evangelisch.de über Intersexuelle: Wir wollen unser Geschlecht selbst bestimmen

Das Ende 2018 eingeführte Gesetz zum dritten Geschlecht geht nach Ansicht von Aktivisten nicht weit genug: "Dass dieses Gesetz bisher nur intergeschlechtlichen Menschen offensteht, ist seine größte Schwäche", sagte Lucie Veith vom Verein "Intersexuelle Menschen" dem epd.

» Zeit Online über schwulen Jordanier: Küssen werden sie sich erst zu Hause

Hasan ist 28 Jahre alt, lebt in Jordanien und ist schwul. Wie fühlt es sich an, in einem Land zu leben, in dem Homosexualität zwar erlaubt, aber nicht geduldet ist?

30. März 2019

» Luzerner Zeitung: Schutz für Homosexuelle – Das Referendum gegen das neue Antidiskriminierungsgesetz ist auf Kurs

Das Parlament will Homosexuelle besser vor Diskriminierung schützen. Die Gegner des neuen Gesetzes wittern einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Sie erzwingen jetzt wohl eine Abstimmung. Was den Schwulenverband Pink Cross gar nicht erfreut.

» Hamburger Abendblatt: Deutschlands erste Aids-Seelsorge feiert Jubiläum (Testzugang erforderlich)

Damals ein aufsehenerregender Schritt: Vor 25 Jahren gründete die evangelische Kirche eine "Aids-Pfarrstelle" in Hamburg.

» BR24: Wie Christen auf YouTube über Exorzismus und Transgender denken

Die "Global Video Church" will mit ihren YouTube-Videos über Jesus und die Bibel die ganze Welt erreichen will. Auf den ersten Blick wirkt der Auftritt jung, modern und frisch – aber die Kritik wächst.

» taz über den World Congress of Families: Für Gott, Staat und Familie

In Verona findet das weltweit größte Treffen radikaler Abtreibungs­gegner statt. Gegen den World Congress of Families formiert sich Protest.

» NDR interviewt Masha Gessen: Eine scharfsinnige Beobachterin

Die mit dem Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung ausgezeichnete New Yorker Journalistin spricht über die russische Gegenwart – und natürlich über Putin und Trump.

» SRF über neues LGBTI-Label: Dieses Zürcher Pflegeheim ist besonders gesellschaftsliberal

Das Pflegeheim "Almacasa" ist eines von sieben Unternehmen, welches mit dem LGBTI Label ausgezeichnet wurde.

» Mittelbayerische Zeitung: Jule, die Gaymerin (Testzugang erforderlich)

Julia Wenzl aus Regensburg ist im virtuellen Leben Kekskruemml. Im echten ist sie gay und liebt Games.

» lokalo24: Homologie" im Unterricht – Malte Anders war mit seinem Programm zur Homosexualität in Eschwege

Unterricht einmal anders, den gab es am Dienstag in der Brüder-Grimm-Schule. Denn hier war Theaterpädagoge und Kabarettist Malte Anders zu Gast und präsentierte sein Programm Homologie".

» Schweizer Illustrierte: Der Sultan von Brunei braucht eine richtige Klatsche

Superstar George Clooney ist entsetzt über die neu eingeführte Todesstrafe für Homosexuelle in Brunei. Jetzt ruft er zum Boykott einer Hotelgruppe auf, die dem Sultan des Kleinstaates gehört. SI-online-Blogger Onur Ogul feiert den Schauspieler für seinen Aufschrei. Eigentlich wünscht er sich aber das Einschreiten anderer Player.

» Frankfurter Rundschau über schwulen Ex-Dekan: "Der Worte sind genug gewechselt..."

Der Bischof von Essen, Franz Josef Overbeck, hat kürzlich eine Neubewertung von Homosexualität in der Lehre und Praxis der Katholischen Kirche angemahnt. Trotz aller Zweifel und seiner Erfahrungen als Schwuler in der Kirche möchte ihm das der ehemalige Diakon Stefan Klöckner glauben.