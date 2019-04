Ausgewählter Artikel:

» (12.04.2019) ZDF: Schwul und seit 22 Jahren bei der Polizei

Wolfgang Appenzeller ist Polizist und schwul. In sozialen Medien kämpft er für Gleichbehandlung und Akzeptanz. Um den Umgang mit Homosexuellen ging es heute auch im Bundesrat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. April 2019

» ZDF: Schwul und seit 22 Jahren bei der Polizei

Wolfgang Appenzeller ist Polizist und schwul. In sozialen Medien kämpft er für Gleichbehandlung und Akzeptanz. Um den Umgang mit Homosexuellen ging es heute auch im Bundesrat.

» Express: "Transsexuelle wollen sich von der Gesellschaft nichts diktieren lassen"

Sexualtherapeut Guido Schneider aus Köln klärt zum Thema Transidentität auf.

» Sumikai: Erste Frauenuniversität in Kyushu nimmt Transfrauen auf

Die Chikushi Jogakuen University in Fukuoka will als erste Frauenuniversität in Kyushu Transfrauen fürs Studium zulassen.

» Das Wochenblatt aus Paraguay: LGBTI-Organisation verurteilt Welle der Intoleranz

Aireana, eine Organisation die gegen eine Diskriminierung und Gewalt gegen Lesben und anderen Personen aus dem Kreis der LGBTI-Bewegung kämpft, verurteilt eine Welle der Intoleranz, die von der Regierung unter Mario Abdo Benítez legitimiert wird.

» Süddeutsche.de: Pornos im Priesterseminar

Benedikt XVI. sieht in den 68ern den Grund für Missbrauchsfälle.

» Noizz: Jens Spahn ist für mich der Psycho-Opportunist der CDU

Der Gesundheitsminister gibt sich kritisch nur leider in den falschen Punkten.

11. April 2019

» Thüringer Allgemeine: Ein Coming-out am Eisenacher Landestheater über das Verschweigen und den Mut zu sich selbst zu stehen

Die Pläne für Saison 2019/20 wurden andernorts bekannt.

» 20 Minuten: Geschlechts-OPs bei Minderjährigen nehmen zu

In über einem Dutzend Fällen entschieden sich 2017 Minderjährige dazu, Geschlechts-OPs vorzunehmen, weil sie nicht mehr Mädchen oder Buben sein wollen.

» TAG24: Es wird ernst! Schafft es GNTM-Tatjana als erster Transgender in die Top 10?

Ein Schritt ist es noch, dann ist für die Kandidatinnen von Germanys Next Topmodel der Einzug in die Top 10 geschafft. Packt es auch Transgender Tatjana?

» SR.de: Saarland für Verbot von Konversionstherapie

Gemeinsam mit den Bundesländern Hessen, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein wird das Saarland morgen im Bundesrat für ein Verbot der sogenannten Konversionstherapie stimmen. Sie zielte bislang darauf ab, Homosexuelle zur Heterosexualität zu bringen.

» Berliner Woche: Leonardo-da-Vinci-Gymnasium gegen Diskiminierung

Das Leonardo-da-Vinci-Gymnasium am Haewererweg 35 darf sich nun Schule der Vielfalt nennen. Am 9. April wurde am Eingang ein Schild enthüllt. Die Aufschrift: Come in – Wir sind offen: lesbisch, schwul, bi, hetero, trans*, inter*, cis, queer.

» Landeszeitung: Queer ist kein Label, sondern eine Lebensform

Josep Caballero Garcia bringt seine Collage Melancholia nach Lüneburg

» taz über Roman "Herida Duro": Nicht Frau und nicht Mann

Die Virgjineshë in Albanien sind als Frauen geboren, leben aber als Männer. Michael Roes schreibt über ihr Leben zwischen den Geschlechterrollen.

» rbb24: "Kim hat einen Penis" eröffnet Achtung Berlin

Eine Komödie über eine junge Frau, die sich aus einer Laune heraus einen Penis machen lässt – mit diesem Film beginnt am Mittwoch das Festival Achtung Berlin. Wie Regisseur Philipp Eichholtz auf die skurrile Idee kam, erzählte er Jakob Bauer.

» L'essentiel über LGBTI-Rechte: Xavier Bettel hält "historische Rede" in Mexiko

Bei seinem Staatsbesuch hat Luxemburgs Premier die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen thematisiert und viel Applaus geerntet.

» Tagesspiegel über Netflix-Serie "Ein besonders Leben": Bloß kein Mitleid

Mit großem Verve gegen die Vorurteile der Mehrheitsgesellschaft: Netflix entdeckt mit der Comedyserie Ein besonderes Leben das Thema Inklusion.

» Süddeutsche.de über die Macht des Kunden: Clooney und der Sultan

Die Macht des Kunden: Wo man sein Geld hinträgt fürs Übernachten und Essengehen, ob man eine große Hotelkette wählt oder bei einer Familie wohnt, einen sozial eingestellten Reiseveranstalter wählt oder nicht – das macht den Unterschied.

» evangelisch.de über schwule Spiritualität: Kurz vor Ostern

Gedanken zu schwuler Spiritualität inmitten politisierter Zeiten – inspiriert durch einen Text von Hans Peter Hauschild.

» taz über queeren Rapper aus dem Iran: "Rumi war meine Inspiration"

Der Rapper Säye Skye war einer der ersten, der im Iran öffentlich über Queerness sprach. 2010, nach der grünen Bewegung, musste er fliehen.

» BuzzFeed: Das Transsexuellengesetz ist so schlecht, dass trans Personen jetzt ein Gesetz nutzen, was gar nicht für sie gedacht war

Es ist eine total absurde Situation entstanden, eine rechtliche Grauzone, sagt die Politikerin Tessa Ganserer.