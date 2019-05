Ausgewählter Artikel:

» (01.05.2019) NRZ: Düsseldorfer entwirft Kostüme für die buntesten Narren

Der Düsseldorfer Stoffhändler Michael Weinreich führt ein Stoffgeschäft und entwirft Kostüme für die Karnevalsgesellschaft Regenbogen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Mai 2019

» Die Presse: "Queer Eye – More than a Makeover" – Fünf Schwule fürs Herz

Fünf schwule Männer helfen in der Reality-Reihe einem ?Normalo?, sein Leben zu verbessern. Eine Serie mit viel Herz.

» derstandard.at: Transgender-Künstler als Männermodel

Männlichkeit hat viele Gesichter. Eines davon ist das von Performance-Künstler Dorian Bonelli. Wir haben den Transmann in aktueller Männermode fotografiert

» B.Z. Berlin über die Walpurgisnacht: Alles Hexen. Oder Lesben. Oder beides?

Jedes Jahr am 30. April feiern vor allem Frauen die sogenannte Walpurgisnacht als Demonstration weiblicher Stärke und Unabhängigkeit von Männern.

» taz-Kommentar zu Homophobie im Fußball: Ein verhängnisvolles Urteil

Das sächsische Gericht sieht eine herabwürdigende Frage nach dem Schwulsein eines Spielers als fußballtypisch an. Die Begründung ist fatal. S.a.: Sächsisches Sportgericht: Homophobie ist "fußballtypisch" (30.04.2019)

» Spiegel Online über Sexualpädagogik in Grundschulen: Wie funktioniert Verliebtsein?

Wie früh soll Sexualpädagogik auf dem Stundenplan stehen? Schon in der Grundschule, sagen Experten. Möglichst gar nicht, sagen vor allem konservative Kritiker.

30. April 2019

» Tagesspiegel über DJ Ipek: Miss Diversum

Sowohl in Berlin als auch in Istanbul legt DJ Ipek in Clubs auf und engagiert sich für die queere Community. Beim MyFest in Kreuzberg ist sie mit einer eigenen Bühne dabei.

» taz über Hassverbrechen gegen Schwule in Bremen: Systematische Jagd

Im Bremer Bürgerpark attackiert eine Gruppe junger Männer aus Deutschland, Serbien und Kolumbien Passanten und beleidigt sie mit homophoben Sprüchen. Nun ermittelt der Staatsschutz. S.a.: Homophobe Angriffe im Bremer Bürgerpark (28.04.2019)

» Futter: Warum dürfen homosexuelle Männer nicht Blut spenden?

Männer, die Sex mit Männern hatten, dürfen in Österreich nicht Blutspenden. Warum ist das so? Was müsste sich ändern, damit es doch erlaubt wird?

» VICE: Meine Homosexualität ist keine Phase

"Hast du es schon einmal mit einer Frau versucht?" Ich kann diese Frage nicht mehr hören. Hier beantworte ich sie zum allerletzten Mal.

» schwatzgelb.de kommentiert: Missverstandene Männlichkeit – Homofeindliches Spruchband auf der Südtribüne

Das Derby hatte nicht nur sportliche Tiefpunkte. Ein weiterer wurde von den Desperados gesetzt. Ein Kommentar.

» Sonntagsblatt über homosexuelle Flüchtlinge: Zwei schwule Paare kämpfen um Asyl

Hass und Morddrohungen, weil man den "Falschen" liebt: Homosexuelle werden in vielen Ländern verfolgt. Dennoch bekommen sie in Deutschland nur schwer Asyl – zwei Fälle aus Nürnberg.

» Berliner Zeitung: Wie Lela Lähnemann seit drei Jahrzehnten für Gleichberechtigung kämpft

Auf ihrem Computer hat Lela Lähnemann einen Ordner mit dem Namen "Balsam für die Seele". Darin sammelt die 65-Jährige Zuschriften von Menschen, denen sie mit ihrer Arbeit geholfen hat. Manchmal ist der Ordner bitter notwendig – zum Beispiel, wenn eine Pressemitteilung, die Lähnemann aufgesetzt hat, mal wieder ein halbes Jahr braucht, bis sie die Hierarchien durchlaufen hat. "Anerkennung habe ich oft nur aus der Zivilgesellschaft erfahren", sagt Lähnemann.

» trailer-ruhr spricht mit Soziologin über die Ehe für alle: "Meine Entscheidung, nicht die der Natur"

Soziologin Katja Sabisch über die "Ehe für alle"

» OK! Magazin über Guido Maria Kretschmer: Darum hat er Frank wirklich geheiratet

Guido Maria Kretschmer, 53, hat seinen Mann Frank Mutters, 64, nicht nur aus Liebe geheiratet. Der Shopping Queen-Juror tat es auch, um einem Fan etwas zu beweisen.

29. April 2019

» 20 Minuten: Homosexuelle tritt auf Homo-Ehe-Gegner

Die Bisexuelle Anna Rosenwasser und der Homo-Ehe-Gegner Daniel Regli diskutieren über Homos, Gott und schwule Tiere

» Zeit Online über trans Mann: "Zum Glück war meine Klasse cool"

Maik Lücht ist ein Transmann. Er hat es geahnt, als er 12 Jahre war, und sich mit 13 Jahren geoutet. Hier erzählt er, wie sich seine Teenagerzeit anfühlte.

» Noizz über Dragqueen-Shooting-Star Aquaria: "Wir kämpfen immer noch um unsere Rechte"

Wir haben mit der Gewinnerin der 10. Staffel "RuPaul's Drag Race" gesprochen.

» Spiegel Online über Homophobie in Russland: Warum das erste schwule Ehepaar das Land verlassen musste (kostenpflichtig)

Pawel Stozko und Jewgenij Wojzechowskij wollten heiraten in Russland ein unmöglicher Wunsch. Also tricksten die beiden Studenten das System aus. Der Plan ging schief.

» Blick interviewt Rosa von Praunheim: "Schwulenhass und Frauenhass gehen Hand in Hand"

Er rüttelte die Gesellschaft wach. Der deutsche Filmregisseur Rosa von Praunheim (76) ist einer der ersten Vorkämpfer für die Rechte von Homo-sexuellen und sorgte mit dem Outing von Stars für einen Skandal. In Zürich wird der Berliner für sein Lebenswerk geehrt.