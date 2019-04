Ausgewählter Artikel:

» (10.04.2019) oe24: Analsex-Workshop an Uni Wien erregt freiheitliche Studenten

Ein kostenloser von der ÖH geförderter Kurs sorgt beim RFS für Kopfschütteln.

10. April 2019

» Tagesspiegel über LSBTIQ-Jugendliche: Diskriminierung in der Schule – Lehrkräfte brauchen mehr Fortbildungen

In den meisten Berliner Schulen gibt es LSBTIQ-Ansprechpersonen. Doch haben sie auch gelernt, auf Diskriminierungen zu reagieren?

» Beobachter News: Transfahnen am Stuttgarter Schlossplatz

Laute Musik ließ Spaziergänger*innen, die am Sonntag, 31. März, über die Stuttgarter Königstraße flanierten, neugierig innehalten. Zum "Transgender Day of visibilty" (TDoV) hatten die queere Menschenrechtsorganisation 100 % MENSCH und der Arbeitskreis Baden-Württemberg der Deutschen Gesellschaft Transidentität und Intersexualität (dgti) eingeladen. Das Freie Radio für Stuttgart sendete live vom Schlossplatz.

» Saarbrücker Zeitung über Homo-Mahnmal: Verband will offenen Ideenwettbewerb

Der Vorstand des Landesverbandes Saarland der Lesben und Schwulen in der Union (LSU Saar) begrüßt das Vorhaben der Stadt, ein Mahnmal für die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgten Schwulen und Lesben zu errichten.

» Rhein Neckar Zeitung: Leopold bringt seine Homosexualität auf die Bühne

25-Jähriger ist an der Mannheimer Popakademie - Er stellt seine sexuelle Orientierung offensiv dar

» Sumikai: Hokkaido wählt erstes Transgender-Mitglied in die Präfekturversammlung

Am 7. April waren in Japan die Kommunalwahlen, die für die eine oder andere Überraschung sorgten. Neben einer ungewöhnlichen Stichwahl gab es eine Hokkaido wählte als erste Präfektur überhaupt in Japan ein Mitglied in die Präfekturversammlung, das Transgender ist.

» Belltower.News: Was ist das?: Homo- und Trans*feindlichkeit

Wen wir lieben und welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen, ist unsere persönliche Sache – wird aber trotzdem durch gesellschaftliche Vorstellungen und Regelungen beeinflusst. Wer bestimmte Rollenvorstellungen nicht erfüllt, gleichgeschlechtlich lebt oder sich einem anderen Geschlecht als dem bisherigen zuordnet, wird häufig ausgegrenzt und gemobbt, im schlimmsten Fall sogar beleidigt und körperlich angegriffen.

» Tages-Anzeiger: Das Einvernehmlichkeitskondom

Eine Kondomverpackung, die sich nur mit vier Händen öffnen lässt. Und andere Waren, die ihren Sinn verschieben.

» Deutschlandfunk Nova über Jean Wyllys: "Meine Freunde in Brasilien sind in Gefahr!"

Jean Wyllys ist von seinem Urlaub in Deutschland nicht wieder zurück nach Brasilien geflogen. In seiner Heimat erhält der schwule Politiker Morddrohungen.

» bz Basel: Gegen Kaviarlinke und Herkunftsscham – der Starsoziologe Didier Eribon in Basel

Am Freitag tritt der französische Starsoziologe Didier Eribon in Basel auf. Weshalb sich der Besuch beim Gespräch in der Kaserne lohnen dürfte, zeigt ein Blick in seine Bücher, die eng mit seiner Biografie verknüpft sind.

» Rhein Neckar Zeitung: Das sagt der Popakademie-Chef über Musik und Homosexualität

Udo Dahmen im RNZ-Interview - "Entertainment muss auffallen"

» Zeit Online: Die neosexuelle Revolution

Ein Richter spricht vom Menschenrecht auf Sex mit der Ehefrau, während viele Amerikaner ganz auf Sex mit einem anderen Menschen verzichten. Was sind das für Nachrichten?

» BR24: Warum Drag mehr ist als Verkleiden

Drag-Queens und Drag-Kings in Fernsehserien wie RuPauls Drag-Race und Pose, Drag-Performances an den Münchner Kammerspielen: Die Drag-Kultur erlebt derzeit einen Hype. Aber wo liegen ihre Wurzeln? Und wie politisch ist das Spiel mit dem Gender?

09. April 2019

» jetzt: Queer Eye-Fans spenden 95.000 Dollar, damit Jess weiter studieren kann

Ihre Eltern hatten sie nach ihrem Coming-out nicht mehr unterstützt.

» Oberhessische Presse macht Straßenumfrage: Viele sind offen gegenüber Homosexualität

Was für eine Meinung über Homosexualität haben die Passanten auf dem Seltersweg in Gießen? Diese Frage haben sich zwei Achtklässler gestellt und dazu eine Straßenumfrage gemacht.

» Blick über Kinderbuch: So farbenfroh ist gleichgeschlechtliche Liebe

Das erste Werk der jungen Illustratorin Laura D'Arcangelo thematisiert die Selbstverständlichkeit einer gleichgeschlechtlichen Liebe ? ganz ohne Worte. Fürs SonntagsBlick Magazin hat sie ein illustriertes Interview gegeben.

» FR interviewt Kim Anja Schicklang: "Das Geschlecht eines Menschen ist der Mensch selbst"

Die Aktion Transsexualität und Menschenrecht wurde gegründet, weil transsexuelle Menschen medizinisch und gesellschaftlich fehlbehandelt werden. Und das betrifft die Menschenrechte von Transsexuellen. Ein Interview mit Kim Anja Schicklang zum Thema Intersexualität und Sprache.

» SWR2: Transgender-Japaner klagt gegen Zwangssterilisierung

Eine Frau in Japan fühlt sich als Mann, er nimmt Hormone, Operationen lehnt er aber ab. Um als Transgender in Japan anerkannt zu werden, müsste er sich sterilisieren lassen. Dagegen wehrt er sich vor Gericht.

» NZZ: Es braucht kein neues Verbot – Stoppt Schwulenhasser mit Zivilcourage und Klartext!

Bald stimmt die Schweiz darüber ab, ob Hetze gegen Homosexuelle bestraft werden soll. Auch wenn die Gegner des Gesetzes Fundamentalisten sind: Wer jeden zum Straftäter stempelt, der mit verächtlichem Gerede in die Quere schiesst, relativiert die Schuld der echten Rassisten.

08. April 2019

» Frankfurter Neue Presse: Die 29-jährige Roxanne ist bisexuell – hier erzählt sie von ihrem Weg zur Selbstakzeptanz

Fünf bis zehn Prozent der Weltbevölkerung sind homosexuell. Bei der Sexualität gibt es kein richtig oder falsch, und trotzdem müssen sich viele Menschen tagtäglich dafür rechtfertigen und werden beschimpft. Oft sind sie von der Gesellschaft so verunsichert, dass sie ihre Sexualität jahrelang verbergen und unter großem Druck stehen. Die bisexuelle Roxanne L. hat uns von ihren Erfahrungen erzählt.