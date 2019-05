Ausgewählter Artikel:

» (03.05.2019) Merkur: Martin und Andreas Kern heiraten zum dritten Mal – jetzt ist es offiziell

Dreimal haben sich Martin und Andreas Kern das Jawort gegeben. Seit 21. März sind sie offiziell verheiratet. Mit ihrer Geschichte möchte das Ehepaar aus Buch am Buchrain anderen Homosexuellen Mut machen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Mai 2019

» Süddeutsche.de über Artikel 2 des Grundgesetzes: So bestechend einfach

Ob freie Liebe, Homosexualität, Transgender: Das darf es nicht geben, rufen von je her Sittenwächter und Ideologen. Das Grundgesetz stellt die Gegenfrage: Warum nicht? Über die liberale Seele der deutschen Verfassung.

» Express: "Ich bin nicht schwul" – Kölner Straftäter spricht über Sex-Touristen in Marokko

Er selbst sei gar nicht schwul, das beteuerte der Angeklagte Mahmud H. (36, Name geändert) am Donnerstag im Landgereicht immer wieder. Der Marokkaner ist angeklagt, seinen ehemaligen Lebensgefährten im Juni vergangenen Jahres in der Kölner Innenstadt mit einem Messer bedroht und ausgeraubt zu haben.

» eurovision.de über das LGBTQ-House: Ein sicherer Ort für alle

Tel Aviv ist Israels Mekka für Mitglieder der LGBTQ-Community: offen, bunt und aufgeschlossen. Aber auch ländliche Regionen werden toleranter – der ESC hilft dabei.

» fudder: Keiner sollte dem CSD gleichgültig gegenüberstehen

Die Saison der CSDs rückt näher. Und bei einigen hat sich diesen gegenüber schon eine gefährliche Gleichgültigkeit eingestellt. fudder-Kolumnistin Dita Whip findet das beunruhigend und fordert mehr Teilhabe aus der ganzen Gesellschaft.

» Süddeutsche.de kommentiert: Das Dritte Geschlecht ist Realität im Sport

Der Fall Caster Semenya zeigt: Der Sport muss mehr über Intersexualität debattieren – und endlich handeln. Das Dritte Geschlecht sitzt nicht nur auf den Besucher-Tribünen.

» neues deutschland interviewt Sportphilisoph: Der Sport ist voll von Ungleichheit

Die Wogen der Kritik schlagen nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs im Fall Caster Semenya hoch. Auch der Sportphilosoph Elf Franke kritisiert den Richterspruch. Er zwinge die Südafrikanerin, Hormone einzunehmen.

» WDR-Faktencheck zur Europawahl: Blockiert Deutschland die Antidiskriminierungsrichtlinie?

Deutschland blockiert seit zehn Jahren die neue Antidiskriminierungsrichtlinie der EU , sagt Ska Keller von den Grünen. Stimmt das? #wahlwatch hat es gecheckt.

» taz: Wann ist ein Mann ein Mann?

Unser Autor hat ein X-Chromosom zu viel. Rein biologisch ist er kein Mann, aber er fühlt sich wie einer. Wie lebt er damit?

» Volksstimme: Regenbogenfahne zieht in Magdeburgs Mitte

Erleichterung beim Magdeburger CSD-Verein. Nach der Kündigung des Domizils stand er plötzlich ohne Räume da. Ein Hilferuf zeigte Wirkung.

» tagesschau.de zum "Stonewall"-Jahrestag: Der Beginn der schwulen Emanzipation

Es war der Beginn der Schwulen-Emanzipation: Die Ausschreitungen in der New Yorker "Stonewall Inn"-Bar jähren sich zum fünfzigsten Mal. Eine Ausstellung erinnert an die Anführer einer neuen Generation.

» FAZ zum "National Day of Prayer": Hauptsache religiös?

Kein amerikanischer Wahlkampf kommt ohne das Thema Religion aus. Die meisten Amerikaner identifizieren sich als Christen die meisten Präsidentschaftskandidaten ebenfalls.

» Badische Zeitung über lesbisches Paar: Diskriminierung wird zur Dauerbelastung (Registrierung erforderlich)

Meike und Sarah* sind seit zehn Jahren ein Paar und leben in einem Dorf am Hochrhein.

02. Mai 2019

» Abendzeitung München: Bus und Tram mit Regenbogen-Fähnchen beim CSD?

SPD und Grüne haben im Stadtrat beantragt, dass zum diesjährigen Christopher-Street-Day Busse und Trambahnen mit Regenbogenfähnchen beflaggt werden.

» Jungle World über radikale Christen in Deutschland: Wie hältst du's mit der AfD?

Fanatische Christen kämpfen in Deutschland gegen Feminismus, Homosexualität und die »Islamisierung des Abendlandes«. Doch sie tun sich schwer, vom rechten Aufschwung zu profitieren.

» buten un binnen über Evangelikale: Warum dieser Plan für einen Kindergarten massive Kritik auslöst

Das Sozialwerk Oldenburg möchte in Bremen-Blumenthal helfen mit einer Kita und einem Familienzentrum. Das freut nicht alle. Denn die Investoren gehören zur Freikirchlichen Pflingstgemeinde.

» Süddeutsche.de über Turner-Preis: Ist der Sponsor homophob?

Die Ausrichter des Turner-Preises müssen sich rechtfertigen: Statt die vier Nominierten zu diskutieren, spricht man über einen Busunternehmer, der ein veraltetes Gesetz gegen Homosexuelle unterstützt hat.

» n-tv über Coming-Out bei Abschiedsrede: Absolvent begeht Tabubruch an Mormonen-Universität

Matt Easton macht etwas Mutiges. Der Absolvent outet sich bei seiner Abschiedsrede von der mormonischen Brigham Young University als schwul. Bei Mormonen ist es zwar erlaubt, homosexuell zu sein, jedoch eine Sünde, das auszuleben.

» derStandard.at: SPÖ will "Regenbogenpakt für Europa" gegen Diskriminierung

Forderung nach Strategie der EU-Kommission zur Gleichstellung von LGBTIQ-Community – Schieder sieht liberales Demokratieverständnis in Gefahr

» GrenzEcho: Immer mehr Fälle von Homophobie in Belgien

Die Zahl der verbalen und gewalttätigen Übergriffe auf Homosexuelle hat in Belgien enorm zugenommen: Im vergangenen Jahr haben sich 125 Menschen an das Zentrum für Chancengleichheit (Unia) gewandt weil sie sich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert fühlten. Das ist eine Steigerung von mehr als einem Drittel (38 Prozent) gegenüber den letzten fünf Jahren.