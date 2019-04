Ausgewählter Artikel:

» (26.04.2019) jetzt: Hetero-Jungs, warum kuschelt ihr nicht miteinander?

Warum fassen sich Hetero-Jungs eigentlich nicht auch mal gegenseitig zärtlich durchs Haar?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. April 2019

» jetzt: Hetero-Jungs, warum kuschelt ihr nicht miteinander?

Warum fassen sich Hetero-Jungs eigentlich nicht auch mal gegenseitig zärtlich durchs Haar?

» Fashion United: Die acht coolsten Gender-Bender der Modegeschichte

1994 schuf Jean Paul Gaultier, der Pariser Designer, der für Kilts und wasserstoffblonde Haare bekannt wurde, eine erste Kollektion, die die Idee der Geschlechter-Fluidität außerhalb einer kleinen Gruppe bekannt machte.

» Deutsche Welle über Ruth Roellig: Die Frau, die Lesben in Berlin sichtbar machte

Nach wie vor sind Lesben eine häufig übersehene Minderheit. Der "Lesbian Visibility Day" setzt daher ein Schlaglicht auf sie. Die Autorin Ruth Roellig beschrieb die Berliner Lesben-Szene schon in der Weimarer Republik.

» SRF über Bisexuelle: "Es nervt, einen Dreier angeboten zu bekommen"

Das Leben von Muriel ist nicht unbedingt mit mehr Spass, Sex & Freiheit verbunden. Das beweist sie bei "True Talk".

» Blick: Talk mit Gay-Blogger Onur Ogul

Podcast Fux über Sex: Talk mit "Voll schwul!"-Blooger Onur Ogul

» Focus Online: Homosexuelle Beziehungen werden von vielen immer noch abgelehnt

Eigentlich sollte eine homosexuelle Beziehung im Jahr 2019 völlig normal sein. Wie schwierig ein Coming-Out aber auch heutzutage noch sein kann, zeigen nicht nur einzelne Schicksale, sondern auch großangelegte Studien und Umfragen. Genau das erlebte auch die 25-jährige Anja Schmidt*[1]. Sie wurde konservativ erzogen, der christliche Glaube spielte in ihrer Familie schon immer eine große Rolle. Von Ihren Erfahrungen berichtet sie im Podcast.

» Limmattaler Zeitung: "Völlig selbstverständlich schwul" – Schweizer Filmfestival Pink Apple geht in die nächste Runde

Das diesjährige Filmfestival Pink Apple in Zürich und Frauenfeld steht im Zeichen von 1969, als Schwule und Lesben gegen die Polizei aufbegehrten. Zudem wird Filmemacher Rosa von Praunheim für sein Lebenswerk geehrt.

» 20 Minuten: Mit Flüchtling Hadi (23) im Schwulen-Himmel

Er kommt aus Syrien, ist schwul und hat dem Islam abgeschworen: Unterwegs im Zürcher Nachtleben mit Hadi und seinen Freunden.

» Kurier: Alfons Haider über Stefan Petzner – "Er tanzt mit dem Mund."

Dancing Stars-Pionier Alfons Haider (er tanzte 2011 mit einem Mann) und ÖTSV-Nationaltrainer Helmut Hanke im Tanz-Talk.

25. April 2019

» jetzt: Was "Gender Studies"-Studierende sich anhören müssen

Keine echte Wissenschaft, alle lesbisch und ideologisch versaut.

» Brigitte über lesbisches Paar Vanessa und Ina: "Wir müssen uns weder schämen noch verstecken!"

Teil 4 unserer Serie #dubiststark: Vanessa und Ina. Die beiden Berlinerinnen gehören schon jetzt zu den Frauen, die die Welt verändern. Im BRIGITTE.de-Interview erklären sie, warum sie auf Instagram meist knutschend zu sehen sind.

» bento: Wie lesbische Paare von Kinderwunsch-Kliniken benachteiligt werden

Alina und Paula gehören zusammen, das soll jeder sehen. Deswegen hat Paula als Facebook-Profilbild ein Foto von ihrer Hochzeit ausgesucht:

» Bunte über Regisseur Marco Kreuzpaintner: Liebes-Aus – sein Mann wird jetzt eine Frau (Anmeldung erforderlich)

Marco Kreuzpaintner und Ehemann Gilardi haben sich getrennt. Der Brasilianer hat sich entschlossen, sein Geschlecht zu wechseln.

» Tages-Anzeiger über Dragqueen Lady Galore: Sie ist kokett und stark

Das 22. schwullesbischen Festival zeigt den Film "Galore". Wir sprachen mit der Dragqueen Lady Galore.

» Deutschlandfunk über erotische Literatur: Sex, Macht, Emanzipation

Quickie auf der Clubtoilette und Blowjob im Zahnarztstuhl: In ihren autofiktionalen Romanen schreiben Anna Gien und Marlene Stark sowie Corinna T. Sievers über Sex. Dabei finden sie nicht immer die angemessenen Worte, um von einem lustvollen, selbstbestimmten und emanzipatorischen Akt zu erzählen.

» ARTE Journal: Auf einer Berliner Drag-Party

Vor 50 Jahren demonstrierten Schwule, Lesben und Drag Queens in New York gegen Diskriminierung. Seitdem wird der Christopher Street Day jedes Jahr gefeiert. Wie ist die gesellschaftliche Situation von Dragqueens heute? ARTE Journal war auf einer Berliner Drag-Party.

» St. Galler Tagblatt: Ex-Profi Andy Egli befürwortet das Coming-Out homosexueller Fussballer – "Das würde die Dramatik sofort entschärfen"

Andy Egli ist 80-facher Nationalspieler, Trainer und Fussballexperte. Ein Gespräch mit dem 60-Jährigen, der sein Fussball-ABC beim FC Amriswil erlernte, über sein Fitnessrezept, sich auf dem Boden wälzende Profis wie Neymar und warum er für seinen ehemaligen SRF-Studiopartner Gilbert Gress die Auswechslungen machen muss.

» Frankfurter Rundschau über homophobe PIS in Polen: Liebe und Hass in Europa

Polens rechte Regierung hetzt im EU-Wahlkampf gegen Schwule und Lesben. Anderswo entdecken Populisten Minderheiten als mögliche Wähler.

24. April 2019

» stern: Mit Peter hat es nichts zu tun – Was bedeutet eigentlich pansexuell?

Pansexuell, auch omnisexuell genannt, ist ein Phänomen, welches uns vermutlich allen irgendwie bekannt ist. Aber was ist das eigentlich genau?

» Frankfurter Rundschau interviewt LSU-Chef Alexander Vogt: "Wo blieb da unsere Vorbildfunktion?"

Alexander Vogt, Chef der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), über Diskriminierung in Europa und was Deutschland dagegen tun könnte.