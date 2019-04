Ausgewählter Artikel:

» (03.04.2019) bluewin: Schwuler SVPler greift "homophoben" Bortoluzzi an

Am Dienstagabend haben die Delegierten der SVP Zürich eine neue Parteileitung gewählt, nachdem die alte Leitung nach den Wahlverlusten und auf Geheiss von Christoph Blocher Knall auf Fall zurücktreten musste. Patrick Walder ist der neue Zürcher Kantonalpräsident. Zum Vizepräsidenten gewählt wurde alt Nationalrat Toni Bortoluzzi.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. April 2019

» katholisch.de: Bietet spanisches Bistum "Heilung" für Homosexuelle an?

Diözese droht Bußgeld von 45.000 Euro

» Frankfurter Rundschau zur EU-Wahl: Antifeministische Allianzen

Grünen-Politikerin Terry Reintke warnt vor dem Einfluss der christlichen Rechten vor der EU-Wahl.

» Passauer Neue Presse: Langer Weg zum Ich – Transgender-Frauen aus der Region erzählen

"Eine Frau, die einmal ein Mann war – für einige ist das Thema Transgender immer noch ein Tabu.."

» VICE über schwulen Fetischfan: Ich will kein Masochist mehr sein

Nichts war weniger erotisch, als mit etwas Anstand behandelt zu werden

» Badische Zeitung: So ergeht es Homosexuellen am Hochrhein (Registrierung erforderlich)

Auch am Hochrhein gibt es mittlerweile einige gleichgeschlechtliche Ehen. Der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands sieht aber immer noch Probleme.

» Die Presse: "Endstation Sehnsucht" als queere Show

Pınar Karabulut hat am Wiener Volkstheater das Erfolgsstück von Tennessee Williams mit dem Vorschlaghammer bearbeitet. Aus den Trümmern baut sie ein Puppenhaus aus der knalligen Barbiewelt auf – schräg, laut und geschmacklos.

» FIFA.com: Mit wehenden Fahnen für LGBTI-Fußballer

LGBTI-Klubs in Australien bringen Vielfalt in den Breitenfussball

» Welt: Wenn Männer weniger verdienen – weil sie schwul sind

Die emotional geführte Debatte über Gleichberechtigung für Frauen bei den Gehältern lässt die Tatsache verblassen, dass auch andere Gruppen bei den Gehältern stark benachteiligt sind. Eine Studie der OECD zeigt interessante Details.

02. April 2019

» SRF: Politiker wollen Gesundheit Homosexueller unter die Lupe nehmen

Ein politischer Vorstoss fordert, dass der Bundesrat einen Bericht über die Gesundheit von Schwulen und Lesben erstellt.

» B.Z.: TV-Moderator Jochen Schropp geht fremd!

Als Moderator beim Sat.1-Frühstücksfernsehen, gehört Jochen Schropp (40) zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Für das Theaterstück Monsieur Pierre geht Online im Schiller-Theater hat sich Schropp jetzt zum ersten Mal seit rund 20 Jahren auf die Bühne gewagt!

» Tages-Anzeiger: Eine neue Ehe zweiter Klasse

Auch Lesben sollten Zugang zur Samenspende haben. Nur so stimmt die Ehe für alle.

» taz über Mord an Christopher W.: Motiviert aus Schwulenhass

Christopher W. stirbt am Güterbahnhof in Aue, totgeschlagen von drei jungen Männern. Demnächst könnte das Urteil gegen sie fallen.

» Deutschlandfunk Kultur aus dem Alltag einer Trans*Person: Diagnose F64.0 – auf einmal gilt man als krank

Wie belastend ist der Alltag für eine Trans*Person in Deutschland? Welche Benachteiligungen ergeben sich? Julia Monro, Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung trans*, erzählt.

» Kreis-Anzeiger: Wetterauer SPD gründet Arbeitsgemeinschaft "SPDqueer"

Die Wetterauer SPD hat in Friedberg die Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung (AG "SPDqueer") Wetteraukreis gegründet.

» stern.de über Neil Patrick Harris: Rührende Liebeserklärung an David Burtka

Neil Patrick Harris hat seinem Ehemann David Burtka eine süße Liebeserklärung gemacht. Die beiden feiern einen ganz besonderen Jahrestag.

» Blick: "Sven und Michael haben unseren Segen"

Sven Epiney schreibt TV- und Gleichstellungsgeschichte. Live hielt er am 30. März um die Hand von seinem Freund Michael Graber an. Dieser sagte Ja und begeistert damit auch das Pfarrerpaar Katharina Hoby und Andrea Marco Bianca.

01. April 2019

» SR.de: Mahnmal zur Homosexuellenverfolgung

In der Landeshauptstadt Saarbrücken soll ein Mahnmal errichtet werden, um an die Opfer der Homosexuellenverfolgung zu erinnern. Wie die Stadt dem SR mitteilte, würden derzeit verschiedene Standorte diskutiert.

» Deutschlandfunk Kultur über LGBT in Brasilien: Die Rückkehr der Homophobie

"Ehe für alle", ein liberales Gesellschaftsklima: Lange fühlten sich homosexuelle Menschen in Brasilien sicher. Doch mit Bolsonaros Wahlerfolg im Herbst 2018 änderte sich ihre Lage: Homophobe Ausfälle und Übergriffe nehmen wieder zu.

» Das Wochenblatt aus Paraguay: Anwesenheit von Homosexuellen zwingt Bürgermeister zum Handeln

Hernandarias: Ruben Rojas ist Bürgermeister in Hernandarias und verteidigte seine Entschlossenheit, das Spielen von Volleyball auf öffentlichen Plätzen einzuschränken. Er behauptet, Spieler und Zuschauer würden die ganze Nacht damit verbringen, laute Musik zu spielen und zu hören.