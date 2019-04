Ausgewählter Artikel:

» (08.04.2019) Neue Westfälische: Wie Balian Buschbaum sein Leben umkrempelte

Mit dem Namen Yvonne geboren und als Stabhochspringerin international erfolgreich, hat er sich entschlossen, als Mann zu leben. Jetzt ist Balian Buschbaum in der "Woche gegen Rassismus" in der Schüco-Arena zu Gast

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. April 2019

» stern.de: Wahnsinn in Brunei – Neue Queer-Ikonen braucht das Land!

In Brunei sitzt ein Irrer am längeren Hebel, tritt die Menschenrechte mit Füßen und zerstört vieles, wofür die LGBT-Community jahrelang hart gekämpft hat.

» neues deutschland: Erste Gay Pride Bosnien-Herzegowina

Am 8. September findet die erste Gay Pride in Bosnien-Herzegowina statt. Das Westbalkanland ist neben der Republik Nordmazedonien der einzige Nachfolgestaat Jugoslawiens, in dem noch kein Christopher Street Day stattgefunden hat.

07. April 2019

» Pforzheimer Zeitung: Landessynode erlaubt Segnung homosexueller Paare – Verhaltene Freude in der Region

Nach jahrelangem Streit hat sich die Evangelische Landeskirche in Württemberg nun dazu durchgerungen, gleichgeschlechtlichen Paaren die Segnung in öffentlichen Gottesdiensten zu erlauben. Nach dem neuen Gesetz kann ein Viertel der Kirchengemeinden seine Gottesdienstordnung ändern. Sollten sich mehr Gemeinden dafür aussprechen, wäre eine landeskirchenweite Regelung nötig. Dazu müsste die Synode erneut beraten und abstimmen. Nun liegt es also an den jeweiligen Kirchengemeinden, darüber zu beraten, wie mit dem Thema umgegangen wird.

» Blick über homophoben Politiler: Verfahren gegen PNOS-Funktionär eingestellt

Ein Führungsmitglied der rechtsnationalen PNOS ist noch einmal davongekommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen den Funktionär eingestellt. Er ist strafrechtlich nicht verfolgbar, solange es keine Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm gibt.

» NZZ über Polen: Angst vor Sexualkundeunterricht und Homosexuellen-Lobby

Seit der oppositionelle Warschauer Bürgermeister eine LGBT-Charta unterzeichnet hat, haben sich in Polen die Wellen der Entrüstung nicht mehr gelegt. Die rechtsnationale Kaczynski-Regierung hat inzwischen die Themen Homosexualität und Sexualkundeunterricht zu einem Kernthema der politischen Auseinandersetzung gemacht. Im Herbst stehen Parlamentswahlen an.

06. April 2019

» Welt über Hollinghursts "Sparsholt-Affäre": Als Schwulsein Verstecken hieß

Alan Hollinghursts meisterlicher Roman Die Sparsholt-Affäre erzählt von den Folgen eines Skandals der Sechzigerjahre. Er beleuchtet den langen, beschwerlichen Weg schwuler Emanzipation.

» Noizz: Wieso ich mich als schwuler Mann für meine Sexualität schäme

Und wie ich diese Scham überwinden möchte.

» t-online: Designer Thomas Rath möchte ein Kind adoptieren

Thoms Rath ist aktuell bei 'Let's Dance' zu sehen. Der Designer und sein Mann Sandro möchten sich nach 18 Jahren Ehe nun einen Wunsch erfüllen: Das Paar möchte ein Kind adoptieren.

» ARD Wien über erste Pride-Parade in Bosnien und Herzegowina: Beschützen oder inhaftieren?

Am 8. September soll sie stattfinden: Die erste Pride-Parade in der Geschichte Bosnien und Herzegowinas. Also eine Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender-Personen (LGBT). Bosnien und Herzegowina ist neben Nordmazedonien der einzige Nachfolgestaat des Ehemaligen Jugoslawiens, wo eine solche Parade noch nicht stattgefunden hat. Den rechtsnationalen Parteien, die in Bosnien und Herzegowina das politische Spektrum beherrschen behagt das nicht.

» Deutsche Welle: Frauenfeinde und Schwulenhasser sind keine "Familienfreunde"

Vor den Europawahlen versucht der politisch rechte Rand mit dem Thema "Familie" die Mitte für sich einzunehmen. Wir müssen uns ihnen entgegenstellen, meint unser Kolumnist Krsto Lazarevic.

» Schweizer Illustrierte: Sie wollen uns legal haten können

Das Parlament will öffentliche Hassreden gegen Homosexuelle unter Strafe stellen. Dagegen wehrt sich ein konservativer Kreis von Politikern. Sie haben genügend Unterschriften gesammelt, um das Anliegen vors Volk zu bringen. SI-online-Blogger Onur Ogul versteht nicht, weshalb er einen solchen Abstimmungskampf über sich ergehen lassen muss.

» Ärzte Zeitung zu Brunei: Empörung allein reicht nicht

Der Protest gegen das Sultanat Brunei kann nicht laut genug sein. Dass dort Homosexualität seit Kurzem mit Steinigung bestraft werden soll, steht nicht nur eindeutig im Widerspruch zu den Menschenrechten.

» Freie Presse zum Mordfall Christopher W.: Auch Staatsanwalt sieht kein rechtsextremes Motiv

Drei Rechtsextreme, die sich verabreden, um einen schwulen Jungen zu ermorden: Dieser Darstellung des Mordfalles Christopher W. hat am Freitag auch der Chefankläger in dem Verfahren vor dem Chemnitzer Landgericht, Staatsanwalt Stephan Butzkies, widersprochen.

» fudder: Warum so verklemmt? Let's talk about (queer) Sex!

Am Ende sind wir alle gefickt: Unsere Kolumnistin Dita Whip hält nichts von Sprachtabus beim Thema Sex. Denn wenn wir es nicht schaffen über alle Formen des Liebesspiels offen zu reden, wird es nie eine sexuell mündige Gesellschaft geben.

» neues deutschland über rechtes Frauen- und Familienbild: Vater, Mutter, mehrere Kinder

Emanzipatorische Errungenschaften sind fragil, auch wenn sie noch so selbstverständlich scheinen. Derzeit versuchen Rechtspopulisten in vielen europäischen Ländern verstärkt, das Rad der Geschichte zurückzudrehen.

» bento: Fake-Freundinnen und übertriebene Männlichkeit – So war Nicos Coming-out im Fußball

"Ein Coming-out im Fußball ist definitiv ein Karriererisiko", sagt Nico Schulte. Als Jugendlicher hatte er noch den Traum, Profifußballer zu werden.

05. April 2019

» katholisch.de aus den Niederlanden: Nach Coming-Out – Bischof beurlaubt homosexuellen Priester

Pfarrer hatte Schwulen-Saunen und Dark Rooms besucht

» Tagesspiegel über Transfeindlichkeit unter Frauen: Besorgte Feministinnen

Es gibt Feministinnen, die trans Personen nicht akzeptieren und gegen sie agitieren. Ihnen geht es nicht um Fakten, sondern um gefühlte Wahrheiten.

» Luzerner Zeitung: Das Richard-Wagner-­Museum geht Wagner-Sohn auf die Spur

Ein Künstlerleben im Spannungsfeld von Vatererbe, Homosexualität und familiären Zwängen: Eine neue Ausstellung auf Tribschen wirft Schlaglichter auf den Sohn von Richard Wagner.