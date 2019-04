Ausgewählter Artikel:

» (24.04.2019) evangelisch.de über EKD und Verbot von Homo-"Heilung": Vom Bock zum Gärtner?

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) steht am Scheideweg. Sie sitzt am Tisch der Kommission, die das Verbot der sogenannten Konversionstherapie vorbereiten soll. Als Konversionstherapie werden alle Verfahren bezeichnet, die versuchen, homosexuelles in heterosexuelles oder asexuelles Verhalten umzuwandeln. Wird sich die EKD in der Kommission klar für ein Ende dieser Behandlungen aussprechen oder weiter an der Diskriminierung homosexuell begabter Menschen mitwirken?

24. April 2019

» stern: Mit Peter hat es nichts zu tun – Was bedeutet eigentlich pansexuell?

Pansexuell, auch omnisexuell genannt, ist ein Phänomen, welches uns vermutlich allen irgendwie bekannt ist. Aber was ist das eigentlich genau?

» Frankfurter Rundschau interviewt LSU-Chef Alexander Vogt: "Wo blieb da unsere Vorbildfunktion?"

Alexander Vogt, Chef der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), über Diskriminierung in Europa und was Deutschland dagegen tun könnte.

» Brigitte: "Ich lag neben meinem Mann, unsere Kinder nebenan, und realisierte: Ich bin nicht heterosexuell"

Nicht länger heterosexuell: Nikole Mitchell, Mutter von drei Kindern und Ehefrau eines Mannes, spricht über ihr Leben mit Queerness und Pansexualität.

» Tagesspiegel: Trans Studierende hadern mit Berliner Hochschulen

Kritik von trans Studierenden an Berliner Unis: Diese würden sie vom Unileben ausschließen, sie dürften ihre gewählten Namen nicht auf Zeugnissen benutzen.

» WAZ interviewt Michael Kauch: Ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordnete warnt vor Extremen

Michael Kauch, einst FDP-Bundestagsabgeordneter, möchte ins EU-Parlament einziehen. Im Interview erklärt er, welche großen Sorgen ihn umtreiben.

» Bluewin interviewt Rosa von Praunheim: "Katholische Priester müsste man outen"

Seine Wohnung in Berlin. Ein Altbau. Hohe Wände, bunt und gemütlich zusammengewürfelte Möbelstücke, an den Wänden Plakate der eigenen Filme. Auf dem schwarz bezogenen Sofa bunte Plüschtiere. Daneben zwei grosse weisse Tafeln auf denen mit akkurater Schrift die Termine für sein nächstes Filmprojekt notiert sind.

» rbb24: Sehsüchte-Filmfestival zeigt die Suche nach der Identität

Unter dem Motto "Explore" werden ab Mittwoch an der Filmuniversität Babelsberg insgesamt 111 Filme von Studierenden aus aller Welt gezeigt. Beim 48. Sehsüchte-Festival geht es in diesem Jahr um Fragen nach Erziehung und Identität.

23. April 2019

» Deutschlandfunk über (queeres) Bürgerradio in Tunesien: Wächter der Demokratie

"Kontrolle der demokratischen Alltäglichkeit" – darin sehen viele unabhängige Rundfunkjournalistinnen und -journalisten in Tunesien ihre Aufgabe. Der Radiomarkt boomt, vor allem durch Sendungen über Frauenrechte oder homosexuelles Leben in der arabischen Welt.

» taz zu Brunei: Tradition ist kein Menschenrecht

Bruneis Sultanat bittet um Verständnis für Todesstrafen. Doch Religion verdient Kritik um jene Menschen zu schützen, die sich von ihr distanzieren.

» Kurier: Roseanne outet sich in wütendem YouTube-Video – "Bin Queer"

Die Schauspielerin verrät Fans im inzwischen gelöschten Video, dass sie "queer" ist und setzt sich für die LGBTQ-Community ein.

» jetzt interviewt Linguistin Luise F. Pusch: "Das Gendersternchen ist nicht die richtige Lösung"

Die Linguistin Luise F. Pusch forscht seit 40 Jahren zu geschlechtergerechter Sprache und hält das Gendersternchen nicht für die richtige Lösung.

» der Freitag: Her mit der Verantwortungsgemeinschaft!

Die FDP scheut sich, eine eigentlich gute Idee zu Ende zu denken

» Westdeutsche Zeitung: Die erste schwul-lesbische Bücherei kommt nach Angermund

Knapp 3000 Werke umfasst die LGBT-Bibliothek. Bereits vom 19. Mai an können Bücher im Bürgerhaus ausgeliehen werden.

» katholisch.de über US-Kardinal: Katechismus drückt sich unglücklich zu Homosexualität aus

US-Erzbischof wünscht sich "weniger schmerzhafte Sprache"

» Nachrichten.at über schwules Paar: "Wichtig ist, dass wir endlich heiraten dürfen"

René und Manfred Baumgartner sind eines der ersten homosexuellen Paare Oberösterreichs, die heiraten.

» NZZ über schwulen Flüchtlingsstrich: Verkauf dich selbst, wenn du nichts hast – ein Foto-Tableau von Heba Khamis

Sie kommen aus einer Kultur, die Homosexualität ächtet und Rauschmittel verbietet aber sie enden im Teufelskreis von Prostitution und Sucht. Die Fotografin hat im Berliner Tiergarten junge Flüchtlinge aus Afghanistan und Iran porträtiert.

» Südkurier: Transsexuelle treffen sich zum Informations- und Erfahrungsaustausch

Regelmäßig findet ein 'Transgender Euregio Treff' im Markdorfer Wirtshaus am Gehrenberg statt. Hierbei stehen der Informationsaustausch und Spaß im Vordergrund. Es ist ein Stammtisch mit Selbsthilfecharakter.

» Spiegel Online: Trennung von Staat und Kirche – wer's glaubt

In Deutschland gibt es zwar keine Staatskirche – die Bundesrepublik und die christlichen Kirchen sind dennoch eng miteinander verknüpft. Schwieriger wird es, wenn es um die islamische Religion geht.

22. April 2019

» Tagesspiegel: "Lesben werden in Firmen oft doppelt diskriminiert"

Für queere Arbeitnehmer*innen macht sich ein Netzwerk von LGBT-Gruppen stark. Ein Gespräch mit Mitgründerin Celine Bordin über offene und subtile Diskriminierungen am Arbeitsplatz.