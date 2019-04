Ausgewählter Artikel:

» (05.04.2019) VICE: Ich habe mir von Tan France aus "Queer Eye" Stylingtipps geben lassen

Der Modegott aus der Netflix-Hitserie hat mein Leben verändert – zumindest sehe ich jetzt nicht mehr aus wie ein 13-jähriger Inlineskater.

05. April 2019

» katholisch.de aus den Niederlanden: Nach Coming-Out – Bischof beurlaubt homosexuellen Priester

Pfarrer hatte Schwulen-Saunen und Dark Rooms besucht

» Tagesspiegel über Transfeindlichkeit unter Frauen: Besorgte Feministinnen

Es gibt Feministinnen, die trans Personen nicht akzeptieren und gegen sie agitieren. Ihnen geht es nicht um Fakten, sondern um gefühlte Wahrheiten.

» Luzerner Zeitung: Das Richard-Wagner-­Museum geht Wagner-Sohn auf die Spur

Ein Künstlerleben im Spannungsfeld von Vatererbe, Homosexualität und familiären Zwängen: Eine neue Ausstellung auf Tribschen wirft Schlaglichter auf den Sohn von Richard Wagner.

» Friday Magazine: Alexandria Ocasio-Cortez bekommt ein Queer-Eye-Umstyling

Nun, zumindest das Büro der US-Kongressabgeordneten wird umgestaltet. Bobby von Netflix-Serie "Queer Eye" hat der jungen Politikerin das Redesign höchstpersönlich angeboten.

04. April 2019

» L'essentiel zu Brunei: Tessy von Luxemburg ruft zum Boykott auf

Tessy ruft auf Instagram dazu auf, die Hotels des Sultans von Brunei zu boykottieren. Denn Schwulen und Lesben droht unter dem Sultan die Todesstrafe.

» Echo Online aus Rüsselsheim: Jede Menge Arbeit für queerformat

Fachstelle von Pro Familia sieht erheblichen Beratungsbedarf für LSBTIQ*-Menschen. Projekt wird bei Veranstaltung im Rathaus vorgestellt.

» watson: 10 lustige Antworten auf die dumme Frage: "Wann hast du entschieden, homosexuell zu sein?"

"Als ich mir dachte, ich möchte unbedingt diese Frau verletzten, die ich geheiratet habe..."

» Deutschlandfunk über lesbische und schwule Manga: Zwischen zögerlichem Coming-out und Tabu

Gleichgeschlechtliche Liebe im Manga? Das gab es bisher vor allem im populären Genre "Boys Love" – Liebesgeschichten zwischen Männern, die vor allem von Frauen für Frauen geschrieben werden. Nun erscheinen auf Deutsch zwei Manga über echte homosexuelle Lebenswelten – und die stellen schamlose Fragen.

» evangelisch.de: Mein Vater Stefánie

Susan Faludi erzählt in ihrem jüngsten Werk die Geschichte ihres Vaters, der zu Stefánie wurde, und verknüpft sie mit der ereignisreichen Geschichte Ungarns. Dabei stellt sie sich die Frage, was Identität ist.

03. April 2019

» bluewin: Schwuler SVPler greift "homophoben" Bortoluzzi an

Am Dienstagabend haben die Delegierten der SVP Zürich eine neue Parteileitung gewählt, nachdem die alte Leitung nach den Wahlverlusten und auf Geheiss von Christoph Blocher Knall auf Fall zurücktreten musste. Patrick Walder ist der neue Zürcher Kantonalpräsident. Zum Vizepräsidenten gewählt wurde alt Nationalrat Toni Bortoluzzi.

» katholisch.de: Bietet spanisches Bistum "Heilung" für Homosexuelle an?

Diözese droht Bußgeld von 45.000 Euro

» Frankfurter Rundschau zur EU-Wahl: Antifeministische Allianzen

Grünen-Politikerin Terry Reintke warnt vor dem Einfluss der christlichen Rechten vor der EU-Wahl.

» Passauer Neue Presse: Langer Weg zum Ich – Transgender-Frauen aus der Region erzählen

"Eine Frau, die einmal ein Mann war – für einige ist das Thema Transgender immer noch ein Tabu.."

» VICE über schwulen Fetischfan: Ich will kein Masochist mehr sein

Nichts war weniger erotisch, als mit etwas Anstand behandelt zu werden

» Badische Zeitung: So ergeht es Homosexuellen am Hochrhein (Registrierung erforderlich)

Auch am Hochrhein gibt es mittlerweile einige gleichgeschlechtliche Ehen. Der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands sieht aber immer noch Probleme.

» Die Presse: "Endstation Sehnsucht" als queere Show

Pınar Karabulut hat am Wiener Volkstheater das Erfolgsstück von Tennessee Williams mit dem Vorschlaghammer bearbeitet. Aus den Trümmern baut sie ein Puppenhaus aus der knalligen Barbiewelt auf – schräg, laut und geschmacklos.

» FIFA.com: Mit wehenden Fahnen für LGBTI-Fußballer

LGBTI-Klubs in Australien bringen Vielfalt in den Breitenfussball

» Welt: Wenn Männer weniger verdienen – weil sie schwul sind

Die emotional geführte Debatte über Gleichberechtigung für Frauen bei den Gehältern lässt die Tatsache verblassen, dass auch andere Gruppen bei den Gehältern stark benachteiligt sind. Eine Studie der OECD zeigt interessante Details.

02. April 2019

» SRF: Politiker wollen Gesundheit Homosexueller unter die Lupe nehmen

Ein politischer Vorstoss fordert, dass der Bundesrat einen Bericht über die Gesundheit von Schwulen und Lesben erstellt.