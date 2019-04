Ausgewählter Artikel:

» (19.04.2019) Welt: Leonardo war ein Feminist

Der italienische Maler Leonardo da Vinci gilt als Techniknarr und viriler Mustermann. 500 Jahre nach seinem Tod lernen wir ihn als feinsinnigen Schwulen kennen, der in klugen Frauen Gleichgesinnte fand.

19. April 2019

» jetzt: "Wer eine Aufgabe nicht gut erledigt hat, war eine Schwuchtel"

Sam Gregson hat ein Buch über seine Erfahrungen in der Welt der Start-ups geschrieben.

» Tagesspiegel über getötete Lyra McKee: "Aufgehender Stern des investigativen Journalismus"

Die 29-Jährige war eine ausgewiesene Kennerin des Nordirland-Konflikts. Jetzt wurde sie bei Krawallen erschossen. Politiker und Kollegen sind entsetzt.

» magazin.hiv über Schwestern der Perpetuellen Indulgenz: Habit, Schminke und universelle Freude

Vor 40 Jahren, am Karsamstag 1979, zogen drei Männer in Nonnentracht durch die schwule Szene in San Francisco. Ihre Aktion gilt als die Geburtsstunde der Sisters of Perpetual Indulgence.

18. April 2019

» 20 Minuten: Homosexuelle bekämpfen ausgeweitete Strafnorm

Hass gegen Homosexuelle soll unter Strafe gestellt werden. Nun wehren sich auch Schwule dagegen

» Blick: SRF-Frau Barbara Lüthi wehrt sich gegen Schwulen-Kritik

Sie sah sich nach ihrer gestrigen Sendung mit Kritik der Schwulen-Organisation Pink Cross konfrontiert. Jetzt äussert sich «Club»-Moderatorin Barbara Lüthi zu den Vorwürfen.

» Tagesspiegel über homophobes European Muslim Forum: Ein Mann auf fragwürdiger Mission in Berlin

Wurde der Imam aus Christchurch in Berlin benutzt, um einem islamistischen Verein die Türen zu öffnen? Sicherheitskreise vermuten eine Nähe zur Muslimbruderschaft.

» VICE: Der schwule Christopher W. soll von Rechtsextremen zu Tode gefoltert worden sein

Aber kaum jemand in Sachsen spricht darüber. Wir haben recherchiert, warum die Behörden die rechte Gesinnung der mutmaßlichen Täter lange nicht ernst genommen haben.

» Winterthurer Zeitung: Lesbisches Paar fühlte sich in Tanzkurs diskriminiert

In Vorfreude auf seine bevorstehende Hochzeit besuchte ein lesbisches Paar eine Tanzschule in Winterthur. Dort wurde jedoch kein Verständnis für die Homosexuellen gezeigt. Die Situation eskalierte in einem Streit.

» Kirche+Leben: Caritas Hamburg startet Beratung für Regenbogenfamilien

Die bundesweit erste Caritas-Beratungsstelle für sogenannte Regenbogenfamilien nimmt am Donnerstag in Hamburg ihre Arbeit auf. Inhalte seien etwa Erziehungsfragen, Coming-Out und Transsexualität.

» hallo-muenchen.de über Glockenbach: Quo vadis Szeneviertel?

Gay-Kneipen schließen im Glockenbach oder verwandeln sich zu klassischen Trendbars. Ob das gut oder schlecht für die Münchner Homosexuellen-Szene ist, daran scheiden sich die Geister.

» ze.tt: Wie einem 23-Jährigen seine Homosexualität ausgetrieben werden sollte

Viele Homosexuelle, die sich einer sogenannten Konversionstherapie unterziehen, leiden unter immensen psychischen Folgen. Auch Wladimir*, 23, ist betroffen. Er erzählt, wie unmenschlich er behandelt wurde. Ein Interview

» MDR Sputnik: Fetisch, Fashion und ein Coming Out unter Christen

Kai spricht mit Fotograf Niklas Van Schwarzdorn darüber, wie es ist, andere beim Sex zu fotografieren. Er tauscht Coming-Out-Geschichten mit YouTuberin Annikazion aus und es geht um Rupauls Show Drag Race.

» NDR: Die Regenbogen-Polizisten vom LSBTIQ

Werden Lesben, Schwule oder andere queer lebende Menschen beleidigt, bedroht oder angegriffen, trauen sich die wenigsten, die Taten anzuzeigen. Zwei Beamte bei der Landespolizei wollen das ändern.

» NZZ über Gender, Sex und Politik: Je mehr Liebe, desto mehr Revolution

Wie lange wird Sexualität nun schon befreit? Wer Dagmar Herzogs Essays liest, kommt ins Grübeln.

17. April 2019

» bento über Buchhändler Linus, 33: Wie er sich für queere Menschen einsetzt und welches Buch er 20-Mal gelesen hat

Wenn Linus arbeitet, dann schiebt er Thilo Sarrazins Bücher beiseite. Stattdessen präsentiert er "Zwei Mamas für Oskar" prominent auf dem Verkaufstisch

» taz zu "Queergida": Männer, Frauen, Masken, Sperma

Wer ist richtig schwul? Und wie lebt es sich damit, immer unter dem Aspekt der Befüllbarkeit mit Sperma begehrt zu werden?

» HNA interviewt Queer Football Fanclubs: Homosexualität im Fußball – Darum äußert sich kaum ein Spieler über seine Orientierung

Homosexualität gibt es überall- auch im Fußball. Wir haben mit Sven Kistner vom Sprecherrat des Queer Football Fanclubs (QFF) gesprochen.

» watson: Wir haben mit einem schwulen CVPler gesprochen – das sagt er zum Heiratsstrafen-Dilemma

Der Sieg vor dem Bundesgericht bringt die CVP in die Bredouille: Mit der Neuauflage der Abstimmung über ihre Heiratsstrafe-Initiative kocht die Diskussion über die Ehedefinition im Initiativtext wieder hoch, der den Weg zur "Ehe für alle" verbaut. Der oberste LGBTI-Vertreter der CVP hofft auf ein glimpfliches Ende.

» Westfalen-Blatt über Balian Buschbaum: Glücklich wie ein Olympiasieger

Yvonne Buschbaum existiert heute nur noch in alten Zeitungen und Geschichtsbüchern. Im Internet, das normalerweise nichts vergisst, ist kaum noch etwas über sie zu finden. Dabei sammelte Yvonne Buschbaum im Stabhochsprung Titel und Medaillen, war Sechste bei den Olympischen Spielen in Sydney. Seit 2008 heißt Yvonne aber Balian, ist jetzt ein Mann und ist endlich glücklich.