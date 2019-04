Ausgewählter Artikel:

» (21.04.2019) Tsüri: "Homos sind perverse Schweine und gehören kastriert"

Heute ist eine solche Aussage, wie sie mir ein fremder Mann einmal um die Ohren geschmettert hat, in der Schweiz nicht strafbar und soll gemäss über 70000 Schweizer Bürger*innen auch zukünftig nicht strafrechtlich verfolgt werden. Letzten Mittwoch wurde im SRF Club über die kommende Abstimmung zur Ausweitung der Rassismus-Strafnorm diskutiert. Mit dabei waren unter anderen "Weltwoche"-Redaktor Rico Brandle und der Philosoph Philipp Tingler.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. April 2019

» taz über Queerness in der Politik: Lasst uns Banden bilden!

Die Sehnsucht nach dem Ende traditioneller Genderrollen ist groß. Damit lässt sich Politik machen: Eine starke linke Bewegung braucht mehr Queerness.

» Badische Neueste Nachrichten: Als Liebe unter Männern strafbar war

Über den Umgang der Justiz mit Homosexualität in Baden und im Elsss hat Frédéric Stroh geforscht. Für seine Arbeit erhielt er den Johann-Daniel-Schöpflin-Preis.

» VICE: Fünf Homosexuelle erzählen, wie Heterosexuelle sie behandeln

"Ich habe keine Lust, ständig zu erklären, dass lesbisch zu sein keine Sünde ist. Sollen sie mit ihrer Ignoranz leben. Ich wurde schon als 'Ausgeburt der Hölle' betitelt." ? Emily, 22

20. April 2019

» Tagesspiegel über Altkatholiken in Berlin-Schöneberg: "Wir segnen auch Homosexuelle"

Ein Besuch bei den Altkatholiken. Anders als bei der römisch-katholischen Kirche dürfen ihre Pfarrer heiraten und Frauen die Priesterweihe erhalten.

» Spiegel Online über lesbische Flüchtlinge aus Venezuela: Dina, 20, hätte gern studiert

Dina Marquez schob für den Sicherheitsdienst eines venezolanischen Supermarkts Nachtschichten. Als ihre Partnerin nicht mehr an Medikamente gegen ihren Krebs kam, flohen beide nach Kolumbien.

» schwäbische: Diese Frau kam als Gerhard auf die Welt

So richtig wohl fühlte sie sich in ihrer Haut als Mann nie. Was folgte, war ein langer und steiniger Weg – bis zu ihrem neuen, glücklichen Ich.

» neues deutschland über transsexuelle Sexarbeiter*innen: Auf der Straße keine Ruhe

Die Frobenstraße in Schöneberg ist bekannt für die Straßensexarbeit. Im März 2019 gibt es mindestens sieben Angriffe auf Sexarbeiter*innen, fast alle betrafen transsexuelle Personen. Die Polizei ist vor Ort, Ermittlungen bleiben aber bislang erfolglos.

» MDR: Wie Jenny für die Akzeptanz von transidenten Menschen kämpft

Jenny wurde als Junge geboren. Seit rund zehn Jahren ist sie aber eine Frau. Heute hilft sie transidenten Menschen, den schweren Weg zu gehen und hofft, dass Anfeindungen irgendwann der Vergangenheit angehören.

19. April 2019

» Frankfurter Rundschau: Petition gegen Ausgrenzung Homosexueller

Ein Therapeut wendet sich an die deutsche Bischofskonferenz.

» jetzt: "Wer eine Aufgabe nicht gut erledigt hat, war eine Schwuchtel"

Sam Gregson hat ein Buch über seine Erfahrungen in der Welt der Start-ups geschrieben.

» Tagesspiegel über getötete Lyra McKee: "Aufgehender Stern des investigativen Journalismus"

Die 29-Jährige war eine ausgewiesene Kennerin des Nordirland-Konflikts. Jetzt wurde sie bei Krawallen erschossen. Politiker und Kollegen sind entsetzt.

» Welt: Leonardo war ein Feminist

Der italienische Maler Leonardo da Vinci gilt als Techniknarr und viriler Mustermann. 500 Jahre nach seinem Tod lernen wir ihn als feinsinnigen Schwulen kennen, der in klugen Frauen Gleichgesinnte fand.

» magazin.hiv über Schwestern der Perpetuellen Indulgenz: Habit, Schminke und universelle Freude

Vor 40 Jahren, am Karsamstag 1979, zogen drei Männer in Nonnentracht durch die schwule Szene in San Francisco. Ihre Aktion gilt als die Geburtsstunde der Sisters of Perpetual Indulgence.

18. April 2019

» 20 Minuten: Homosexuelle bekämpfen ausgeweitete Strafnorm

Hass gegen Homosexuelle soll unter Strafe gestellt werden. Nun wehren sich auch Schwule dagegen

» Blick: SRF-Frau Barbara Lüthi wehrt sich gegen Schwulen-Kritik

Sie sah sich nach ihrer gestrigen Sendung mit Kritik der Schwulen-Organisation Pink Cross konfrontiert. Jetzt äussert sich «Club»-Moderatorin Barbara Lüthi zu den Vorwürfen.

» Tagesspiegel über homophobes European Muslim Forum: Ein Mann auf fragwürdiger Mission in Berlin

Wurde der Imam aus Christchurch in Berlin benutzt, um einem islamistischen Verein die Türen zu öffnen? Sicherheitskreise vermuten eine Nähe zur Muslimbruderschaft.

» VICE: Der schwule Christopher W. soll von Rechtsextremen zu Tode gefoltert worden sein

Aber kaum jemand in Sachsen spricht darüber. Wir haben recherchiert, warum die Behörden die rechte Gesinnung der mutmaßlichen Täter lange nicht ernst genommen haben.

» Winterthurer Zeitung: Lesbisches Paar fühlte sich in Tanzkurs diskriminiert

In Vorfreude auf seine bevorstehende Hochzeit besuchte ein lesbisches Paar eine Tanzschule in Winterthur. Dort wurde jedoch kein Verständnis für die Homosexuellen gezeigt. Die Situation eskalierte in einem Streit.

» Kirche+Leben: Caritas Hamburg startet Beratung für Regenbogenfamilien

Die bundesweit erste Caritas-Beratungsstelle für sogenannte Regenbogenfamilien nimmt am Donnerstag in Hamburg ihre Arbeit auf. Inhalte seien etwa Erziehungsfragen, Coming-Out und Transsexualität.