11. April 2019

» 20 Minuten: Geschlechts-OPs bei Minderjährigen nehmen zu

In über einem Dutzend Fällen entschieden sich 2017 Minderjährige dazu, Geschlechts-OPs vorzunehmen, weil sie nicht mehr Mädchen oder Buben sein wollen.

» TAG24: Es wird ernst! Schafft es GNTM-Tatjana als erster Transgender in die Top 10?

Ein Schritt ist es noch, dann ist für die Kandidatinnen von Germanys Next Topmodel der Einzug in die Top 10 geschafft. Packt es auch Transgender Tatjana?

» SR.de: Saarland für Verbot von Konversionstherapie

Gemeinsam mit den Bundesländern Hessen, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein wird das Saarland morgen im Bundesrat für ein Verbot der sogenannten Konversionstherapie stimmen. Sie zielte bislang darauf ab, Homosexuelle zur Heterosexualität zu bringen.

» ORF über Rugby-Star: Homophobes Posting – Australien entlässt Teamspieler

Der australische Rugby-Verband entlässt fünf Monate vor der Weltmeisterschaft in Japan mit Israel Folau einen seiner Topstars aufgrund von homophoben Aussagen in Sozialen Netzwerken.

» Berliner Woche: Leonardo-da-Vinci-Gymnasium gegen Diskiminierung

Das Leonardo-da-Vinci-Gymnasium am Haewererweg 35 darf sich nun Schule der Vielfalt nennen. Am 9. April wurde am Eingang ein Schild enthüllt. Die Aufschrift: Come in – Wir sind offen: lesbisch, schwul, bi, hetero, trans*, inter*, cis, queer.

» Landeszeitung: Queer ist kein Label, sondern eine Lebensform

Josep Caballero Garcia bringt seine Collage Melancholia nach Lüneburg

» taz über Roman "Herida Duro": Nicht Frau und nicht Mann

Die Virgjineshë in Albanien sind als Frauen geboren, leben aber als Männer. Michael Roes schreibt über ihr Leben zwischen den Geschlechterrollen.

» rbb24: "Kim hat einen Penis" eröffnet Achtung Berlin

Eine Komödie über eine junge Frau, die sich aus einer Laune heraus einen Penis machen lässt – mit diesem Film beginnt am Mittwoch das Festival Achtung Berlin. Wie Regisseur Philipp Eichholtz auf die skurrile Idee kam, erzählte er Jakob Bauer.

» L'essentiel über LGBTI-Rechte: Xavier Bettel hält "historische Rede" in Mexiko

Bei seinem Staatsbesuch hat Luxemburgs Premier die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen thematisiert und viel Applaus geerntet.

» Tagesspiegel über Netflix-Serie "Ein besonders Leben": Bloß kein Mitleid

Mit großem Verve gegen die Vorurteile der Mehrheitsgesellschaft: Netflix entdeckt mit der Comedyserie Ein besonderes Leben das Thema Inklusion.

» Süddeutsche.de über die Macht des Kunden: Clooney und der Sultan

Die Macht des Kunden: Wo man sein Geld hinträgt fürs Übernachten und Essengehen, ob man eine große Hotelkette wählt oder bei einer Familie wohnt, einen sozial eingestellten Reiseveranstalter wählt oder nicht – das macht den Unterschied.

» evangelisch.de über schwule Spiritualität: Kurz vor Ostern

Gedanken zu schwuler Spiritualität inmitten politisierter Zeiten – inspiriert durch einen Text von Hans Peter Hauschild.

» taz über queeren Rapper aus dem Iran: "Rumi war meine Inspiration"

Der Rapper Säye Skye war einer der ersten, der im Iran öffentlich über Queerness sprach. 2010, nach der grünen Bewegung, musste er fliehen.

» BuzzFeed: Das Transsexuellengesetz ist so schlecht, dass trans Personen jetzt ein Gesetz nutzen, was gar nicht für sie gedacht war

Es ist eine total absurde Situation entstanden, eine rechtliche Grauzone, sagt die Politikerin Tessa Ganserer.

10. April 2019

» Tagesspiegel über LSBTIQ-Jugendliche: Diskriminierung in der Schule – Lehrkräfte brauchen mehr Fortbildungen

In den meisten Berliner Schulen gibt es LSBTIQ-Ansprechpersonen. Doch haben sie auch gelernt, auf Diskriminierungen zu reagieren?

» Beobachter News: Transfahnen am Stuttgarter Schlossplatz

Laute Musik ließ Spaziergänger*innen, die am Sonntag, 31. März, über die Stuttgarter Königstraße flanierten, neugierig innehalten. Zum "Transgender Day of visibilty" (TDoV) hatten die queere Menschenrechtsorganisation 100 % MENSCH und der Arbeitskreis Baden-Württemberg der Deutschen Gesellschaft Transidentität und Intersexualität (dgti) eingeladen. Das Freie Radio für Stuttgart sendete live vom Schlossplatz.

» oe24: Analsex-Workshop an Uni Wien erregt freiheitliche Studenten

Ein kostenloser von der ÖH geförderter Kurs sorgt beim RFS für Kopfschütteln.

» Saarbrücker Zeitung über Homo-Mahnmal: Verband will offenen Ideenwettbewerb

Der Vorstand des Landesverbandes Saarland der Lesben und Schwulen in der Union (LSU Saar) begrüßt das Vorhaben der Stadt, ein Mahnmal für die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgten Schwulen und Lesben zu errichten.

» Rhein Neckar Zeitung: Leopold bringt seine Homosexualität auf die Bühne

25-Jähriger ist an der Mannheimer Popakademie - Er stellt seine sexuelle Orientierung offensiv dar

» Sumikai: Hokkaido wählt erstes Transgender-Mitglied in die Präfekturversammlung

Am 7. April waren in Japan die Kommunalwahlen, die für die eine oder andere Überraschung sorgten. Neben einer ungewöhnlichen Stichwahl gab es eine Hokkaido wählte als erste Präfektur überhaupt in Japan ein Mitglied in die Präfekturversammlung, das Transgender ist.