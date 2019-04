Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. April 2019

» ARD Wien: Fearleaders – für Gender-Vielfalt und Emanzipation

Die männlichen Cheerleader kreisen mit den Hüften, machen akrobatische Salti und werfen quietschbunte Pong Pongs zu lauter Musik durch die Luft.

» FAZ über Pete Buttigieg: Zweifache Erleichterung für Amerika

Als Präsident könnte der homosexuelle Pete Buttigieg Amerika endlich von seiner repressiven Vergangenheit befreien. Ein Gastbeitrag.

» Noizz über GayRomeo und Co.: Behaltet eure Penisbilder und Taschengeld-Angebote für euch!

Wie ich mich auf schwulen Dating-Apps versuchte und scheiterte.

» evangelisch.de: Methodistische Kirche bleibt bei Haltung gegen Homosexuelle

Die Evangelisch-methodistische Kirche bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Homosexuellen. Ein entsprechender Beschluss der Generalkonferenz von Februar sei in wesentlichen Teilen konform mit der Verfassung der Kirche, erklärte das oberste rechtliche Gremium der Kirche.

» Echo Online über homophobe Marienschwestern: Ein neues Kreuz für die Frankenstein-Kapelle

Nach einer Aktion zur Ehe für alle hatten die verärgerten Marienschwestern das Kreuz mitgenommen. Ein Kreuz gehört aber dazu, sagt Pächter Ralph Eberhardt und fand eine Lösung.

» TAG24: Drama bei GNTM – Transgender-Tatjana von Paris Hilton gerettet

Großes Drama bei GNTM! Transgender-Model Tatjana hat es nur knapp unter die letzten acht Kandidatinnen geschafft.

» Abendzeitung über Kerstin Ott: Ehefrau Karolina brachte Kinder mit und war früher mit Mann verheiratet

Seit 2017 sind Kerstin Ott und Karolina Köppen verheiratet. Aus der Ehe mit einem Mann hat Karolina zwei Kinder mitgebracht.

» taz: Jenseits der Geschlechtergrenzen – Odyssee zu sich selbst

Aline de Oliveira hat so lange versucht, als Mann zu leben, bis sie nicht mehr weiter konnte. Doch je weiblicher sie wurde, desto größer war die Ablehnung.

» DWDL.de: Mein früheres Ich blickt neidisch auf "Sex Education" & Co.

Unsere Kolumnistin Ulrike Klode hat in den vergangenen Monaten einige Serien geschaut, die sich an Jugendliche und junge Erwachsene richten. Und sie ist begeistert, weil sie Serien wie "Sex Education" oder "Chilling Adventures Of Sabrina" als Teenager gut hätte gebrauchen können.

» Tagesspiegel: Der CSD Potsdam lässt die Jugend vor

Bundesweit ist der Christopher Street Day in Potsdam traditionell der erste im Jahr. Dort gestalten Jugendlichen dieses Mal ein eigenes Programm.

» BR24: Nürnberger Fanclub Norisbengel kann Banner im Stadion aufhängen

Die Norisbengel, der schwul-lesbische Fanclub des 1. FC Nürnberg, wollen beim Heimspiel gegen den FC Bayern München am Sonntag erstmals ihr eigenes Banner im Stadion aufhängen. Lange haben sie das vergeblich versucht, nun wurde eine Lösung gefunden.

» Friday Magazine: Der Insta-Account "The Aids Memorial" wird dich erschüttern

Mit Gedenk-Posts von Freunden und Partnern, die ihre Liebsten an Aids verloren haben, setzt "The Aids Memorial" ein Zeichen gegen das Vergessen. Die Geschichten gehen unter die Haut.

» Frankfurter Rundschau über queeres Jugendzentrum: Ein Ort zum Reden

Der Verein Outing Blog will ein Jugendzentrum für queere Jugendliche in der Nordweststadt eröffnen. Die Stadt meldet finanzielle Bedenken an.

» hallo-muenchen.de: Werden Zebrastreifen im Glockenbach zu Regenbögen?

Der Christopher Street Day (CSD) feiert seinen 50. Geburtstag. Deshalb wird gefordert, Zebrastreifen im Glockenbachviertel während der Feierlichkeiten bunt zu färben als Zeichen von Akzeptanz.

» Deutschlandfunk Kultur über Christopher W.: Ermordet, weil er schwul war?

Der 27-jährige Christopher W. wurde im vergangenen Jahr brutal zu Tode geprügelt. Das sagt die Anklageschrift im aktuellen Prozess um den Fall in Aue im Erzgebirge. Sie erwähnt auch ein mögliches homophobes Motiv. Die Statistik ordnet die Tat klar ein.

» NOZ über Magnus Hirschfeld: Der Einstein des Sex

Inmitten der wilden Zwanzigerjahre bricht Sexualforscher Magnus Hirschfeld mit dem Institut für Sexualwissenschaft" in Berlin Tabus und wird mit seinem Kampf für die Rechte von Homosexuellen zum Reichsfeind Nummer eins. Das Wirken des Einstein des Sex" überdauert die Zeiten.

» Süddeutsche.de über genderneutrale Ringe: Um seine Hand anhalten

Verlobungsringe bekamen früher nur die Frauen geschenkt. Heute setzen Schmuckdesigner auch auf Modelle für Männer.

» Deutschlandfunk Kultur: Die Coming-out-Beraterin

Ein Drittel der Sachsen lehnen gleichgeschlechtliche Beziehungen ab. Auf dem Land gibt es zudem kaum Beratungsangebote für queere Menschen. Im Projekt Queer durch Sachsen unterstützen Beraterinnen wie Manuela Tillmanns.

» t-online: "Es ist wieder salonfähig, gegen Lesben und Schwule zu hetzen"

Brunei verteidigt die Steinigung von Homosexuellen. Damit ist das Sultanat nicht allein. Im Gespräch mit t-online.de spricht Klaus Jetz vom Lesben- und Schwulenverband über alarmierende Zahlen.

26. April 2019

» jetzt: Hetero-Jungs, warum kuschelt ihr nicht miteinander?

Warum fassen sich Hetero-Jungs eigentlich nicht auch mal gegenseitig zärtlich durchs Haar?