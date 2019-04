Ausgewählter Artikel:

17. April 2019

» watson: Wir haben mit einem schwulen CVPler gesprochen – das sagt er zum Heiratsstrafen-Dilemma

Der Sieg vor dem Bundesgericht bringt die CVP in die Bredouille: Mit der Neuauflage der Abstimmung über ihre Heiratsstrafe-Initiative kocht die Diskussion über die Ehedefinition im Initiativtext wieder hoch, der den Weg zur "Ehe für alle" verbaut. Der oberste LGBTI-Vertreter der CVP hofft auf ein glimpfliches Ende.

» Westfalen-Blatt über Balian Buschbaum: Glücklich wie ein Olympiasieger

Yvonne Buschbaum existiert heute nur noch in alten Zeitungen und Geschichtsbüchern. Im Internet, das normalerweise nichts vergisst, ist kaum noch etwas über sie zu finden. Dabei sammelte Yvonne Buschbaum im Stabhochsprung Titel und Medaillen, war Sechste bei den Olympischen Spielen in Sydney. Seit 2008 heißt Yvonne aber Balian, ist jetzt ein Mann und ist endlich glücklich.

» bento: Walk! Vogue! Pose! Was auf einem Abend der deutschen Ballroom-Szene passiert

Es ist es heiß. Samantha, 21, steht der Schweiß schon auf der Stirn. In rosa Body und Netzstrumpfhose sitzt sie neben dem DJ-Pult und föhnt sich

» nau.ch: SRF Club Moderatorin Barbara Lüthi verärgert Homosexuelle

Gestern wurde im SRF Club die Anti-Rassismus-Strafnorm diskutiert. Allerdings, finden die Dachverbände der Schwulen und Lesben, nicht fundiert genug.

» evangelisch.de über queere Gemeinde: "Light of the World" ist für viele ein Schutzraum

Ende März hat mich Julie Esse (Pseudonym) in Deutschland besucht. Sie ist lesbische Aktivistin und Mitglied in der ökumenischen queeren Regenbogengemeinde Light of the World in Moskau.

» taz interviewt Eddie Izzard: "Ich toure gerade als Mädchen"

Der britische Komiker Eddie Izzard improvisiert auf Englisch, Französisch und nun auch auf Deutsch. Ein Gespräch über Sprache und das Leben.

» Tages-Anzeiger: Transfeinde sind überall – oder ist es doch Paranoia?

Transpersonen sind wütend wegen der Berichterstattung über Chelsea Manning.

» Kurier interviewt Europride-Organisatorin: "Schwule und Lesben sind nicht nur schrill und nackt"

Zur EuroPride2019 werden eine Million Teilnehmer in Wien erwartet. Chef-Organisatorin Katharina Kacerovsky im Interview.

» Süddeutsche.de über Rainbow Refugees Stories: "Ich finde, er kann auf seine Geschichte stolz sein"

Francesco Giordano fotografiert Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung aus ihren Heimatländern flüchten mussten – er will, dass sie sich ihre Würde zurückerobern

16. April 2019

» Tagesspiegel: Ehe für alle baut Vorurteile ab

Eine US-Studie über Einstellungen zu Homosexuelle zeigt: Die Einführung der Ehe für alle baut Vorurteile ab. Allerdings nicht überall.

» WAZ: Transgender Jill Deimel gibt in seinem Buch Liebestipps

Mentalcoach Jill Deimelgibt in seinem ersten Buch Beziehungstipps. Als Transsexueller hat der Hattinger dabei ganz besondere Einblicke.

» Focus Online befragt Riccardo Simonetti: "AKK sollte Zeit mit LGBTQ-Familien verbringen!"

In Deutschland gibt es keine Homophobie? Von wegen! Modeblogger Riccardo Simonetti glaubt, dass der Kampf gegen Hass und Ausgrenzung noch lange nicht gewonnen ist. Im FOCUS Future Podcast fragt sich der 26-Jährige, warum Menschen gern in Schubladen denken und kritisiert eine führende CDU-Politikerin für ihre Engstirnigkeit hinsichtlich der Ehe für Alle.

» RTL: Tritte und Schläge gegen Transgender-Frau

In Dallas, Texas, haben mehrere Menschen auf eine Transgender-Frau eingeschlagen. Die unfassbare Tat und die Reaktionen darauf sehen sie bei uns im Video.

» Siegessäule interviewt Peter Rehberg: "Schwule glauben, sich verteidigen zu müssen, sobald es um Pädosexualität geht"

Das Schwule Museum hat Archivbestände mit pädosexuellem Material an die Polizei übergeben. Wir sprachen mit Peter Rehberg, Archiv- und Sammlungsleiter des Museums, über Pädosexualität im Kontext schwuler Geschichte

15. April 2019

» Allgemeine Zeitung: Viktor Fischers Fight gegen Homophobie

Der frühere Mainz 05-Fußballprofi Viktor Fischer ist 24 Jahre jung, blond und muskulös – ein Sonnyboy. In dänischen Stadien muss er sich immer wieder homophobe Schmähgesänge anhören. Jetzt reagiert der Stürmer. S.a.: Homophobe Sprechchöre gegen früheren Mainzer Fußballspieler (09.04.2019)

» watson: "Liebe Emma, ich, schwul, habe Sex mit meinem Hetero-Freund"

"Ich bin homosexuell und mein bester Freund ist hetero. Sagt er zumindest. Jedoch führen wir fast eine Beziehung..."

» Zeit Online über Coming-out: Immer noch die "Scheißschwuchtel"

Homosexualität ist präsenter und normaler geworden: Eigentlich müsste das Coming-out für Jugendliche heute einfacher sein als früher. Aber für viele ist es das nicht.

» Echo Online: Die Regenbogenflaggen gehisst

Die kommunalen LSBTIQ*-Beauftragten treffen sich in Mannheim.

» ze.tt: Mehr als Mann und Frau – Diese Fotos porträtieren genderqueere Menschen

Für das Projekt Genderqueer fotografiert Chloe Aftel Menschen, die sich als nicht-binär identifizieren. Im Interview erklärt sie, wie die Arbeit an der Fotoserie ihre eigene Sichtweise verändert hat.

» der Freitag: Bitte nochmal neu, Frau Rowling

Die Harry-Potter-Schöpferin dichtet ihren Charakteren nachträglich Diversität an. Unsere Kolumnistin hat da andere Ideen