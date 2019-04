Ausgewählter Artikel:

» (09.04.2019) jetzt: Queer Eye-Fans spenden 95.000 Dollar, damit Jess weiter studieren kann

Ihre Eltern hatten sie nach ihrem Coming-out nicht mehr unterstützt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

» Oberhessische Presse macht Straßenumfrage: Viele sind offen gegenüber Homosexualität

Was für eine Meinung über Homosexualität haben die Passanten auf dem Seltersweg in Gießen? Diese Frage haben sich zwei Achtklässler gestellt und dazu eine Straßenumfrage gemacht.

» Blick über Kinderbuch: So farbenfroh ist gleichgeschlechtliche Liebe

Das erste Werk der jungen Illustratorin Laura D'Arcangelo thematisiert die Selbstverständlichkeit einer gleichgeschlechtlichen Liebe ? ganz ohne Worte. Fürs SonntagsBlick Magazin hat sie ein illustriertes Interview gegeben.

» FR interviewt Kim Anja Schicklang: "Das Geschlecht eines Menschen ist der Mensch selbst"

Die Aktion Transsexualität und Menschenrecht wurde gegründet, weil transsexuelle Menschen medizinisch und gesellschaftlich fehlbehandelt werden. Und das betrifft die Menschenrechte von Transsexuellen. Ein Interview mit Kim Anja Schicklang zum Thema Intersexualität und Sprache.

» SWR2: Transgender-Japaner klagt gegen Zwangssterilisierung

Eine Frau in Japan fühlt sich als Mann, er nimmt Hormone, Operationen lehnt er aber ab. Um als Transgender in Japan anerkannt zu werden, müsste er sich sterilisieren lassen. Dagegen wehrt er sich vor Gericht.

» NZZ: Es braucht kein neues Verbot – Stoppt Schwulenhasser mit Zivilcourage und Klartext!

Bald stimmt die Schweiz darüber ab, ob Hetze gegen Homosexuelle bestraft werden soll. Auch wenn die Gegner des Gesetzes Fundamentalisten sind: Wer jeden zum Straftäter stempelt, der mit verächtlichem Gerede in die Quere schiesst, relativiert die Schuld der echten Rassisten.

08. April 2019

» Frankfurter Neue Presse: Die 29-jährige Roxanne ist bisexuell – hier erzählt sie von ihrem Weg zur Selbstakzeptanz

Fünf bis zehn Prozent der Weltbevölkerung sind homosexuell. Bei der Sexualität gibt es kein richtig oder falsch, und trotzdem müssen sich viele Menschen tagtäglich dafür rechtfertigen und werden beschimpft. Oft sind sie von der Gesellschaft so verunsichert, dass sie ihre Sexualität jahrelang verbergen und unter großem Druck stehen. Die bisexuelle Roxanne L. hat uns von ihren Erfahrungen erzählt.

» Deutsche Welle interviewt "The Cakemaker"-Regisseur Ofir Graizer: "Die Küche ist der beste Ort für eine Geschichte"

Ofir Graizer ist Koch und preisgekrönter Regisseur von "The Cakemaker". Mit der DW sprach der israelische Filmemacher über Parallelen von Jerusalem und Berlin, Homosexualität und Filmemachen in Israel – und das Kochen.

» t-online: Amerikanischer Kriegsheld war offenbar weiblich oder intersexuell

Er war ein bekannter General an der Seite von George Washington im Unabhängigkeitskrieg. Doch nun machten Forscher eine überraschende Entdeckung. Casimir Pulaski war offenbar eine Frau oder intersexuell.

» hr-iNFO: Wie lässt sich Homosexualität biologisch erklären?

Hessen will Konversionstherapien für Homosexuelle verbieten. Doch die Frage bleibt: Wie wird Homosexualität biologisch in uns angelegt?

» BR24: Wie Homosexuelle in den USA umgepolt werden sollen

In kaum einem Land haben Homosexuelle so viele Rechte und Freiheiten wie in den USA. Dennoch gibt es immer noch konservative Regionen, in denen Homosexuelle mit Hilfe fragwürdiger Methoden wie Elektroschocks "geheilt" werden sollen.

» Nau: SP Aargau geht mit queerer Liste in den Wahlkampf

Die SP Aargau stellt neben der Hauptliste eine queer-feministische Unterliste für die National- und Ständeratswahlen im Herbst. Darauf sollen alle Platz haben.

» stern.de: Wahnsinn in Brunei – Neue Queer-Ikonen braucht das Land!

In Brunei sitzt ein Irrer am längeren Hebel, tritt die Menschenrechte mit Füßen und zerstört vieles, wofür die LGBT-Community jahrelang hart gekämpft hat.

» Neue Westfälische: Wie Balian Buschbaum sein Leben umkrempelte

Mit dem Namen Yvonne geboren und als Stabhochspringerin international erfolgreich, hat er sich entschlossen, als Mann zu leben. Jetzt ist Balian Buschbaum in der "Woche gegen Rassismus" in der Schüco-Arena zu Gast

» neues deutschland: Erste Gay Pride Bosnien-Herzegowina

Am 8. September findet die erste Gay Pride in Bosnien-Herzegowina statt. Das Westbalkanland ist neben der Republik Nordmazedonien der einzige Nachfolgestaat Jugoslawiens, in dem noch kein Christopher Street Day stattgefunden hat.

07. April 2019

» Pforzheimer Zeitung: Landessynode erlaubt Segnung homosexueller Paare – Verhaltene Freude in der Region

Nach jahrelangem Streit hat sich die Evangelische Landeskirche in Württemberg nun dazu durchgerungen, gleichgeschlechtlichen Paaren die Segnung in öffentlichen Gottesdiensten zu erlauben. Nach dem neuen Gesetz kann ein Viertel der Kirchengemeinden seine Gottesdienstordnung ändern. Sollten sich mehr Gemeinden dafür aussprechen, wäre eine landeskirchenweite Regelung nötig. Dazu müsste die Synode erneut beraten und abstimmen. Nun liegt es also an den jeweiligen Kirchengemeinden, darüber zu beraten, wie mit dem Thema umgegangen wird.

» Blick über homophoben Politiler: Verfahren gegen PNOS-Funktionär eingestellt

Ein Führungsmitglied der rechtsnationalen PNOS ist noch einmal davongekommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen den Funktionär eingestellt. Er ist strafrechtlich nicht verfolgbar, solange es keine Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm gibt.

» NZZ über Polen: Angst vor Sexualkundeunterricht und Homosexuellen-Lobby

Seit der oppositionelle Warschauer Bürgermeister eine LGBT-Charta unterzeichnet hat, haben sich in Polen die Wellen der Entrüstung nicht mehr gelegt. Die rechtsnationale Kaczynski-Regierung hat inzwischen die Themen Homosexualität und Sexualkundeunterricht zu einem Kernthema der politischen Auseinandersetzung gemacht. Im Herbst stehen Parlamentswahlen an.

06. April 2019

» Welt über Hollinghursts "Sparsholt-Affäre": Als Schwulsein Verstecken hieß

Alan Hollinghursts meisterlicher Roman Die Sparsholt-Affäre erzählt von den Folgen eines Skandals der Sechzigerjahre. Er beleuchtet den langen, beschwerlichen Weg schwuler Emanzipation.

» Noizz: Wieso ich mich als schwuler Mann für meine Sexualität schäme

Und wie ich diese Scham überwinden möchte.