» (25.04.2019) jetzt: Was "Gender Studies"-Studierende sich anhören müssen

Keine echte Wissenschaft, alle lesbisch und ideologisch versaut.

25. April 2019

» Brigitte über lesbisches Paar Vanessa und Ina: "Wir müssen uns weder schämen noch verstecken!"

Teil 4 unserer Serie #dubiststark: Vanessa und Ina. Die beiden Berlinerinnen gehören schon jetzt zu den Frauen, die die Welt verändern. Im BRIGITTE.de-Interview erklären sie, warum sie auf Instagram meist knutschend zu sehen sind.

» bento: Wie lesbische Paare von Kinderwunsch-Kliniken benachteiligt werden

Alina und Paula gehören zusammen, das soll jeder sehen. Deswegen hat Paula als Facebook-Profilbild ein Foto von ihrer Hochzeit ausgesucht:

» Bunte über Regisseur Marco Kreuzpaintner: Liebes-Aus – sein Mann wird jetzt eine Frau (Anmeldung erforderlich)

Marco Kreuzpaintner und Ehemann Gilardi haben sich getrennt. Der Brasilianer hat sich entschlossen, sein Geschlecht zu wechseln.

» Tages-Anzeiger über Dragqueen Lady Galore: Sie ist kokett und stark

Das 22. schwullesbischen Festival zeigt den Film "Galore". Wir sprachen mit der Dragqueen Lady Galore.

» Deutschlandfunk über erotische Literatur: Sex, Macht, Emanzipation

Quickie auf der Clubtoilette und Blowjob im Zahnarztstuhl: In ihren autofiktionalen Romanen schreiben Anna Gien und Marlene Stark sowie Corinna T. Sievers über Sex. Dabei finden sie nicht immer die angemessenen Worte, um von einem lustvollen, selbstbestimmten und emanzipatorischen Akt zu erzählen.

» ARTE Journal: Auf einer Berliner Drag-Party

Vor 50 Jahren demonstrierten Schwule, Lesben und Drag Queens in New York gegen Diskriminierung. Seitdem wird der Christopher Street Day jedes Jahr gefeiert. Wie ist die gesellschaftliche Situation von Dragqueens heute? ARTE Journal war auf einer Berliner Drag-Party.

» St. Galler Tagblatt: Ex-Profi Andy Egli befürwortet das Coming-Out homosexueller Fussballer – "Das würde die Dramatik sofort entschärfen"

Andy Egli ist 80-facher Nationalspieler, Trainer und Fussballexperte. Ein Gespräch mit dem 60-Jährigen, der sein Fussball-ABC beim FC Amriswil erlernte, über sein Fitnessrezept, sich auf dem Boden wälzende Profis wie Neymar und warum er für seinen ehemaligen SRF-Studiopartner Gilbert Gress die Auswechslungen machen muss.

» Frankfurter Rundschau über homophobe PIS in Polen: Liebe und Hass in Europa

Polens rechte Regierung hetzt im EU-Wahlkampf gegen Schwule und Lesben. Anderswo entdecken Populisten Minderheiten als mögliche Wähler.

24. April 2019

» stern: Mit Peter hat es nichts zu tun – Was bedeutet eigentlich pansexuell?

Pansexuell, auch omnisexuell genannt, ist ein Phänomen, welches uns vermutlich allen irgendwie bekannt ist. Aber was ist das eigentlich genau?

» Frankfurter Rundschau interviewt LSU-Chef Alexander Vogt: "Wo blieb da unsere Vorbildfunktion?"

Alexander Vogt, Chef der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), über Diskriminierung in Europa und was Deutschland dagegen tun könnte.

» Brigitte: "Ich lag neben meinem Mann, unsere Kinder nebenan, und realisierte: Ich bin nicht heterosexuell"

Nicht länger heterosexuell: Nikole Mitchell, Mutter von drei Kindern und Ehefrau eines Mannes, spricht über ihr Leben mit Queerness und Pansexualität.

» evangelisch.de über EKD und Verbot von Homo-"Heilung": Vom Bock zum Gärtner?

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) steht am Scheideweg. Sie sitzt am Tisch der Kommission, die das Verbot der sogenannten Konversionstherapie vorbereiten soll. Als Konversionstherapie werden alle Verfahren bezeichnet, die versuchen, homosexuelles in heterosexuelles oder asexuelles Verhalten umzuwandeln. Wird sich die EKD in der Kommission klar für ein Ende dieser Behandlungen aussprechen oder weiter an der Diskriminierung homosexuell begabter Menschen mitwirken?

» Tagesspiegel: Trans Studierende hadern mit Berliner Hochschulen

Kritik von trans Studierenden an Berliner Unis: Diese würden sie vom Unileben ausschließen, sie dürften ihre gewählten Namen nicht auf Zeugnissen benutzen.

» WAZ interviewt Michael Kauch: Ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordnete warnt vor Extremen

Michael Kauch, einst FDP-Bundestagsabgeordneter, möchte ins EU-Parlament einziehen. Im Interview erklärt er, welche großen Sorgen ihn umtreiben.

» Bluewin interviewt Rosa von Praunheim: "Katholische Priester müsste man outen"

Seine Wohnung in Berlin. Ein Altbau. Hohe Wände, bunt und gemütlich zusammengewürfelte Möbelstücke, an den Wänden Plakate der eigenen Filme. Auf dem schwarz bezogenen Sofa bunte Plüschtiere. Daneben zwei grosse weisse Tafeln auf denen mit akkurater Schrift die Termine für sein nächstes Filmprojekt notiert sind.

» rbb24: Sehsüchte-Filmfestival zeigt die Suche nach der Identität

Unter dem Motto "Explore" werden ab Mittwoch an der Filmuniversität Babelsberg insgesamt 111 Filme von Studierenden aus aller Welt gezeigt. Beim 48. Sehsüchte-Festival geht es in diesem Jahr um Fragen nach Erziehung und Identität.

23. April 2019

» Deutschlandfunk über (queeres) Bürgerradio in Tunesien: Wächter der Demokratie

"Kontrolle der demokratischen Alltäglichkeit" – darin sehen viele unabhängige Rundfunkjournalistinnen und -journalisten in Tunesien ihre Aufgabe. Der Radiomarkt boomt, vor allem durch Sendungen über Frauenrechte oder homosexuelles Leben in der arabischen Welt.

» taz zu Brunei: Tradition ist kein Menschenrecht

Bruneis Sultanat bittet um Verständnis für Todesstrafen. Doch Religion verdient Kritik um jene Menschen zu schützen, die sich von ihr distanzieren.

» Kurier: Roseanne outet sich in wütendem YouTube-Video – "Bin Queer"

Die Schauspielerin verrät Fans im inzwischen gelöschten Video, dass sie "queer" ist und setzt sich für die LGBTQ-Community ein.