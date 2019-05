Ausgewählter Artikel:

» (03.05.2019) Volksstimme: Regenbogenfahne zieht in Magdeburgs Mitte

Erleichterung beim Magdeburger CSD-Verein. Nach der Kündigung des Domizils stand er plötzlich ohne Räume da. Ein Hilferuf zeigte Wirkung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Mai 2019

» taz: Wann ist ein Mann ein Mann?

Unser Autor hat ein X-Chromosom zu viel. Rein biologisch ist er kein Mann, aber er fühlt sich wie einer. Wie lebt er damit?

» Süddeutsche.de kommentiert: Unisex auf der Bahn

Der Sport muss mehr über Intersexualität debattieren. Denn das Dritte Geschlecht sitzt nicht nur auf den Besucher-Tribünen.

» Volksstimme: Regenbogenfahne zieht in Magdeburgs Mitte

Erleichterung beim Magdeburger CSD-Verein. Nach der Kündigung des Domizils stand er plötzlich ohne Räume da. Ein Hilferuf zeigte Wirkung.

» tagesschau.de zum "Stonewall"-Jahrestag: Der Beginn der schwulen Emanzipation

Es war der Beginn der Schwulen-Emanzipation: Die Ausschreitungen in der New Yorker "Stonewall Inn"-Bar jähren sich zum fünfzigsten Mal. Eine Ausstellung erinnert an die Anführer einer neuen Generation.

» FAZ zum "National Day of Prayer": Hauptsache religiös?

Kein amerikanischer Wahlkampf kommt ohne das Thema Religion aus. Die meisten Amerikaner identifizieren sich als Christen die meisten Präsidentschaftskandidaten ebenfalls.

» Badische Zeitung über lesbisches Paar: Diskriminierung wird zur Dauerbelastung (Registrierung erforderlich)

Meike und Sarah* sind seit zehn Jahren ein Paar und leben in einem Dorf am Hochrhein.

02. Mai 2019

» Abendzeitung München: Bus und Tram mit Regenbogen-Fähnchen beim CSD?

SPD und Grüne haben im Stadtrat beantragt, dass zum diesjährigen Christopher-Street-Day Busse und Trambahnen mit Regenbogenfähnchen beflaggt werden.

» Jungle World über radikale Christen in Deutschland: Wie hältst du's mit der AfD?

Fanatische Christen kämpfen in Deutschland gegen Feminismus, Homosexualität und die »Islamisierung des Abendlandes«. Doch sie tun sich schwer, vom rechten Aufschwung zu profitieren.

» buten un binnen über Evangelikale: Warum dieser Plan für einen Kindergarten massive Kritik auslöst

Das Sozialwerk Oldenburg möchte in Bremen-Blumenthal helfen mit einer Kita und einem Familienzentrum. Das freut nicht alle. Denn die Investoren gehören zur Freikirchlichen Pflingstgemeinde.

» Süddeutsche.de über Turner-Preis: Ist der Sponsor homophob?

Die Ausrichter des Turner-Preises müssen sich rechtfertigen: Statt die vier Nominierten zu diskutieren, spricht man über einen Busunternehmer, der ein veraltetes Gesetz gegen Homosexuelle unterstützt hat.

» n-tv über Coming-Out bei Abschiedsrede: Absolvent begeht Tabubruch an Mormonen-Universität

Matt Easton macht etwas Mutiges. Der Absolvent outet sich bei seiner Abschiedsrede von der mormonischen Brigham Young University als schwul. Bei Mormonen ist es zwar erlaubt, homosexuell zu sein, jedoch eine Sünde, das auszuleben.

» derStandard.at: SPÖ will "Regenbogenpakt für Europa" gegen Diskriminierung

Forderung nach Strategie der EU-Kommission zur Gleichstellung von LGBTIQ-Community – Schieder sieht liberales Demokratieverständnis in Gefahr

» GrenzEcho: Immer mehr Fälle von Homophobie in Belgien

Die Zahl der verbalen und gewalttätigen Übergriffe auf Homosexuelle hat in Belgien enorm zugenommen: Im vergangenen Jahr haben sich 125 Menschen an das Zentrum für Chancengleichheit (Unia) gewandt weil sie sich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert fühlten. Das ist eine Steigerung von mehr als einem Drittel (38 Prozent) gegenüber den letzten fünf Jahren.

» jetzt: "Darum sage ich dir jetzt: Du bist schwul"

Unser Autor schreibt Briefe an sein jüngeres Ich. Folge eins unserer neuen Coming-Out-Kolumne.

» Abendzeitung über Jorge Gonzalez ganz privat: Hochzeit mit seinem Freund?

Schrill, bunt und extrem laut: Multitalent Jorge González ist der Paradiesvogel in der Jury von Lets Dance. Wie tickt der lebensfrohe Kubaner privat?

» Jungle World über rechte Christen und ihre globalen Ambitionen: Disneyland für Reaktionäre

Christliche Nationalisten aus den USA unterstützen europäische Rechtspopulisten im Kampf für eine »christliche Zivilisation«.

» Sputnik Pride: Reisen als LGBT-Person und Trans-Popstar Kim Petras im Talk

Brunei führt die Todesstrafe für Homosexuelle ein, Kai spricht deshalb mit Reiseexperte Tobias Sauer über Reisen als LGBT-Person und Transgender-Popstar Kim Petras erzählt uns, wie sie die Welt verändern will.

» TAG24: GNTM-Transgender Tatjana muss nach Beinahe-Aus nun als Dragqueen abliefern

In der 13. Folge von Germanys Next Topmodel will Transgender-Kandidatin Tatjana das dank Paris Hilton abgewendete Aus hinter sich lassen und voll angreifen.

» der Freitag über Polen: "Ich habe nichts gegen Schwule, aber ..."

Wie wird die regierende PiS die EU-Wahl überstehen? Eine Reise durch ihr Stammland, die Provinz

» 20 Minuten: "Vor dem Puff fand mein Enkel Lesbenpornos"

Ein Bordell in einer Basler Wohnstrasse sorgt für Ärger. Die Bewohner nerven sich über Lärm, Dreck und umherirrende Freier.