Ausgewählter Artikel:

» (14.04.2019) vol.at über trans Frau: Im Auftrag diskriminiert?

Vivienne brauchte Jahre, um genug Mut für das Outing als transsexuell zu sammeln. Jetzt hat sie es geschafft und wird vom Land vor neue Probleme gestellt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. April 2019

» Hamburger Morgenpost über neues Musical "Wir" im Schmidtchen: Familienplanung unterm Regenbogen

Ob sich ein Besuch der neuen Musical-Comedy "Wir" im Hamburger Schmidtchen lohnt? Hier verraten wir es.

» vol.at über trans Frau: Im Auftrag diskriminiert?

Vivienne brauchte Jahre, um genug Mut für das Outing als transsexuell zu sammeln. Jetzt hat sie es geschafft und wird vom Land vor neue Probleme gestellt.

» Hamburger Abendblatt: Wer ist Vater, wer Mutter bei gleichgeschlechtlichen Paaren? (Testzugang erforderlich)

Gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern kämpfen seit Jahren darum, dass beide Partner Eltern sein können. Es steht ein neues Gesetz an.

» Deutschlandfunk: Wie der Ekel das politische Denken bestimmt

Politische Einstellungen würden häufig durch Gefühle bestimmt, sagte der Philosoph Philipp Hübl im Deutschlandfunk. Wer eine starke Neigung zu Angst und vor allem Ekel habe, der tendiere eher zu Fremdenfeindlichkeit. Ein progressives Weltbild hänge vor allem von Erziehung ab.

» Ruhr Nachrichten: Vier Hochzeiten und eine Traumreise – Jörg Schlösser und seine Rede im Trash-TV

Jörg Schlösser hatte jetzt mal wieder einen kleinen TV-Auftritt. In der Vox-Serie "Vier Hochzeiten und eine Traumreise" ging es allerdings nicht um seine eigene Hochzeit.

» Jungle World: "Es gibt nicht zwei Geschlechter, sondern ein Spektrum"

Jayrôme C. Robinet war früher eine weiße Frau und ist heute ein Mann mit Migrationshintergrund.

» St. Wendeler Land Nachrichten: "Endlich Ich" – Ein Interview mit Transgender Matthias M.

Wir haben mit dem 29-jährigen Student Matthias M. aus dem Landkreis St. Wendel über seine Transsexualität gesprochen.

» 20 Minuten: CVP öffnet sich für die Homo-Ehe

Schwule und lesbische Paare sollen nicht länger diskriminiert werden. Dafür ist eine Mehrheit der Bundeshausfraktion.

13. April 2019

» Welt über Generation 50 Plus: Schlüsselkind, schwul – Diese Wörter sind genauso alt wie Sie

Die Sechziger waren ein Jahrzehnt rasanter Modernisierung. Das bescherte der deutschen Sprache viele neue Wörter von Einkaufszentrum bis Bausoldaten. Der Autor Hans Hütt hat das jetzt mal ausdiskutiert.

» MDR interviewt Georg Preuße: "Mary war für viele eine Galionsfigur"

Geschminkte Männer in Frauenkleidern das hatte den Ruch von Halbwelt. Georg Preuße erzählt uns, wie er als "Mary" die Travestie aus der Subkultur holte und damit zum TV-Star wurde.

» Noizz: Ich habe mich mit einer 32-jährigen, schwulen, nicht-geouteten Jungfrau getroffen

... und dabei mein eigenes Coming-out reflektiert.

» neues deutschland über Antigenderismus der AfD: Die "Manndatsträger"

Was tut die Bundesregierung gegen Männerdiskriminierung? Die Angriffe der AfD auf die Geschlechterforschung erreichen mit derlei Anfragen eine neue Ebene des Antifeminismus. Ziel ist auch die finanzielle Austrocknung der Geschlechterforschung.

» Lausitzer Rundschau zum Verbot von Homo-"Heilung": Auf dem Prüfstand

Homosexualität ist keine Krankheit, folglich bedarf es auch keiner Heilbehandlung. Wenn Gesundheitsminister Jens Spahn nun die Konversionstherapie, die aus Homosexuellen Heterosexuelle machen will, unter die Lupe nimmt, ist das zu begrüßen.

12. April 2019

» neues deutschland über LGBT in Boulevardmedien: Ganz normal und stets gefährdet (Paywall)

Abwertung, Sichtbarkeit, Entpolitisierung – Die Darstellung queerer Identitäten aus 40 Jahren "Hürriyet"- und "Bild"-lektüre zeigt vor allem eins: es gibt keine Erfolgsgeschichte jenseits von Unterdrückung.

» Bravo interviewt lesbische Sängerin Hanna Batka: "Ich bin gut so, wie ich bin!"

Singer-Songwriter Hanna Batka (20) aus Berlin startet gerade richtig durch: immer mehr Fans auf Instagram (@hanna_btk), einen Plattenvertrag in der Tasche – und ihr Werbesong für die Deutsche Bahn ist schon jetzt überall zu hören! Hanna engagiert sich für GiRLS support GiRLS, weil sie anderen Mädchen über ihren Umgang mit Neid, Missgunst und fiesen Sprüchen bezüglich ihrer Homosexualität erzählen will.

» SWR interviewt Klaus Jetz vom LSVD: Verbot von Konversionstherapien ist überfällig

Der Bundesrat verhandelt einen Gesetzentwurf von vier Bundesländern zu einem Verbot sogenannter Konversions- oder Reorientierungstherapien: Methoden, mit denen versucht werden soll, die sexuelle Identität von Menschen zu beeinflussen, ihnen insbesondere die Homosexualität "abzutrainieren". Entsprechende Versuche gebe es auch in Deutschland, erklärt Klaus Jetz, Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbandes, insbesondere an Hochschulen, wo "fundamentalistisch ideologisierte Menschen" versuchten, ihrer Homosexuellen-Feindlichkeit ein Ventil zu verschaffen.

» Focus Online: Schwule Bürgermeister? In den USA interessiert die Wähler längst anderes

Es war wie das peinliche Gespräch beim ersten Date. Pete Buttigieg, der Bürgermeister von South Bend in Indiana, erinnert sich daran, wie er mit Chasten Glezman darüber sprach, wie er ein höheres politisches Amt anstreben könne. Was würde sein derzeitiger Lebensgefährte jetzt sein Ehemann zu den prüfenden Blicken der Öffentlichkeit sagen? Und wie könnten die Wähler auf ein gleichgeschlechtliches Paar im Wahlkampf reagieren?

» Schweizer Illustrierte: Wenn ich eine Frau wäre...

In manchen Momenten wünscht sich SI-online-Blogger Onur Ogul einen Frauenkörper. Doch wenn er erzählt, was er dann am Wochenende alles machen würde, können seine Freundinnen nur den Kopf schütteln: Total absurd!

» SZ Magazin interviewt LGBTI-Ikone Melissa Etheridge: "Mit radikaler Liebe müssen wir die Welt heilen"

Die Rocksängerin und LGBT-Ikone Melissa Etheridge im Interview über ihr Comingout, ihre Lieblingsgitarre, den Streit zwischen US-Konservativen und Progressiven und ihre überraschende Prognose, wie dieser Kulturkampf ausgehen wird.

» Tagesspiegel: Wenn Shooter-Games queer werden

Lange richteten sich Videospiele vor allem an weiße, heterosexuelle Männer. Doch der gesellschaftliche Wandel kommt in der Games-Branche an: Sie wird queer.